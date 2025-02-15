Как «белогвардейцы-ниндзя» Сталина пытались убить

В январе 1939 года в советских газетах появилось сообщение ТАСС: «25 января погранвойска Грузинской ССР уничтожили трёх человек, пытавшихся перейти границу со стороны Турции. Эти трое — троцкисты, пользовавшиеся поддержкой фашистов. У убитых найдены пистолеты, ручные гранаты и подробные карты местности. Целью преступной группы было убийство Иосифа Виссарионовича Сталина, находящегося в Сочи. Однако пограничники заблаговременно узнали о преступном плане и истребили злоумышленников».

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В этом сообщении советскому народу сообщили правду. Но, как водится, далеко не всю.

Карьерный взлет сына одесского портного

В 1936-37 годах начальником УНКВД по Азово-Черноморскому краю был назначен энергичный, подвижный, жгуче-черноволосый мужчина с модными в ту пору усами щеточкой и буйной кудрявой шевелюрой – Генрих Самойлович Люшков. Ему исполнилось всего 36 лет, но Генрих Самойлович имел к тому моменту уже очень богатую биографию. Он родился в Одессе, в семье небогатого портного. Как и многие молодые люди из еврейских семей, Генрих стал ярым революционером. В 1917 году вступил в РСДРП(б), воевал на фронтах Гражданской войны, служил политруком. В 1920 году Генрих Люшков – заместитель председателя Тираспольской ЧК, к 1931 году – уже глава секретного политотдела ГПУ Украины. Вскоре он был переведен в центральный аппарат ОГПУ. Принимал самое активное участие в громких процессах того времени, заседал в составе «троек», стал приближенным всесильного Ягоды.

Будучи начальником УНКВД по Азово-Черноморскому краю, Генрих Люшков лично занимался организацией охраны дачи Сталина в Мацесте. К делу относился добросовестно, дача охранялась так, что мышь не проскочила бы. Дача – небольшой двухэтажный особняк – располагалась на вершине горы. Подняться по склонам было невозможно, они все заросли колючим кустарником и были заминированы. С воздуха дача не просматривалась, поскольку располагалась в тени высоких сосен. Вокруг были выставлены охранники. Кроме того, у берега постоянно дежурил боевой корабль, на ближайшем аэродроме – два самолета-истребителя.

Здесь Сталин, страдавший болями в суставах, принимал лечебные ванны – в тиши и уединении.

Операция «Медведь»

Однако, эта тишина едва не была нарушена. Если бы операция «Медведь», предпринятая японским правительством, оказалась удачной, она вошла бы в историю, как одно из самых дерзких и громких покушений.

Началось все с того, что назначенный в 1937 году руководителем НКВД всего Дальнего Востока Генрих Люшков почувствовал, что над ним сгущаются тучи. Он благополучно пережил падение своего покровителя Ягоды. Новый нарком внутренних дел СССР Ежов почувствовал доверие к Люшкову, и тот сохранил все свои звания и награды, несмотря на то, что многие из окружения Ягоды были арестованы и репрессированы. Тем не менее, в 1938 году на Люшкова стал поступать компромат. В мае 1938 года он был освобожден от обязанностей начальника УНКВД Дальнего Востока и вызван в Москву. Бывалый чекист сразу сообразил, что это значит. Он перешел границу с Манчжурией и сдался первому же погранотряду. Перебежчик в звании генерал-лейтенанта был немедленно отправлен в Токио.

Здесь Генрих Самуилович рассказал все, что ему было известно об организации советской обороны на границе с Китаем, о методах террора, работе НКВД и т.п. Особенно японцев заинтересовал период, когда Люшков занимался охраной дачи Сталина. Именно так возникла идея операции «Медведь».

Люшков знал единственное «слабое место» в охране дачи Сталина. В ванное отделение можно было проникнуть через трубу, по которой поступала минеральная вода. Диаметр ее был достаточно велик, и ночью она заполнялась лишь наполовину. Через трубу можно было попасть в водолечебницу, где дежурили лишь два охранника. Убив и их, террорист попал бы в ванную, где Сталин имел обыкновение находиться в полном одиночестве.

План был хорош, и японцы начали готовить террористов из числа белогвардейцев. При этом, в лучших традициях ниндзя, пути отступления даже не обсуждались. Все участники операции «Медведь» знали, что они – смертники.

Провал операции

Тем временем в китайском Дайрене полиция едва не разоблачила резидента советской разведки, работавшего под кличкой Лео. Резидента упустили, личность его так и осталась невыясненной, однако, было ясно, что он информирован об операции «Медведь». Тем не менее, покушение было решено не откладывать. Группу террористов, в которую вошли 7 человек, в том числе и сам Люшков, отправили на пароходе в Италию, а оттуда в обстановке полной секретности в Турцию. В Стамбуле они не сошли на берег, а на катере были переправлены в пустынный район недалеко от границы с Советской Грузией. «На ту сторону» планировали попасть, пройдя по горному ущелью. Однако, очень скоро группа попала в засаду, по ней открыли пулеметный огонь. Трое боевиков были убиты, остальные, среди которых был и Люшков, сумели уйти в Турцию. Очевидно, что пограничники были прекрасно осведомлены о времени и месте пересечения границы.

Конец предателя

Люшков продолжал сотрудничать с японской разведкой вплоть до разгрома Квантунской армии. По наиболее распространенной версии, в августе 1945 года ему было предложено застрелиться, чтобы не попасть в плен бывшим соратникам. Поскольку Генрих Самуилович колебался, ему помогли японские офицеры. По другой версии, его пытались обменять на высокопоставленного японского военнопленного, и Люшков пытался бежать. Тогда его поймали и задушили японские охранники.