Как в 80-х Хрюша и лягушонок Кермит пытались помирить СССР и США

В 1980-х годах американские и советские телевизионщики выпустили совместный проект с участием лягушонка Кермита из «Маппет-шоу» и Хрюши из «Спокойной ночи, малыши!» Передача получила название «Свобода быть… семьей» (Free to Be… a Family) и должна была показать, что дети в США и Советском Союзе имеют много общего и способны помочь сблизиться двум народам. Во время телемоста кукольные герои обсуждали особенности двух стран и демонстрировали телесюжеты о проблемах, которые нашли друг у друга, тем самым пародируя легендарные телемосты СССР — США с журналистами Владимиром Познером и Филом Донахью. «Лента.ру» вспоминает, как любимые персонажи детей пытались помирить две страны.

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«Увидят все без купюр»

« П е р в о е в м и р е э с т р а д н о е п р а й м - ш о у , п р и д у м а н н о е , с о з д а н н о е и п о к а з а н н о е о б е и м и с т р а н а м и . Э т о н и к о г д а н е с т а л о б ы в о з м о ж н ы м б е з п о м о щ и о д н о г о в е л и к о г о с о в е т с к о г о г р а ж д а н и н а и о д н о г о в е л и к о г о а м е р и к а н ц а . В е л и к и й а м е р и к а н е ц — э т о , к о н е ч н о ж е , л я г у ш о н о к К е р м и т , к о т о р ы й в с о п р о в о ж д е н и и с о в е т н и ц ы м и с с П и г г и п р и б ы л в С о в е т с к и й С о ю з , ч т о б ы о б с у д и т ь у с л о в и я ш о у с о с в о и м м о с к о в с к и м к о л л е г о й — с у п е р з в е з д о й с о в е т с к о г о т е л е в и д е н и я п о р о с е н к о м Х р ю ш е й » , — М а р л о Т о м а с , в е д у щ а я ш о у « С в о б о д а б ы т ь … с е м ь е й » .

Телезрителям показали, как Хрюша встретил лягушонка Кермита и мисс Пигги в Москве. Американские гости приехали к нему на автомобиле «Чайка», после чего они все вместе зашли в кабинет, где началось обсуждение деталей предстоящего телемоста. К разговору обе стороны, как подчеркнула ведущая, «подошли с максимальной деликатностью и тактом».

При этом на экране происходило прямо противоположное: Хрюша и Кермит не нашли общий язык и принялись перебивать друг друга и бить руками по столу. В разгар конфликта кукольные герои начали бросаться в друг друга фруктами, которые лежали на столе. В конце концов им все же удалось договориться насчет проведения телемоста СССР — США.

Во время телемоста Хрюша и Кермит обсуждали различия между странами и демонстрировали репортажи о проблемах друг друга. Сюжет Кермита был посвящен советскому Слону, который работал на пишущей машинке. Герой был влюблен в Слониху-балерину, но внезапно во время мирового турне она решила сбежать на Запад.

« В М о с к в е г о в о р я т , ч т о з д е с ь н и у к о г о н е т п р о б л е м , н о р а с с к а ж и т е э т о о д н о м у г р а ж д а н и н у с р а з б и т ы м с е р д ц е м » , — о т м е т и л л я г у ш о н о к .

Слон не смог воссоединиться с возлюбленной, потому что «получил отказ на основании того, что он выдаст секрет советской технологии пишущих машинок». Затем его без предупреждения уволили с работы якобы за то, что он испортил слишком много машинок. В заключение Кермит выразил надежду, что в СССР «увидят все без купюр».

Затем Хрюша показал свой ролик о проблемах в США. В центре его истории — Медведь, ставший жертвой капиталистической системы.

« Э т о А м е р и к а — т а к н а з ы в а е т с я с т р а н а в о з м о ж н о с т е й , з д е с ь н а П а р к - а в е н ю в Н ь ю - Й о р к е м о г у т п р о ж и в а т ь т о л ь к о б о г а т ы е . Н е с м о т р я н а в а ш и у с л о в и я , м ы т а к и н е с м о г л и н а й т и в э т о м р а й о н е н и о д н о г о м е д в е д я » , — з а я в и л д и к т о р .

« В т а к н а з ы в а е м о й с в о б о д н о й с т р а н е н а с а т а к о в а л с о т р у д н и к о х р а н ы . Н е у ж е л и о н и ч е г о - т о с т ы д я т с я и н е х о т я т , ч т о б ы м и р о б э т о м у з н а л ? » — г о в о р и т с я в с ю ж е т е С С С Р о С Ш А .

В ролике живущий на свалке Медведь сообщил, что в прошлом работал на Уолл-стрит — его использовали в качестве коврика, о который финансисты вытирали ноги.

« Я р а б о т а л н а п р е с т и ж н у ю б а н к о в с к у ю и н в е с т и ц и о н н у ю ф и р м у , н а п о л у б и р ж е в о г о о т д е л а — э т о б ы л а т я ж е л а я р а б о т а . ( … ) Я н е б о я л с я т о г о , ч т о н а ч и н а л с с а м о г о н и з а , у м е н я б ы л х о р о ш и й ш а н с п о д н я т ь с я п о к а р ь е р н о й л е с т н и ц е » , — в с п о м н и л г е р о й .

Однако внезапно его начальники понесли большие финансовые потери. На ситуацию они «отреагировали как типичные американцы: обвинили во всем прессу и уволили Медведя», рассказал диктор. Затем на экране показали, как потерявшего работу героя выкинули на свалку.

« М е д в е д ь п р и з е м л и л с я в т о м с а м о м м е с т е , о т к у д а о н н а ч а л с в о й п у т ь к а м е р и к а н с к о й м е ч т е » , — п о и р о н и з и р о в а л р а с с к а з ч и к .

«У меня чуть не случился инфаркт»

Передача «Свобода быть… семьей» стала спецвыпуском популярного в США детского телепроекта 70-х годов «Свобода быть… тобой и мной», автором и ведущей которого выступила американская актриса и продюсер Марло Томас. Оригинальное шоу боролось с гендерными стереотипами и рассказывало маленьким поколениям американцев о ценности индивидуальности.

Говоря о создании «Свобода быть… тобой и мной», Томас отметила, что все началось с момента, когда сестра попросила ее посидеть с пятилетней дочерью. Актриса была поражена содержанием книг, которые она должна была читать племяннице. Женщины в них были изображены как безвольные и беспомощные принцессы, которые ждут, когда их спасет прекрасный принц.

Тогда Томас отправилась в книжный магазин в надежде найти детские книги, которые бы были более близки к реальности. Там она наткнулась на книгу, которая называлась

« Я р а д , ч т о я м а л ь ч и к . Я р а д а , ч т о я д е в о ч к а » . В н е й п е р е ч и с л я л и с ь м у ж с к и е и ж е н с к и е з а н я т и я . В ч а с т н о с т и , т а м у т в е р ж д а л о с ь , ч т о м а л ь ч и к и р а б о т а ю т в р а ч а м и и п и л о т а м и , а д е в о ч к и — м е д с е с т р а м и и с т ю а р д е с с а м и . М е н я п о р а з и л а ф р а з а " м а л ь ч и к и и з о б р е т а ю т в е щ и , а д е в о ч к и и с п о л ь з у ю т в е щ и , к о т о р ы е и з о б р е т а ю т м а л ь ч и к и " . У м е н я ч у т ь н е с л у ч и л с я и н ф а р к т п р я м о в к н и ж н о м м а г а з и н е » , — М а р л о Т о м а с , а к т р и с а и т е л е в е д у щ а я .

Томас не нашла ни одной книги, которая бы учила детей тому, как важно не бояться быть собой и следовать за своей мечтой. Тогда она записала вместе с коллегами пластинку с песнями и историями для детей, которая получила название «Свобода быть… тобой и мной».

« Н е в а ж н о , к а к т ы в ы г л я д и ш ь , н е в а ж н о , к а к о й у т е б я ц в е т к о ж и и п о л , э т о в с е п р е к р а с н о . И т ы м о ж е ш ь б ы т ь т е м , к е м з а х о ч е ш ь » , — т а к з в у ч а л а г л а в н а я и д е я з а п и с и .

Альбом был выпущен в 1972 году и получил платиновый статус. Запись стала мегапопулярной в США, ее стали включать детям в садах и школах. Через несколько лет на канале ABC на основе пластинки вышла одноименная передача, ведущей которой стала Томас. Программа была удостоена престижной телевизионной премии «Эмми».

«Дети в США и СССР очень похожи»

Идея провести телемост СССР — США для советских и американских детей с участием Хрюши и Кермита родилась в 1980-х годах. Вдохновением для Томас стала серия телемостов, которые провел ее муж, известный американский журналист Фил Донахью, с советским телеведущим Владимиром Познером.

Первый телемост с участием Донахью и Познера прошел в 1985 году. Журналисты поднимали такие острые темы, как война в Афганистане, крушение южнокорейского самолета в СССР, ссылка советского физика и правозащитника Андрея Сахарова в Горький. Кроме того, они обсудили внутриполитическую ситуацию в Советском Союзе, а также свободу слова и права человека.

Советские зрители увидели телемост в записи, спустя три месяца после съемки. Передача длилась больше часа, ее посмотрели 180 миллионов человек. Для американского зрителя телемост сократили до 40 минут. Интерес к нему был не таким впечатляющим, как в СССР: его увидели восемь миллионов жителей США.

Телемосты Познера и Донахью должны были помочь американским и советским зрителям найти точки соприкосновения, поскольку отношения между двумя странами в тот период были крайне напряженными. Томас же решила, что сближение двух народов должно начинаться с раннего возраста — так и родилась детская передача «Свобода быть… семьей».

С помощью программы актриса хотела показать, что «дети в США и СССР очень похожи и могут взаимодействовать друг с другом и помочь установить мир между двумя нациями». Передача была показана 14 декабря 1988 года. Примечательно, что в следующем году произошло падение Берлинской стены — символа холодной войны, противостояния СССР и стран Запада.

Проект «Свобода быть… семьей» вела Томас совместно со звездой советского экрана Татьяной Веденеевой. В эфире передачи засветились многие звезды: рок-музыкант Джон Бон Джови исполнил песню, дуэт американских иллюзионистов Пенн и Теллер показал фокусы, а голливудский актер и комик Робин Уильямс рассмешил зрителей своими юмористическими скетчами.

Телемост Хрюши и Кермита, показанный в программе, стал пародией на телемосты Познера и Донахью. Он высмеивал однобокость сюжетов о Советском Союзе на американском телевидении и репортажи о США на советском ТВ.

«Греет и приносит мир»

Телепроект Томас помог познакомить американских и советских детей. Еще до начала съемок в США были отобраны десятки школьников, которые вступили в переписку с детьми из СССР. В течение года они обменивались письмами, фото и подарками. Во время телемоста юные зрители наконец увидели, как выглядят их друзья по переписке, и некоторые из них даже смогли пообщаться друг с другом.

В эфире передачи советские и американские дети пели, танцевали, рассказывали о своих семьях и хобби. Один из мальчиков провел экскурсию по квартире в Москве, где он живет с семьей. Другой ребенок показал, как он живет вместе с родными в Нью-Йорке. Дети из США демонстрировали свое знание русского языка, а маленькие жители СССР — английского.

« Я з а п л а к а л а , к о г д а у в и д е л а , к а к с о в е т с к и е д е т и п о ю т в м е с т е с н а м и в э ф и р е ш о у " С в о б о д а б ы т ь … с е м ь е й " . П р е д с т а в ь т е , ч т о м ы с м о ж е м в ы р а с т и т ь ц е л о е п о к о л е н и е д е т е й , к о т о р ы е б у д у т с ч и т а т ь н а с с е м ь е й , а н е н е н а в и с т н ы м и в р а г а м и » , — М а р л о Т о м а с , а к т р и с а и т е л е в е д у щ а я .

О телемосте положительно высказывались СМИ.

« Н а б л ю д е н и е з а т е м , к а к д е т и в п е р в ы е в и д я т д р у г д р у г а б л а г о д а р я т е л е м о с т у , ( . . . ) г р е е т и п р и н о с и т ч е л о в е ч н о с т ь и м и р » , — написало агентство UPI.

«Свобода быть… семьей» даже получила премию «Эмми» в номинации «Выдающаяся детская программа».

Спустя 37 лет детский телемост с участием Хрюши и Кермита оказался практически забыт, в сети о нем вспоминают очень редко. Тем не менее передача Томас навсегда останется в истории яркой вспышкой, которая позволила двум народам на время забыть о своих различиях и с надеждой взглянуть в будущее.