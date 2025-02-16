Как наставница невест готовит иудейских девушек к браку

Эстер — 32 года. Она — жена раввина и мама двоих детей. Родилась в Кизляре, училась в Москве, а потом вместе с мужем уехала в Израиль, где и нашла свое настоящее призвание. Эстер — мадриха, иначе говоря, наставница еврейских невест. В беседе с «Мослентой» она рассказала, как сама приняла решение обучать других девушек, с какими запретами они сталкиваются в браке, нужно ли им брить головы, как иудаизм смотрит на интимную жизнь и почему в Израиле женщины чувствуют мужскую поддержку лучше, чем в России. Ниже — ее монолог.

© Мослента

Про то, чего перед свадьбой не хватает

Я своего рода проводник. Моя задача — объяснить девушкам, что такое брак, семья и как все это работает, в том числе с точки зрения еврейского закона. Но в таком деликатном вопросе важен не только религиозный подход.

Чтобы наставлять или учить кого-то другого, тебе самой нужно какое-то время пожить в браке, проникнуться атмосферой, осознать, как он устроен изнутри.

Когда-то, больше десяти лет назад, я сама была невестой, и хотя мне объясняли, что и как нужно и не нужно делать по иудейским законам, мне не хватило иной, более человеческой информации, в том числе про отношения и даже физиологию.

Пришлось многое открывать самой. Теперь я чувствую, что говорить с будущими женами — это не только миссия, которая очень важна. Для меня это еще и закрытие гештальта. Говоря с другими девушками, я будто разговариваю и с собой из прошлого.

© Мослента

Про курсы для наставниц невест

В Израиле есть много мест, где можно пройти курсы мадрихи невест. Я проходила их в одном из пригородов Тель-Авива в академии, совмещающей светские науки с религиозными дисциплинами. Была одной из самых молодых учениц. Вместе со мной учились еще 30 женщин, и все они были значительно старше меня. Все дело в том, что возраст входа в эту профессию — 30 лет.

Во время учебы я поняла, что мне недостает знаний о физиологии и психологии. В итоге я взяда еще один курс — еврейский взгляд на сексуальность, где продолжаю учиться прямо сейчас. Там преподают и психологи, и гинекологи с научными степенями, которые также разбираются в иудаизме.

Про интернет, который мадриху не заменит

В основном я работаю с русскоязычными невестами. На русском языке очень мало материала, а тот, что есть, необходимо объяснять. В конце концов, инструкцию из интернета не сравнить с живым разговором. В текстах может быть упущено довольно много важных деталей.

Конечно, у нас есть пособия, которые, например, рассказывают об интимной жизни и еврейском взгляде на нее, но для того чтобы ими воспользоваться, надо о них хотя бы знать. И эти книги — на иврите.

Так что к мадрихе стоит идти уже потому, что у нее есть доступ к материалам, которых нет на русском языке. К тому же теория — это одно, практика — совсем другое. Например, учиться водить автомобиль тоже лучше с инструктором, а не по книжкам. Человек всегда лучше сможет объяснить, как какие-то вещи выглядят или работают в реальной жизни.

© Мослента

Про еврейскую свадебную церемонию

В Израиле брак — религиозный. И он имеет законную силу. Церемония бракосочетания у иудеев называется хупа. Если же еврей хочет жениться на девушке из другой конфессии или девушка — выйти замуж за человека другой веры, чаще всего они уезжают и заключают брак в другой стране.

Перед церемонией нужно обратиться в Равиннат — равиннский суд. Там девушку обязательно попросят пройти беседу с мадрихой невест. Это бесплатно, но такая консультация занимает всего пару часов. Это для тех, кто не особенно соблюдает заветы религии и к подобным вещам относится довольно формально. Все вопросы за такое короткое время обсудить просто невозможно. Те, для кого важно их еврейство, ищут мадриху самостоятельно.

Закончив беседу с наставницей, невеста получает специальный документ, потом отправляется в специальный бассейн, который называется миква, для ритуального омовения. После этого уже можно совершать церемонию.

Про самый главный запрет

В иудаизме интимная близость между женой и мужем разрешена не всегда. Для невесты важно знать, когда такой контакт возможен, а когда нет. Например, близость не дозволена во время месячных или сразу после родов.

Так что ограничения в плане секса в определенное время — это самый главный запрет. Но есть правила, которые существуют вокруг него. К примеру, в эти периоды им нельзя касаться друг друга. Эти законы помогают уменьшить сексуальное напряжение в паре и поработать над платонической частью отношений. Жена ведь не только сексуальный объект, но и интересный человек.

Про самую приятную заповедь

Про виды секса и позы разные раввины говорят разное. Но ради прочности брака разрешается многое, если брак сохраняет эксклюзивность. Так, у меня есть пособие, где ряд очень авторитетных раввинов говорят: если женщина чего-то хочет — можно. Так что в этом плане каждый сам выбирает формат взаимодействия.

Но хочу сказать важную вещь. Когда еврейская женщина выходит замуж, подписывается брачный договор.

И помимо того что муж обязан ее поить, кормить и вообще содержать, там указывается, что она должна быть удовлетворена сексуально.

Так что удовлетворять жену в постели — это такая же заповедь, как есть мацу в Песах или соблюдать шаббат.

Если она не соблюдается, формально пара может даже развестись. Но в нормальной ситуации люди пытаются решить эту деликатную проблему в диалоге друг с другом. Если не получается, можно обратиться за помощью к сексологу, который знаком с особенностями еврейского брака и знает закон.

© Мослента

Про детей и самое важное

Есть пары, которые считают, что заниматься любовью можно только ради зачатия детей. И это абсолютно неправильно.

Если бы дело было именно так, весь институт брака можно было бы считать устаревшим и ненужным. Когда у женщины наступала бы менопауза, мужчина, еще способный зачать ребенка, оставлял бы ее и шел дальше производить детей на свет.

Иногда еврейские пары, которым долго не удается родить ребенка, могут развестись. Так бывает, если для одного из них это принципиально важно. Но другие пары просто живут без детей, потому что любят друг друга.

Отсутствие детей — не причина для развода, если в паре есть любовь, и супруги хотят поддерживать брак.

Заповедь плодиться и размножаться — это очень круто, но большое заблуждение считать ее важнейшей в семейной жизни. Главное здесь — хорошие отношения между мужем и женой, в том числе и сексуальные.

Про девственность

То, что замуж по еврейским законам может выйти только девственница, — неправда. Бывают разные ситуации.

Девственность находится в распоряжении девушки, и именно она решает, что с этим делать.

Но, конечно, как религиозной девушке, так и верующему парню запрещено вступать в сексуальные контакты до брака. Но, например, бывает, что люди часть своей жизни прожили нерелигиозными, но в какой-то момент задумались о Б-ге и решили построить еврейскую семью.

У нас нет священного культа девственности. Можно и без нее. Мы к этому относимся с пониманием.

© Мослента

Про то, что необходимо каждой девушке

Интимная жизнь в браке очень важна, но еще важнее для девушки знать, любить, понимать саму себя и к себе прислушиваться. Так, одна еврейская просветительница писала в своей книге: лучший способ найти хорошего мужа — вкладывать в себя, развиваться, понимать, что ты такая, какая есть, и никакая больше.

Это очень важно. Только так девушка, встретив мужчину, сможет понять, подходит ли он ей, устраивают ли ее отношения, которые с ним складываются.

Про запретные темы и скромность

Когда люди вместе создают семью, у них не должно быть запретных тем для разговора. Если есть что-то, что хочется скрыть, — это для меня индикатор проблемы.

Например, не должно быть стыдно говорить о тех же месячных. Это нормально. Это физиология.

Или, к примеру, здесь уверены: когда подрастают дети, ответственность за их сексуальное просвещение несут оба родителя. Для меня было странно услышать об этом, потому что в России с такими вещами сложно. Это то, над чем мне самой придется поработать.

Говорить с самыми близкими нужно обо всем, но при этом важна скромность. Интимные темы обсуждаются один на один. Они не предназначены для посторонних, тем более — для широкой публики.

Про женщин с обритой головой

Про еврейских жен люди, не погруженные в тему, рассказывают много странных вещей. Например, есть миф, что все еврейские жены — лысые. Так вот, это не так.

Даже в самых закрытых и религиозных общинах такая практика устарела. И они не заставляют обривать невест перед свадьбой.

Община, к которой принадлежим мы с мужем, тоже никого бриться налысо не заставляет. Более того, считается: женщина с обритой головой в глазах мужа будет не особо привлекательной. А это уже плохо.

© Мослента

Про максимальный контакт

Еще один очень странный миф — история, что мы занимаемся сексом через простыню. Видимо, кто-то увидел сушащийся на веревке цицит (иудейское ритуальное одеяние, представляющее из себя четырехугольный кусок ткани с нитями по краям и прорезью для головы — прим. «Мосленты») и решил, что вот через это отверстие все и происходит.

Все совершенно не так. Нам важен максимальный контакт — тело к телу, кожа к коже.

Про израильское равноправие

Жизнь женщины в России и Израиле имеет ряд довольно ощутимых отличий. Так, здесь все настолько равноправны, что место в транспорте тебе никто не уступит. Исключение возможно, если ты на позднем сроке беременности, но не факт.

Здесь я вижу больше женщин, которые заняты какими-то, как бы в России сказали, мужскими специальностями. Они работают на стройках, водят автобусы и так далее.

Но что мне больше всего нравится — мужчины здесь намного сильнее вовлечены во все, что происходит в семье. Она становится центром всей жизни для каждого в паре.

И, конечно, тут любят детей. У нас с мужем — двое, но среднее число даже не в религиозных семьях — четверо.

Я вижу здесь больше мужчин на детских площадках, больше тех, кто часто играет и занимается с детьми. Они ходят с женщинами на все приемы у врача в ходе беременности, нередко присутствуют на родах.

И хотя здесь сложнее и дороже найти няню или помощницу по хозяйству, рядом с тобой всегда есть человек, который вовлечен во все, что с тобой и вашими детьми происходит. Ты чувствуешь, что вы — в одной лодке, а не оказываешься в ситуации, когда все участие мужа в семейной жизни — просто за что-то заплатить.