Откуда взялся миф о сексе через простыню у евреев

Развеян миф о сексе через простыню у евреев. Над чем смеются сами иудеи?
Про религиозных евреев ходит множество баек. Одни из самых популярных — перед первой брачной ночью они бреют женам головы, а любовью занимаются, через дыру в простыне, которой накрывают партнершу. Израильская мадриха или наставница невест Эстер говорит: это большей частью чушь. «Мосленте» она рассказала, как обстоят дела на самом деле.
ОБЛОЖКА - например, лысая женщина
По словам мадрихи невест Эстер, некоторые евреи женам головы действительно бреют, но далеко не все. Такой обычай сохранился только у одной довольно закрытой и немногочисленной общины.
«Они пришли к этому не от хорошей жизни, — объясняет наставница. — Изначально это было нужно, чтобы защитить девушку от насилия со стороны чужаков, которые приходили в места, где жили евреи».
При этом Эстер отмечает, что большинство евреев на женские волосы не покушается. Община, к которой принадлежит она сама и ее муж, считает, что как раз сбривать или коротко стричь их не надо.
«В противном случае женщина может перестать быть привлекательной для своего мужа, а это уже плохо», — говорит Эстер.
Что же касается мифа о сексе через простыню, то эта байка веселит и нашу собеседницу, и многих ее единоверцев. Эстер предполагает, что источником этого мифа стало одно из еврейских ритуальных одеяний.
«Видимо кто-то увидел сушащийся на веревке цицит (иудейское ритуальное одеяние, представляющее из себя четырехугольный кусок ткани с нитями по краям и прорезью для головы — прим. “Мосленты”) и решил, что вот через это отверстие все и происходит», — говорит мадриха.
По ее словам, в реальности для партнеров важен максимальный контакт — тело к телу, кожа к коже. И религия это поощряет.