Откуда взялся миф о сексе через простыню у евреев

Про религиозных евреев ходит множество баек. Одни из самых популярных — перед первой брачной ночью они бреют женам головы, а любовью занимаются, через дыру в простыне, которой накрывают партнершу. Израильская мадриха или наставница невест Эстер говорит: это большей частью чушь. «Мосленте» она рассказала, как обстоят дела на самом деле.

© Мослента

ОБЛОЖКА - например, лысая женщина

По словам мадрихи невест Эстер, некоторые евреи женам головы действительно бреют, но далеко не все. Такой обычай сохранился только у одной довольно закрытой и немногочисленной общины.

« О н и п р и ш л и к э т о м у н е о т х о р о ш е й ж и з н и , — о б ъ я с н я е т н а с т а в н и ц а . — И з н а ч а л ь н о э т о б ы л о н у ж н о , ч т о б ы з а щ и т и т ь д е в у ш к у о т н а с и л и я с о с т о р о н ы ч у ж а к о в , к о т о р ы е п р и х о д и л и в м е с т а , г д е ж и л и е в р е и » .

При этом Эстер отмечает, что большинство евреев на женские волосы не покушается. Община, к которой принадлежит она сама и ее муж, считает, что как раз сбривать или коротко стричь их не надо.

« В п р о т и в н о м с л у ч а е ж е н щ и н а м о ж е т п е р е с т а т ь б ы т ь п р и в л е к а т е л ь н о й д л я с в о е г о м у ж а , а э т о у ж е п л о х о » , — г о в о р и т Э с т е р .

© Фото: Godong / Universal Images Group / Getty Images

Что же касается мифа о сексе через простыню, то эта байка веселит и нашу собеседницу, и многих ее единоверцев. Эстер предполагает, что источником этого мифа стало одно из еврейских ритуальных одеяний.

« В и д и м о к т о - т о у в и д е л с у ш а щ и й с я н а в е р е в к е ц и ц и т ( и у д е й с к о е р и т у а л ь н о е о д е я н и е , п р е д с т а в л я ю щ е е и з с е б я ч е т ы р е х у г о л ь н ы й к у с о к т к а н и с н и т я м и п о к р а я м и п р о р е з ь ю д л я г о л о в ы — п р и м . “ М о с л е н т ы ” ) и р е ш и л , ч т о в о т ч е р е з э т о о т в е р с т и е в с е и п р о и с х о д и т » , — г о в о р и т м а д р и х а .

По ее словам, в реальности для партнеров важен максимальный контакт — тело к телу, кожа к коже. И религия это поощряет.