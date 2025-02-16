Зачем Сталин подарил независимость Украине и Белоруссии

Украина и Белоруссия на конференции ООН 26 июня 1945 года, на которой был принят Устав международной организации, вошли в неё в качестве самостоятельных государств. При этом они уже являлись частями Советского Союза. Независимость Киева и Минска была формальной, а «подарил» им её Иосиф Сталин, преследуя свои интересы.

Парад суверенитетов

Организация Объединённых Наций сменила Лигу Наций, после Второй мировой войны распавшуюся. ООН начали создавать ещё в 1944 году. Естественно, её членом должен был стать и СССР, но Сталин боялся оказаться в меньшинстве. Поэтому он предложил, чтобы в ООН вошли в качестве самостоятельных единиц все советские республики, сославшись на аналогичное намерение со стороны британских доминионов. Для этого вождь народов даже наделил республики необходимыми атрибутами государственности.

Соответствующее решение приняли 28 января 1944 года на Пленуме ЦК ВКП(б). Республики получили расширенные права в сфере обороны и внешней политики, были подписаны «Об образовании воинских формирований союзных республик» и «О предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних отношений» и внесены необходимые изменения в Конституцию СССР и конституции «суверенных государств». Гражданам же такое решение объяснили «успехами в решении национальных вопросов в СССР и торжеством ленинской национальной политики».

С этого момента в каждой республике учредили наркоматы иностранных дел, а на Украине ещё и наркомат обороны.

Непопулярное решение

Впервые предложение Сталин о составе ООН озвучил советский посол в США А.А. Громыко 28 августа 1944 года на заседании глав трёх государств в Думбартон-Оксе. Инициатива не пришлась по душе Великобритании и США. В ответ американцы потребовали рассматривать тогда и каждый штат как отдельное государство. В итоге всё же была достигнута договорённость, что в ООН войдут отдельно Украина, Белоруссия и СССР. Данное послабление международное сообщество якобы дало за большой вклад в разгром Германии.

На самом же дела на американских политиков давили еврейские олигархи, которые до создания Израиля думали национальное государство основать как раз на белорусских и украинских землях – со столицей в Гомеле. Они это объясняли тем, что когда-то территории принадлежали Речи Посполитой, в которой проживало много евреев.

Игры в государственность прекратились сразу после того, как Белоруссию и Украину приняли в ООН. Как раз к этому времени метод решения вопросов простым большинством голосов в организации перестал быть актуальным, так как появилось «право вето». Но ликвидации в Белоруссии и Украине ведомств внешней политики и национальных вооружённых сил должны были послужить поводом для их исключения из ООН, однако настаивать на этом уже никто из других членов организации не стал.