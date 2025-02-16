Как советский спецназ захватил секретный вертолет США

Война во Вьетнаме длилась с 1960 по 1975 годы. Советский Союз оказывал поддержку партизанам Северного Вьетнама, которым приходилось сражаться с военными подразделениями США, оснащенными самым новым и мощным оружием. Американцы поставили на вооружение в джунгли Вьетнама новейший боевой вертолет АН-1G «Хью Кобра».

Особенности и военные возможности Кобры

Американские двухместные вертушки имели в своем арсенале 70-мм ракетные установки, автоматические гранатометы калибра 40 мм, пулеметы 7,62 мм. Кроме того, на борту имелись кассетные мины ХМ-3. Для маскировки в воздухе применялись дымовые приборы.

Маневренные, хорошо защищенные броней, супер-Кобры осуществляли огневую поддержку забрасываемых в зону боевых действий американских спецназовцев. Вертолеты несли на борту управляемые реактивные снаряды. Но главное, что интересовало советских спецов – это новейшая система наведения на цель. Вьетнамские партизаны не могли сбивать эти вертолеты, используя поставляемые из Союза ПЗРК Стрела-2.

Целью специалистов и советников из Советского Союза стало заполучить образец Кобры, для чего нужно было добыть у американцев вертолет любой ценой. И в мае 1968 года такую операцию осуществил спецназ ГРУ.

Секретная база Flying Joe в Камбодже

Разведка проследила, куда улетают Кобры после выполнения задания. Оказалось, что в соседней Камбодже, которая не участвовала в боевых действиях, находится совершенно секретная вертолетная база американцев, которую они называли Flying Joe – «Летающий Джо».

Затерявшийся в густых джунглях лагерь был так засекречен, что о его существовании не подозревало даже само камбоджийское правительство. По сути, этот военный объект был вне закона любой из стран. Назначение базы – заброска разведчиков и диверсантов на территорию Северного Вьетнама, а также эвакуация сбитых летчиков США. Там под густой маскировочной сеткой притаились около десяти транспортных вертолетов, два вертолета связи и четыре супер-Кобры, предназначенные для прикрытия десанта огневой мощью.

Дерзкая спецоперация ГРУ

Засекреченность и труднодоступность базы Flying Joe делали ее, по мнению американцев, неуязвимой, поэтому охранялась она небольшими силами – всего пятнадцатью, но отборными и отлично обученными бойцами американского спецназа.

Все на «Летающем Джо» шло в штатном режиме, как вдруг из джунглей выскочила группа из девяти вооруженных людей. Открыв огонь, бойцы уничтожили охрану, подорвали три находящихся на площадке AH-1 SuperCobra, после чего четвертый американский вертолет взмыл в воздух и скрылся из виду. Вся операция заняла около 25 минут.

Кто были эти люди, американцы сразу не поняли. Трое из нападавших были убиты, но опознать их принадлежность так и не сумели – они были без опознавательных знаков и документов. Их азиатская внешность давала повод специалистам США думать, что блестящую спецоперацию провели вьетконговцы.

И лишь впоследствии, когда работавшая в СССР разведка донесла кое-какие сведения, стало понятно, что вертолет угнали бойцы советского спецназа ГРУ. Кобра благополучно пересекла границу с Вьетнамом, до которого было всего около тридцати километров. Впоследствии вертолет в разобранном виде был доставлен на территорию СССР.

Тщательно изучив боевую машину противника, советские специалисты разработали новейшее оружие ПЗРК-Стрела 2М. Этот комплекс поражал американские боевые вертолеты Кобра с точностью, которая позволила вьетнамцам более эффективно вести боевые действия.

Кобры перестали быть неуязвимыми, и военный перевес оказался на стороне вьетнамцев. Все это привело к тому, что американцы через какое-то время отказались от войны в джунглях, а Северный и Южный Вьетнам объединились в одну страну.

Было ли это на самом деле

Вопрос, происходило ли похищение вертолета в действительности, до сих пор остается открытым. Официально советские военные подразделения не принимали участия в боевых операциях. Во Вьетнаме работали военные специалисты, которые обучали и инструктировали вьетнамцев, а также в эту страну поставлялось советское зенитное оружие, комплексы ПВО и самолеты.

База Flying Joe не упоминается в документах американцев среди военных баз в Юго-Восточной Азии. Некоторые бывшие советские командиры сообщают о работе во Вьетнаме разведчиков и диверсантов ГРУ. Однако документы, которые бы подтвердили реальность тех событий, до сих пор нигде не опубликованы, а авторы ссылаются на устные рассказы или газетные публикации.

Вьетнамская война породила немало мифов и домыслов. Сообщалось, например, что советские снайперы засылались в джунгли, где испытывали новое оружие. Мелькали в прессе и публикации о захвате спецслужбами СССР американского засекреченного истребителя вместе с экипажем, который проходил под кодовым названием операция «Призрак». Все секреты хранят архивы советских спецслужб.