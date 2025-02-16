«Все готово для паники» Россияне много раз теряли все сбережения и начинали жизнь с начала. Как это ломало их судьбы?

Вот уже несколько лет весь мир переживает сложные и турбулентные времена. Впрочем, россиян этим трудно удивить. Жители страны за ее долгую историю не раз сталкивались с общественными потрясениями, в которых им удавалось (или не удавалось) уберечь имущество, спасти сбережения и сохранить душевное равновесие, а то и саму жизнь. Непростой опыт россиян исследует в своей книге «Потрясенные общества. Правила жизни в эпоху перемен» экономист Яков Миркин. Он подробно анализирует прыгающие курсы валют, девальвации, дефолты, кризисы и революции в стране. «Лента.ру» с разрешения издательства «Азбука-Аттикус» публикует фрагмент книги о финансовых потрясениях, в которых люди теряли все.

«У нас, как всегда, бестолковщина». Как кризы ломали жизнь людей
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Конфискационные денежные реформы. 1947, 1991, 1993

В XX веке в России были три конфискационные денежные реформы. Объявили — обменяли — отняли. Не копите бумажные деньги. Не считайте их истинной ценностью. Есть масса примеров, когда они вдруг, в один час становятся просто резаной бумагой, хорошего качества, с прекрасными иллюстрациями и защитными знаками, но все-таки — бумагой.

Вкладывайте прежде всего в себя, в свою силу, в свое здоровье, в свои умения, в возможности генерировать доходы даже в самых старших возрастах.

В свою семью, которая всегда поднимет и прокормит. В дома, в землю, в имущество, не теряющее в одночасье свою ценность. В то, что можно передавать из поколения в поколение, а не обклеивать им стены.

Будущее? Свободное от конфискационных денежных реформ? Никто ничего не гарантирует.

Денежная реформа декабря 1947 года

Цель — отнять большую часть наличности, экспроприировать ее, резко сократить платежеспособный спрос тех, кто смог что-то накопить правдами и неправдами. Менять наличность как 10 «старых» рублей на один рубль новый, вклады в сберкассах до 3 тысяч рублей (более 80% вкладчиков) — как один к одному, суммы от 3 до 10 тысяч рублей — «за три рубля старых денег — два рубля новых денег», суммы свыше 10 тысяч рублей — «за два рубля старых денег — один рубль новых денег». Наличность — вон!

Что в итоге? На начало декабря 1947 года в обращении 59 млрд рублей наличности, к 16 декабря — 43,6 млрд рублей, к концу декабря они обменены на 4 млрд рублей. Вклады в сберкассах на 16 декабря 1947 года — 18,6 млрд рублей, в конце декабря — 15 млрд рублей.

Количество денег, выпущенных в обращение, составило к концу 1947 года 63,3% от уровня 1940 года. Экономический результат — экспроприация у населения более 90% наличности (полученных ранее доходов, платежеспособного спроса) и 16% вкладов в сберкассах.

Денежная реформа 1991 года

Объявлена «по телевизору» в 21 час 22 января. Из обращения были изъяты 50- и 100-рублевые купюры образца 1961 года. Точка отсчета — через три часа, с 0 часов 23 января. На обмен давались три дня, не больше 1000 рублей на человека. Все суммы свыше — только через спецкомиссии. Введен запрет на снятие наличных в Сбербанке на сумму свыше 500 рублей. Снял — получи штамп в паспорте. Все это случилось после официальных заверений, что денежной реформы не будет. Через три месяца были кратно повышены государственные розничные цены, добивая сбережения.

Все в денежной реформе 1991 года было искривлено.

Самое главное — отношение к сбережениям населения как к «денежному навесу», как к фактору инфляции, к тому, что не покрыто товарами народного потребления. Избыточными считались 47% наличных (1990, ЦБР). И значит, их нужно бить-колотить, пусть даже под лозунгами того, что спекулянтов и темные силы следует брать за горло.

Денежная реформа 1993 года

Все началось 5 июля 1993 года Банк России (наш главный, Центральный) телеграфировал банкам — с 6 июля денежные знаки СССР в оборот не выпускать.

Почему?

«В целях устранения множественности модификаций денежных билетов».

Привычным всем бумажным рублям, трешкам, пятеркам, десятирублевкам вынесен приговор. Они еще есть, но будущего у них уже нет.

Но это еще не денежная реформа, не смерть старым деньгам. Зампред Банка России в «Известиях» заверяет, что замена банкнот будет мягкой, постепенной. Публика пока ничего не подозревает. Следует пауза, три недели — и вот наступает день Х.

Это суббота, 24 июля 1993 года. В выходные все закрыто. Мало что можно сделать, даже если кинешься менять, рыскать с деньгами по городам и весям, пытаясь их кому-нибудь всучить, пусть за немыслимый процент, лишь бы сохранить хотя бы часть стоимости. Лето, июль, разгар отпусков, масса людей в отъезде. Президент России — в отпуске, министр финансов — в США.

Все готово для паники. В субботу, 24 июля 1993 года, банкам спускается новая телеграмма Банка России: с 0 часов 26 июля 1993 года (т. е. с нуля часов понедельника) все бумажные деньги, выпущенные в 1961–1992 годах, «прекращают обращение на всей территории Российской Федерации».

Вашим наличным конец, они больше не деньги, их можно только обменять на «банкноты нового образца».

И вам разрешено — так гласит телеграмма — обменять только 35 тысяч рублей А за это вам поставят в паспорт печать, чтобы вы больше — ни-ни, нигде и никогда не могли обменять сумму больше.

Все, что больше 35 тыс. руб., сдадите в Сбербанк, и эти деньги вам зачислят на депозит сроком на 6 месяцев, без права на выдачу наличных. На весь обмен (разгар отпусков, жаркое лето) даются на всю страну, на все 148 млн чел., где бы они ни были, только 10 рабочих дней, с 26 июля по 7 августа.

Реакция — ужас, чувство беспомощности. Как пробиться сквозь очереди в сберкассы? Всего 10 дней на обмен!

Старые деньги уже нигде не принимают. Люди в отпусках — как им вернуться, на что? Платежные карты? Их в стране практически нет.

Это означало только одно — конфискационную денежную реформу. Ну и что, что «один к одному»? Не успеть, не обменять — потерять деньги, имущество. Процент по депозитам — гораздо ниже инфляции.

А что такое 35 тысяч рублей в 1993 году? Это примерно 30–35 долларов США. Средняя зарплата в России в 1993 г. — 58,7 тысячи рублей.

То есть к обмену допускалась сумма на 40% ниже месячной зарплаты одного человека.

Цены 1993 года:

  • 1 кг мяса — 2 005 рублей,
  • 1 кг колбасы — 3 700 рублей,
  • 1 кг сыра — 2 500 рублей,
  • Десяток яиц — 770 рублей,
  • 1 кг сахара — 700 рублей,
  • 1 кг яблок — 800 рублей,
  • Бутылка водки — 4 000 рублей.

До зарплаты, которую выдадут «новыми деньгами», еще нужно дожить.

Картины с мест

Вот репортажи «Российской газеты» о событиях в понедельник, 26 июля 1993 года.

Пенза: длинные очереди у отделений Сбербанка, в местном Сбербанке не хватает новых денег на размен. Самара: нет разменной монеты, в магазинах сдача спичками. Петропавловск-Камчатский: очереди в отделениях Сбербанка, многие в очередях усматривают «еще одну попытку властей ограбить народ», что делать отпускникам, получившим на руки 200-300 тысяч рублей? Сочи: паника в санаториях. На какие деньги купить обратные билеты?

«Известия»: сдача жетонами на метро или жевательной резинкой, прекращена продажа газет, скандалы в очередях в магазинах — нет разменной монеты. Сбербанки Смоленска, Хабаровска — нет новых денег. «С утра обстановка в очередях накалилась, звучали даже угрозы применить оружие против работников Сбербанка за отказ в обмене денег», «крайне накалена атмосфера среди отдыхающих на Черноморском побережье», появились уличные менялы со своим курсом, «большинство курортников оказались в безвыходной ситуации» (В. Коновалов). Что делать северянам, шахтерам, нефтяникам (у них высокие зарплаты), крестьянам (как добраться до отделений Сбербанка) (О. Лацис)? В валютных обменниках два курса: новые банкноты — 1150–1300 рублей за доллар, старые банкноты — до 2500 рублей за доллар. С резкими заявлениями («мы ничего не знали») выступили председатель Верховного Совета и министр финансов.

А что сказано в дневниках? Все то же.

26 июля

«Сегодня тысячи людей стоят около сбербанков, чтобы обменять деньги. А те, кто уехал куда-либо далеко в отпуск, в полной растерянности... У нас, как всегда, бестолковщина новых денег почти нет, есть крупные купюры, а мелких нет... сдачи давать нечем», Татьяна Коробьина, 82 года.

27 июля

«Газеты... два дня никто не мог купить... Магазины наживались, так как некоторые уходили, не получив сдачи», Татьяна Коробьина, 82 года

Почему так жестко?

Ответ Банка России: Россия переходит на свою валюту, на российские рубли, нужно отсечь ее бумажноденежную массу от рублей, старых банкнот, в бывших республиках Союза. Они обрушиваются на российский рынок, товары — за бумажки, растет инфляция.

Но почему такие жестокие сроки? ЦБ РФ — мы правы, старых купюр мало, всего 7–10% в денежной массе (А. Хандруев, зампред ЦБ РФ).

Cо временем был дан другой ответ: ошибочка вышла. Виктор Геращенко (в 1993 году председатель Банка России):

«В 1961 году, когда производился обмен всех денег, было установлено, что старые и новые дензнаки будут иметь хождение три месяца. Но население тогда сдало старые деньги за три с половиной недели. Поэтому мы посчитали, что на этот раз успеем произвести обмен за две недели».

Вмешательство

В понедельник, 26 июля 1993 года, в обмен денег вмешался президент РФ.

Это была срочная хирургия. Лимит обмена поднят до 100 тысяч рублей, срок обмена продлен на весь август, мелкие купюры в 1, 3, 5 и 10 рублей снова признаны действительными (как «разменная монета», пока ее не хватает).

И все успокоились, и жизнь снова потекла полноводной рекой.

Только вот насилие над деньгами семей — внезапно, в момент летних отпусков — забыть уже невозможно.

Кризисы, взрывы в финансах, мыльные пузыри

Финансовые потрясения? Обычное дело. Только успокоишься — и вдруг опять. Каждое поколение россиян теряло свои активы приблизительно один раз в 20–25 лет. Верно для XX века, а может быть, и для нынешнего. Кризисы, инфляции, мировые войны, политические потрясения, денежные реформы. Пока только 1–2% активов российской семьи способны пережить три-четыре поколения.

По статистике в экономиках, подобных российской, финансовые кризисы происходят один-два раза в 10–15 лет. А наши кризисы — стародавние, им больше 160 лет. Вспомним их поименно — 1859, 1869, 1899–1908, 1917–1921, 1990–1994, 1997–1998, 2008–2009, 2014, 2020 годы И наконец, падение акций в 2022 году.

Взрывные девальвации рубля? Только последние 30 лет — 1994, 1998, 2007–2008, 2014, 2020, 2022 годы.

Никуда не деться от этих синусоид.

Истории
Александр Хандруев
Виктор Геращенко
Яков Миркин
Банк России
Сбербанк России