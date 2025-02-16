«У нас, как всегда, бестолковщина». Как кризы ломали жизнь людей

Вот уже несколько лет весь мир переживает сложные и турбулентные времена. Впрочем, россиян этим трудно удивить. Жители страны за ее долгую историю не раз сталкивались с общественными потрясениями, в которых им удавалось (или не удавалось) уберечь имущество, спасти сбережения и сохранить душевное равновесие, а то и саму жизнь. Непростой опыт россиян исследует в своей книге «Потрясенные общества. Правила жизни в эпоху перемен» экономист Яков Миркин. Он подробно анализирует прыгающие курсы валют, девальвации, дефолты, кризисы и революции в стране. «Лента.ру» с разрешения издательства «Азбука-Аттикус» публикует фрагмент книги о финансовых потрясениях, в которых люди теряли все.

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Конфискационные денежные реформы. 1947, 1991, 1993

В XX веке в России были три конфискационные денежные реформы. Объявили — обменяли — отняли. Не копите бумажные деньги. Не считайте их истинной ценностью. Есть масса примеров, когда они вдруг, в один час становятся просто резаной бумагой, хорошего качества, с прекрасными иллюстрациями и защитными знаками, но все-таки — бумагой.

Вкладывайте прежде всего в себя, в свою силу, в свое здоровье, в свои умения, в возможности генерировать доходы даже в самых старших возрастах.

В свою семью, которая всегда поднимет и прокормит. В дома, в землю, в имущество, не теряющее в одночасье свою ценность. В то, что можно передавать из поколения в поколение, а не обклеивать им стены.

Будущее? Свободное от конфискационных денежных реформ? Никто ничего не гарантирует.

Денежная реформа декабря 1947 года

Цель — отнять большую часть наличности, экспроприировать ее, резко сократить платежеспособный спрос тех, кто смог что-то накопить правдами и неправдами. Менять наличность как 10 «старых» рублей на один рубль новый, вклады в сберкассах до 3 тысяч рублей (более 80% вкладчиков) — как один к одному, суммы от 3 до 10 тысяч рублей — «за три рубля старых денег — два рубля новых денег», суммы свыше 10 тысяч рублей — «за два рубля старых денег — один рубль новых денег». Наличность — вон!

Что в итоге? На начало декабря 1947 года в обращении 59 млрд рублей наличности, к 16 декабря — 43,6 млрд рублей, к концу декабря они обменены на 4 млрд рублей. Вклады в сберкассах на 16 декабря 1947 года — 18,6 млрд рублей, в конце декабря — 15 млрд рублей.

Количество денег, выпущенных в обращение, составило к концу 1947 года 63,3% от уровня 1940 года. Экономический результат — экспроприация у населения более 90% наличности (полученных ранее доходов, платежеспособного спроса) и 16% вкладов в сберкассах.

Денежная реформа 1991 года

Объявлена «по телевизору» в 21 час 22 января. Из обращения были изъяты 50- и 100-рублевые купюры образца 1961 года. Точка отсчета — через три часа, с 0 часов 23 января. На обмен давались три дня, не больше 1000 рублей на человека. Все суммы свыше — только через спецкомиссии. Введен запрет на снятие наличных в Сбербанке на сумму свыше 500 рублей. Снял — получи штамп в паспорте. Все это случилось после официальных заверений, что денежной реформы не будет. Через три месяца были кратно повышены государственные розничные цены, добивая сбережения.

Все в денежной реформе 1991 года было искривлено.

Самое главное — отношение к сбережениям населения как к «денежному навесу», как к фактору инфляции, к тому, что не покрыто товарами народного потребления. Избыточными считались 47% наличных (1990, ЦБР). И значит, их нужно бить-колотить, пусть даже под лозунгами того, что спекулянтов и темные силы следует брать за горло.

Денежная реформа 1993 года

Все началось 5 июля 1993 года Банк России (наш главный, Центральный) телеграфировал банкам — с 6 июля денежные знаки СССР в оборот не выпускать.

Почему?

« В ц е л я х у с т р а н е н и я м н о ж е с т в е н н о с т и м о д и ф и к а ц и й д е н е ж н ы х б и л е т о в » .

Привычным всем бумажным рублям, трешкам, пятеркам, десятирублевкам вынесен приговор. Они еще есть, но будущего у них уже нет.

Но это еще не денежная реформа, не смерть старым деньгам. Зампред Банка России в «Известиях» заверяет, что замена банкнот будет мягкой, постепенной. Публика пока ничего не подозревает. Следует пауза, три недели — и вот наступает день Х.

Это суббота, 24 июля 1993 года. В выходные все закрыто. Мало что можно сделать, даже если кинешься менять, рыскать с деньгами по городам и весям, пытаясь их кому-нибудь всучить, пусть за немыслимый процент, лишь бы сохранить хотя бы часть стоимости. Лето, июль, разгар отпусков, масса людей в отъезде. Президент России — в отпуске, министр финансов — в США.

Все готово для паники. В субботу, 24 июля 1993 года, банкам спускается новая телеграмма Банка России: с 0 часов 26 июля 1993 года (т. е. с нуля часов понедельника) все бумажные деньги, выпущенные в 1961–1992 годах, «прекращают обращение на всей территории Российской Федерации».

Вашим наличным конец, они больше не деньги, их можно только обменять на «банкноты нового образца».

И вам разрешено — так гласит телеграмма — обменять только 35 тысяч рублей А за это вам поставят в паспорт печать, чтобы вы больше — ни-ни, нигде и никогда не могли обменять сумму больше.

Все, что больше 35 тыс. руб., сдадите в Сбербанк, и эти деньги вам зачислят на депозит сроком на 6 месяцев, без права на выдачу наличных. На весь обмен (разгар отпусков, жаркое лето) даются на всю страну, на все 148 млн чел., где бы они ни были, только 10 рабочих дней, с 26 июля по 7 августа.

Реакция — ужас, чувство беспомощности. Как пробиться сквозь очереди в сберкассы? Всего 10 дней на обмен!

Старые деньги уже нигде не принимают. Люди в отпусках — как им вернуться, на что? Платежные карты? Их в стране практически нет.

Это означало только одно — конфискационную денежную реформу. Ну и что, что «один к одному»? Не успеть, не обменять — потерять деньги, имущество. Процент по депозитам — гораздо ниже инфляции.

А что такое 35 тысяч рублей в 1993 году? Это примерно 30–35 долларов США. Средняя зарплата в России в 1993 г. — 58,7 тысячи рублей.

То есть к обмену допускалась сумма на 40% ниже месячной зарплаты одного человека.

Цены 1993 года:

1 кг мяса — 2 005 рублей,

1 кг колбасы — 3 700 рублей,

1 кг сыра — 2 500 рублей,

Десяток яиц — 770 рублей,

1 кг сахара — 700 рублей,

1 кг яблок — 800 рублей,

Бутылка водки — 4 000 рублей.

До зарплаты, которую выдадут «новыми деньгами», еще нужно дожить.

Картины с мест

Вот репортажи «Российской газеты» о событиях в понедельник, 26 июля 1993 года.

Пенза: длинные очереди у отделений Сбербанка, в местном Сбербанке не хватает новых денег на размен. Самара: нет разменной монеты, в магазинах сдача спичками. Петропавловск-Камчатский: очереди в отделениях Сбербанка, многие в очередях усматривают «еще одну попытку властей ограбить народ», что делать отпускникам, получившим на руки 200-300 тысяч рублей? Сочи: паника в санаториях. На какие деньги купить обратные билеты?

«Известия»: сдача жетонами на метро или жевательной резинкой, прекращена продажа газет, скандалы в очередях в магазинах — нет разменной монеты. Сбербанки Смоленска, Хабаровска — нет новых денег. «С утра обстановка в очередях накалилась, звучали даже угрозы применить оружие против работников Сбербанка за отказ в обмене денег», «крайне накалена атмосфера среди отдыхающих на Черноморском побережье», появились уличные менялы со своим курсом, «большинство курортников оказались в безвыходной ситуации» (В. Коновалов). Что делать северянам, шахтерам, нефтяникам (у них высокие зарплаты), крестьянам (как добраться до отделений Сбербанка) (О. Лацис)? В валютных обменниках два курса: новые банкноты — 1150–1300 рублей за доллар, старые банкноты — до 2500 рублей за доллар. С резкими заявлениями («мы ничего не знали») выступили председатель Верховного Совета и министр финансов.

А что сказано в дневниках? Все то же.

26 июля

« С е г о д н я т ы с я ч и л ю д е й с т о я т о к о л о с б е р б а н к о в , ч т о б ы о б м е н я т ь д е н ь г и . А т е , к т о у е х а л к у д а - л и б о д а л е к о в о т п у с к , в п о л н о й р а с т е р я н н о с т и . . . У н а с , к а к в с е г д а , б е с т о л к о в щ и н а — н о в ы х д е н е г п о ч т и н е т , е с т ь к р у п н ы е к у п ю р ы , а м е л к и х н е т . . . с д а ч и д а в а т ь н е ч е м » , — Т а т ь я н а К о р о б ь и н а , 8 2 г о д а .

27 июля

« Г а з е т ы . . . д в а д н я н и к т о н е м о г к у п и т ь . . . М а г а з и н ы н а ж и в а л и с ь , т а к к а к н е к о т о р ы е у х о д и л и , н е п о л у ч и в с д а ч и » , — Т а т ь я н а К о р о б ь и н а , 8 2 г о д а

Почему так жестко?

Ответ Банка России: Россия переходит на свою валюту, на российские рубли, нужно отсечь ее бумажноденежную массу от рублей, старых банкнот, в бывших республиках Союза. Они обрушиваются на российский рынок, товары — за бумажки, растет инфляция.

Но почему такие жестокие сроки? ЦБ РФ — мы правы, старых купюр мало, всего 7–10% в денежной массе (А. Хандруев, зампред ЦБ РФ).

Cо временем был дан другой ответ: ошибочка вышла. Виктор Геращенко (в 1993 году председатель Банка России):

« В 1 9 6 1 г о д у , к о г д а п р о и з в о д и л с я о б м е н в с е х д е н е г , б ы л о у с т а н о в л е н о , ч т о с т а р ы е и н о в ы е д е н з н а к и б у д у т и м е т ь х о ж д е н и е т р и м е с я ц а . Н о н а с е л е н и е т о г д а с д а л о с т а р ы е д е н ь г и з а т р и с п о л о в и н о й н е д е л и . П о э т о м у м ы п о с ч и т а л и , ч т о н а э т о т р а з у с п е е м п р о и з в е с т и о б м е н з а д в е н е д е л и » .

Вмешательство

В понедельник, 26 июля 1993 года, в обмен денег вмешался президент РФ.

Это была срочная хирургия. Лимит обмена поднят до 100 тысяч рублей, срок обмена продлен на весь август, мелкие купюры в 1, 3, 5 и 10 рублей снова признаны действительными (как «разменная монета», пока ее не хватает).

И все успокоились, и жизнь снова потекла полноводной рекой.

Только вот насилие над деньгами семей — внезапно, в момент летних отпусков — забыть уже невозможно.

Кризисы, взрывы в финансах, мыльные пузыри

Финансовые потрясения? Обычное дело. Только успокоишься — и вдруг опять. Каждое поколение россиян теряло свои активы приблизительно один раз в 20–25 лет. Верно для XX века, а может быть, и для нынешнего. Кризисы, инфляции, мировые войны, политические потрясения, денежные реформы. Пока только 1–2% активов российской семьи способны пережить три-четыре поколения.

По статистике в экономиках, подобных российской, финансовые кризисы происходят один-два раза в 10–15 лет. А наши кризисы — стародавние, им больше 160 лет. Вспомним их поименно — 1859, 1869, 1899–1908, 1917–1921, 1990–1994, 1997–1998, 2008–2009, 2014, 2020 годы И наконец, падение акций в 2022 году.

Взрывные девальвации рубля? Только последние 30 лет — 1994, 1998, 2007–2008, 2014, 2020, 2022 годы.

Никуда не деться от этих синусоид.