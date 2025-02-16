Как советские режиссеры пытались обойти цензуру

В советском кинематографе не делали ставку на эротические эпизоды. Режиссёры знали – такие кадры по требованию цензоров всё равно придётся вырезать. Но бывали исключения. Некоторым создателям кинолент сцены про «это» удавалось «протащить».

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«А зори здесь тихие»

Режиссёр фильма «А зори здесь тихие» Станислав Ростоцкий снял для кинокартины две эротические сцены с обнажёнными героинями. Правда, зрители смогли увидеть только одну – когда девушки моются в бане. Эпизод, в котором обнажённые девушки загорают на брезенте, частью фильма не стал.

Станислав Иосифович сумел доказать цензорам из Госкино художественную необходимость «банных кадров». Он пояснил, что нужно показать советским гражданам красоту женского тела, созданного для материнства, а не для того, чтобы в него попадали пули. Аналогичным образом Ростоцкий уговаривал и актрис раздеться на съёмочной площадке.

«Экипаж»

Режиссёр фильма «Экипаж» Александр Митта снял несколько откровенных сцен с участием героини Александры Яковлевой. Но из них руководство «Мосфильма» оставило лишь некоторые – там, где мелькает обнажённая грудь героини, и голые ягодицы – через призму аквариума.

Картина же всё равно получила репутацию «первого советского эротического фильма», с чем категорически был не согласен Митта. Кинолента стала лидером проката в 1980 году, но Госпремию ей так и не присудили

«Табор уходит в небо»

Светлана Тома, сыгравшая роль цыганки Рады в фильме Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо», в одном из эпизодов выходит из реки с обнажённой грудью. Цензоры Госкино тут же попытались вырезать эти «вольные» кадры, но Лотяну, известный своим вспыльчивым характером, вступился за свою работу. Он пригрозил не приехать на премьеру уже отснятой картины, если к ленте прикоснутся ножницы монтажёра.

«Бриллиантовая рука»

Самый откровенный эпизод «Бриллиантовой руки» с героиней Светланы Светличной и Юрия Никулина в гостинице вызвал у советского кинематографического начальства массу нареканий. Цензоры настаивали на его удалении, но режиссёр Леонид Гайдай «перетянул» их внимание на кадры с ядерным взрывом в конце картины, не вписывающиеся в художественную концепцию «Бриллиантовой руки». Считается, что их он добавил специально для отвлечения внимания.

Когда редакторы Госкино настаивали на вырезании отдельных сцен из картины, а в первую очередь – с ядерным взрывом, Гайдай уперся и заявил, что он лучше вырежет все эпизоды со Светланой Светличной, чем расстанется с финалом. В результате, «пожертвовав» ненужной концовкой, режиссеру удалось сохранить и эротический эпизод в гостинице, и многие другие кадры комедии.

«Маленькая Вера»

Фильм «Маленькая Вера» вышел на советские экраны в 1988 году. Его создателями стали супруги: режиссёр Василий Пичул и сценарист Мария Хмелик. В киноленте присутствует множество «фривольных сцен», которые пропустили цензоры. Объясняется это тем, что за работу вступился один из авторитетнейших советских кинодраматургов Евгений Габрилович, который заявил – кинолента отражает реальную жизнь современной молодёжи. К тому же, как раз в этот момент в СССР в самом разгаре была перестройка, а поэтому многие идеологические ограничения постепенно сходили на нет.