Как КГБ «разоружил» советских граждан СССР перед Олимпиадой-80

В преддверии Московской Олимпиады сотрудниками госбезопасности, а также работниками милиции и прокуратуры была проделана огромная работа, в результате которой в столице существенно снизился уровень преступности. В рамках только одной операции «Арсенал» у населения было изъято большое количество оружия, среди которого встречались даже пулеметы.

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Подготовка к Олимпиаде

Как известно, Летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве. Готовиться к Олимпиаде в Советском Союзе начали заранее. Особый вклад в подготовку и проведение игр внесли сотрудники Комитета государственной безопасности СССР. Так, если верить А. Н. Пескову, автору учебника «Спорт и противоправное поведение», согласно оперативным данным в Москве во время проведения Олимпиады ожидалось совершение террористических актов: по некоторым данным, в состоянии готовности находились не менее 400 террористов. Поэтому именно в преддверии Олимпиады было создано знаменитое антитеррористическое подразделение «Альфа» (группа А7 управления КГБ).

Кроме того, как утверждают авторы книги «Юрий Андропов: реформатор или разрушитель?», еще в июне 1977 года в 5-м управлении КГБ СССР, которое отвечало за контрразведывательную работу с идеологическими диверсиями противника, был образован 11-й отдел. Этот отдел осуществлял оперативные мероприятия по предотвращению подрывных акций противника и враждебных элементов в период подготовки и проведения Летних Олимпийских игр в Москве. Именно в 11-й отдел стекалась вся оперативная информация из внешних и внутренних источников.

Операция «Арсенал» и ее итоги

Некоторые операции КГБ проводил совместно с органами милиции и прокуратурой. Одной из них и была операция «Арсенал», которая, как указывает в издании «История СССР. Хроника великой страны. 1917–1991» А. В. Сульдин, началась 10 марта 1980 года. Операция представляла из себя комплекс чекистских мероприятий, направленных на выявление и изъятие огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, незаконно хранившихся у советских граждан. Как выяснилось, все оружие, обнаруженное у населения и хранившееся со времен Великой Отечественной войны, было найдено в местах боев, либо похищено в воинских частях. Фигурировало в сводках Комитета госбезопасности и оружие, изготовленное кустарным способом.

Как следует из упомянутого отчета о результатах проведения операции «Арсенал» (02.08.80 г. № 1595-А), адресованного ЦК КПСС, в период с 10 марта по 25 мая 1980 года у населения было изъято 6 905 единиц огнестрельного оружия, среди которого оказалось: 25 пулеметов, 146 автоматов, 1 676 винтовок и карабинов, 828 пистолетов, 1 750 стволов мелкокалиберного оружия, 2 480 обрезов и самодельного нарезного оружия. Также сотрудники КГБ изъяли у граждан 290 тысяч патронов, 965 гранат, 13 самодельных взрывных устройств и больше тонны взрывчатых веществ. К уголовной ответственности было привлечено 1 025 человек, к административной – 11 700.

Последствия проделанной работы

Такое количество оружия было изъято в рамках всего одной операции. Всего же, как утверждает автор учебного пособия «Очерки истории органов внутренних дел России» Ирина Андреева, в период подготовки и проведения Московской Олимпиады по столице и области было конфисковано 155 тысяч стволов незаконно хранившегося оружия. Также в результате работы, проделанной сотрудниками госбезопасности, а также милиционерами и работниками прокуратуры, было найдено оружие, считавшееся утраченным или ранее похищенное. Так, в ходе операции «Арсенал» было обнаружено 160 единиц подобного оружия. Кроме того в это же «предолимпийское» время были задержаны 1 262 преступника, 254 из которых находились в розыске.

О последствиях операций, организованных КГБ и другими службами в связи с проведением Олимпиады в столице, как нельзя лучше говорит статистика. По данным, приведенным в книге Федора Раззакова «Бандиты времен социализма: хроника российской преступности 1917-1991», тогда в Москве резко снизился уровень преступности: число грабежей уменьшилось на 43%, краж – почти на 30%, случаев нанесения тяжких телесных повреждений – на 34%. Даже обстановка на дорогах стала более спокойной: количество аварий снизилось на 37%, а число погибших в ДТП сократилось на 59%.