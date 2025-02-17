Как «король бездомных» годами держал бомжей в страхе и убивал неугодных

Мосгорсуд вынес приговор 40-летнему Алексею Безбородову, известному как король бездомных: его отправили в колонию на 22 года за серию расправ, совершенных в начале нулевых. В то время Безбородов создал в столичном Бутовском лесу импровизированный лагерь для бомжей, назначив себя его руководителем. А тех, кто пытался посягнуть на странную власть короля бездомных или нарушал установленные им правила, он безо всяких сожалений отправлял на тот свет. Самое удивительное — то, что Алексей Безбородов — далеко не первый в своем роде: история советской и российской криминалистики знает немало самопровозглашенных правителей бомжей, которые лишали жизни маргиналов, выступавших против них. Подробности о деле Алексея Безбородова и феномене королей среди бездомных — выясняла «Лента.ру».

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Февраль 2011 года, Бутовский лес на границе Москвы и области. Внутри него, в 240 метрах к югу от МКАД, уже несколько лет стоит лагерь бездомных — несколько шалашей и палаток, где ночуют и пьют бомжи. Городок достаточно обустроен: тут есть деревянные столы и лавки, оборудовано каменное костровище и даже мангал, а неподалеку протекает ручей.

Несмотря на близость Москвы и подмосковного поселка Бачурино, городок незаметен — о нем знают только посвященные. Распорядок дня здесь давно устоялся. С утра нищие уходят на работу — собирать бутылки и вторсырье, попрошайничать и воровать по мелочи.

В лагере на это время остается только местный вожак Алексей Безбородов со своим братом Александром. Они формально следят за порядком и охраняют нехитрый скарб, а фактически просто бездельничают. Алексей считает, что вполне имеет на это право, — ведь именно он основал этот лагерь еще в 2004 году.

В одну из февральских ночей (точную дату следствие так и не установит) Безбородов внезапно впадает в гнев и без всякой причины начинает избивать одного из постоянных жителей лагеря — некоего Юрия. Позже Алексей расскажет: его просто взбесило, что Юрий «ничего не приносил, трудиться не хотел и вообще привык жить на халяву».

Схватив первую попавшуюся под руку палку, Безбородов в бешенстве начинает бить по телу и голове бездомного, который уже после первого удара теряет сознание и не может ни сопротивляться, ни убежать. Когда Юрий перестает подавать признаки жизни, агрессор оттаскивает его в соседний овраг, где присыпает снегом и мусором.

После этого он спокойно возвращается в лагерь и ложится спать. Спустя полгода в том же овраге оперативники найдут останки еще четырех человек, сгинувших от рук Алексея Безбородова, которого журналисты окрестят королем бутовских бездомных.

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Алексей Безбородов родился в 1984 году в селе Грачевка Усманского района Липецкой области. Позже с семьей он переехал в Липецк, где окончил школу, а затем вместе с братом подался в Москву на заработки. Но в столице ему не удалось ни устроиться на работу, ни примкнуть к какой-либо преступной группе — подвела любовь к алкоголю.

В итоге братья стали бомжевать. Как следует из материалов первого уголовного дела, Алексей был физически силен и обладал лидерскими качествами. По воспоминаниям оперативников, именно он в конце 2003 года собрал в Бутовском лесу небольшой шалаш, где стал жить вместе с братом.

Место было уединенное, удобное, к тому же оба брата промышляли — собирали бутылки и вторсырье, попрошайничали и воровали по мелочи — в Москве, а ночевать уходили в Подмосковье. Это позволяло им избегать излишнего внимания к себе: там, где они жили, милиция к ним претензий не имела, а там, где «работали», они не ночевали.

Однако Алексею очень хотелось хорошей жизни, и он стал подбирать себе команду — таких же маргиналов, как он сам, которые могли бы обеспечивать его едой и спиртным в обмен на обустроенную ночлежку. Очень быстро в их группу вошли несколько бездомных мужчин и женщин, а сам Алексей превратился в короля бездомных.

Создав лагерь, собрав вокруг себя бездомных и полностью подчинив их себе, Алексей Безбородов при поддержке брата Александра стал безраздельно править группой, в которую, по разным оценкам, входили от 15 до 20 бомжей, беспрекословно подчинявшихся ему.

«Секрет успеха» Безбородова заключался в том, что он был самым молодым и выносливым в группе, что позволяло ему не ходить «на работу» и чувствовать себя полноправным хозяином положения. Это его и подвело: в 2004 году в своем лагере он жестоко изнасиловал бездомную женщину, которая впервые пришла в группу — да так, что ее увезла скорая.

Из больницы прислали телефонограмму в милицию, пострадавшая указала на Алексея — и того быстро задержали. В феврале 2005-го короля бездомных приговорили к четырем годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в его родную Липецкую область.

Спустя два года Безбородов освободился по УДО, а через год поссорился на улице с прохожим и жестоко его избил, за что вновь попал за решетку.

1 ноября 2008 года липецкий суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима за умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, а также угрозу расправой и причинением тяжких повреждений.

Окончательно освободиться из мест лишения свободы Безбородов смог только в конце октября 2010 года. После этого он вернулся в Москву к брату Александру — тот, по словам оперативников, все эти годы продолжал следить за порядком в лесном лагере на 37-м километре МКАД.

Как менялась преступность среди бездомных в России: справка «Ленты.ру»

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2013 году российские бездомные совершили 1,6 тысячи преступлений (1,28 процента от числа всех преступлений в стране), в 2023 году — 4,3 тысячи (7,7 процента), а в первом полугодии 2024 года (более свежих данных пока нет) — 19,2 тысячи (0,8 процента).

За расправы в первом полугодии 2024 года под суд пошли 226 бездомных во всей России (0,81 процента от всех подсудимых по аналогичным делам), за причинение тяжкого вреда здоровью — еще 84 (1,14 процента). Для сравнения, в 2013 году за расправы осудили 395 бомжей (4,23 процента от всех осужденных по аналогичным делам), за причинение тяжкого вреда здоровью — 731 бездомного (2,42 процента).

Правда, к этой статистике следует относиться с настороженностью. Во-первых, в нее попадают только те, у кого действительно нет регистрации в паспорте (явные бомжи). А те, кто, имея прописку, занимается бродяжничеством, формально бомжами не считаются. Во-вторых, криминологи убеждены, что именно преступления в среде маргиналов чаще всего скрываются от статистики.

«Бомжи — традиционно закрытая социальная группа, в которой господствуют традиции и обычаи, основанные на насилии. К тому же они действительно изгои и в абсолютном большинстве случаев внимания на их сообщения о преступлениях предпочитают не обращать», — рассказывает криминолог Игорь Трифонов.

Достаточно сказать, что, по результатам опросов ученых ВНИИ МВД, опубликованных в 2018 году, 100 процентов женщин-бездомных подвергаются сексуальному насилию, но за редким исключением уголовные дела по этим фактам не возбуждаются, подчеркивает Игорь Трифонов.

Кроме того, по данным того же исследования, среди бомжей запредельно высок уровень рецидивов — 44 процента из них в течение пяти лет вновь осуждаются за аналогичные преступления. А в структуре их преступности процент тяжких преступлений неоправданно высок — более 63 процентов. Все это говорит об общей латентности преступности в этой среде.

Овраг для покойников

Вернувшись в лагерь, Безбородов вновь провозгласил себя его королем. Он стал следить за порядком среди своих подопечных, и поначалу все шло хорошо, но в феврале 2011 года Алексей совершил новое преступление, расправившись с мужчиной по имени Юрий, — речь об этом шла в начале статьи.

« Ю р и й н а х о д и л с я с л а г е р е п р и м е р н о с о к т я б р я 2 0 1 0 г о д а — о н н е р а б о т а л и ж и л з а с ч е т д р у г и х . В ф е в р а л е 2 0 1 1 - г о Б е з б о р о д о в , н а х о д я с ь в с о с т о я н и и а л к о г о л ь н о г о о п ь я н е н и я , р е ш и л р а з о б р а т ь с я с Ю р и е м , к о т о р ы й , п о е г о с л о в а м , ж и л « н а х а л я в у » , — Л ю д м и л а Б а л а н д и н а , г о с у д а р с т в е н н ы й о б в и н и т е л ь п о д е л у Алексея Безбородова.

В марте того же года Безбородов расправился еще с одним бомжом, прибившимся к его лагерю незадолго до этого. Несколько дней с новичком все было в порядке, но затем он чем-то разозлил короля — и тот, схватив топор, трижды ударил его обухом по голове, а потом вместе с братом они оттащили тело в тот же овраг.

« П о з а к л ю ч е н и ю э к с п е р т о в , с м е р т ь н е и з в е с т н о г о н а с т у п и л а в р е з у л ь т а т е т я ж е л о й ч е р е п н о - м о з г о в о й т р а в м ы , ч т о п о д т в е р ж д а е т с я н а л и ч и е м м н о ж е с т в е н н ы х п е р е л о м о в к о с т е й ч е р е п а » , — Л ю д м и л а Б а л а н д и н а , г о с у д а р с т в е н н ы й о б в и н и т е л ь п о д е л у Алексея Безбородова.

А спустя несколько дней Безбородов забил до летального исхода женщину по имени Ольга, жившую в его лагере. Они вместе распивали спиртное, но что-то из слов собутыльницы очень не понравилось королю — и он напал на нее: сначала несколько раз ударил руками, а когда Ольга упала, стал бить ее ногами, палкой и лопатой.

Травмы оказались фатальными — на следующий день женщина ушла из жизни, и Безбородов отнес ее в овраг. Как писали СМИ, мотивы этих двух преступлений были весьма странными: с новичком Алексей якобы расправился потому, что тот не вымыл руки после туалета, а с Ольгой — из-за некрасивой формы ее рук.

Следом Безбородов отправил на тот свет некого Сергея Ивашкина: вместе с ним, братом Алексея и еще одной женщиной они поздним вечером распивали спиртное в мае-июне 2011-го (точную дату следователи не установили). В какой-то момент Ивашкин положил ноги на стол, где стояли продукты и алкоголь, что не понравилось королю бездомных.

Безбородов дважды сделал замечание собутыльнику, а когда тот не отреагировал, взял топор и два раза ударил им Ивашкина по голове — ранения оказались летальными.

« Б е з б о р о д о в о т т а щ и л т е л о Ивашкина на пару метров от стола, накрыл его же курткой и продолжил распивать спиртные напитки», — Людмила Баландина, государственный обвинитель по делу Алексея Безбородова.

Участь Ивашкина шокировала его подругу и жительницу лагеря Анжелу: она пригрозила, что расскажет о произошедшем полиции. Тогда Безбородов отправил ее на тот свет, нанеся летальную черепно-мозговую травму пятью ударами деревянной палкой по голове. Анжелы не стало — ее, как и Ивашкина, сбросили в лесной овраг.

Тюремная одиссея

По официальной версии правоохранительных органов, 2 сентября 2011 года Алексея Безбородова за бродяжничество задержали оперативники юго-западного УВД Москвы и доставили в отдел полиции «Южное Бутово», где он сразу признался в расправах. Однако есть и другая версия — короля бомжей сдал кто-то из его лагеря, отправившись «на работу» в столицу.

Как бы то ни было, сразу после задержания Безбородов написал пять явок с повинной, рассказав о своих расправах. Но когда столичные оперативники привезли задержанного Безбородова в его лагерь, выяснилось, что это территория Московской области (она станет Новой Москвой лишь полгода спустя — 1 июля 2012 года).

Обнаружив останки женщины, московские оперативники передали дело коллегам из Подмосковья. В ходе осмотра места происшествия 8 сентября следователи нашли еще четыре тела, причем именно там, где их указал в своих явках с повинной сам Безбородов.

Их отправили на экспертизу, но так как прошло много времени с момента преступлений, врачи не смогли установить причину ухода из жизни в трех случаях.

В итоге Безбородов пошел под суд за две расправы, а три «неустановленных» стали числиться нераскрытыми.

11 марта 2014 года Щербинский суд Москвы приговорил короля бездомных к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В 2020 году за примерное поведение его перевели в колонию-поселение и в сентябре 2021-го он освободился, но уже в октябре вновь попал в СИЗО — на этот раз за квартирную кражу.

Алексей Безбородов вышел на волю в августе 2023 года, отбыв все свои сроки полностью. Он вернулся в столицу, в тот самый лесной лагерь бомжей — но его уже не было, как не было в живых и брата Александра, которого не стало еще в 2013-м. Тогда Безбородов, так и не сумев вернуть себе статус короля бездомных, стал бродяжничать в Москве и области.

Вердикт для короля

Тем временем отдел по расследованию преступлений прошлых лет столичного Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) поднял дело об обнаружении трех тел в Бутовском лесу, где причины ухода из жизни не были установлены, и назначил новую судебно-медицинскую экспертизу.

Наконец экспертиза дала заключение, что со всеми тремя расправились, причем именно при тех обстоятельствах, которые в явках с повинной указывал Алексей Безбородов. Его объявили в розыск и в ночь на 28 августа 2024 года задержали во время полицейского рейда в столице.

« Н а с л е д с т в и и и в с у д е о б в и н я е м ы й п о л н о с т ь ю п р и з н а л с в о ю в и н у и п о д р о б н о р а с с к а з а л о б о в с е х о б с т о я т е л ь с т в а х с о в е р ш е н н ы х и м п р е с т у п л е н и й » , — Л ю д м и л а Б а л а н д и н а , г о с у д а р с т в е н н ы й о б в и н и т е л ь п о д е л у Алексея Безбородова.

4 февраля 2025 года Мосгорсуд вынес Безбородову очередной приговор: 19 лет лишения свободы за преступления, предусмотренные пунктами «а» и «к» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более человек, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение») УК РФ.

По совокупности с неотбытыми ранее сроками (из-за выхода по УДО) осужденный получил 22 года, первые восемь из которых он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

« В с р о к н а к а з а н и я с у д з а ч е л т о т с р о к , к о т о р ы е о б в и н я е м ы й о т б ы л п о п р и г о в о р у с у д а о т 2 0 1 4 г о д а . Ф а к т и ч е с к и в т ю р ь м е и к о л о н и и о н п р о в е д е т 9 л е т и 7 м е с я ц е в — к а к т о г о т р е б у е т з а к о н » , — Л ю д м и л а Б а л а н д и н а , г о с у д а р с т в е н н ы й о б в и н и т е л ь п о д е л у Алексея Безбородова.

С Безбородова также взыскали один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу дочери Сергея Ивашкина, с которым он расправился летом 2011-го. При этом личности трех потерпевших, с которыми расправился король бездомных, так и не были установлены.

Первые на дне

Между тем история Алексея Безбородова — далеко не единственная в своем роде: дело в том, что король бездомных считается одной из традиционных ролей в мировой преступности. Как правило, это человек, волею судьбы оказавшийся на самом дне общества, но из-за физической силы и высоких лидерских качеств подчинивший себе таких же маргиналов, как он сам.

В традиционной криминальной субкультуре такие фигуры играли одну из ключевых ролей как в царской России, так и позже, при советской власти.

Примечательно, что в дореволюционной России их часто называли царями подонков, имея в виду именно самое дно общества.

В мире бесправных, униженных и оскорбленных король бездомных — это самая сильная фигура. Ему подчиняются беспрекословно, потому что ослушание означает или быструю смерть от избиения, или медленную и голодную — в изгнании. Королю бездомных несут всю добытую милостыню и деньги от сданного вторсырья.

К нему же идут за справедливостью и за водкой, его просят за старого товарища и у него отпрашиваются, если нужно куда-то отлучиться на долгое время. Король определяет кто и где сегодня работает, кто ест из общего котла, а кто облизывает остатки, кто с кем спит и кто с кем и куда идет. Он единолично распоряжается жизнью своего окружения.

А если король совершает тяжкое преступление, он может назначить того, кто будет за него отвечать.

Любопытно, что порой такие фигуры умудряются сколотить состояние, покупают дорогие машины, квартиры и путешествуют за границу, но не забывают наведываться в свою вотчину, лагерь бомжей.

Так, в 2014 году одного из королей бездомных задержали на северо-западе Москвы. При нем оказались ключи от квартиры, где хранились 300 тысяч долларов наличными и несколько «золотых» кредитных карт, а также 18 авторских свидетельств (документов, подтверждающих право на изобретение в СССР) на его имя.

В тени безразличия

Любопытно, что в мировой литературе о королях бездомных пишут более 300 лет, но их реальная история куда длиннее. Такие фигуры, несмотря на разные страны и эпохи, можно встретить у Чарльза Диккенса, Владимира Гиляровского, Даниэля Дефо, Виктора Гюго, Александра Куприна, Максима Горького и Николая Лескова.

« С р е д и к р и м и н а л ь н ы х с у б к у л ь т у р , н а р я д у с в о р а м и и с к у п щ и к а м и к р а д е н о г о , м н о г о в е к о в с у щ е с т в у е т с у б к у л ь т у р а н и щ и х с и х ц а р я м и — с а м а я н е и з м е н н а я и о т в р а т и т е л ь н а я . П р и э т о м н и у ч е н ы е , н и о б щ е с т в о н е о б р а щ а ю т н а н е е в н и м а н и я , х о т я о н а о к а з ы в а е т о г р о м н о е в л и я н и е н а к р и м и н а л ь н ы й м и р » , — Игорь Трифонов, криминолог.

Андрей Супруненко — в прошлом следователь прокуратуры Москвы, раскрывший немало тяжких преступлений. Именно он вычислил и отправил в пожизненное заключение печально известного битцевского маньяка Александра Пичушкина.

По словам Супруненко, преступления королей бездомных обнаруживаются, как правило, очень поздно — и приходится приложить немало усилий, чтобы их доказать. При этом свидетели по таким делам — обычно опустившиеся личности, среди которых высок процент откровенно нездоровых людей.

« З а ч а с т у ю в с е с в и д е т е л и п о д в л и я н и е м к о р о л я б е з д о м н ы х у к а з ы в а ю т н а н е к о е г о к о з л а о т п у щ е н и я — ч е л о в е к а и з и х к р у г а , к о т о р ы й н и ф и з и ч е с к и , н и с и т у а ц и о н н о н е м о г с о в е р ш и т ь э т о г о п р е с т у п л е н и я » , — А н д р е й С у п р у н е н к о , б ы в ш и й с л е д о в а т е л ь п р о к у р а т у р ы М о с к в ы .

С другой стороны, именно на королей бездомных порой списывают преступления серийных убийц-«чистильщиков», что позволяет им много лет оставаться невыявленными, как это было с тем же Пичушкиным, или же расправы различных молодежных группировок, от религиозных экстремистов до разбойников, оттачивающих приемы на бездомных.

Но главное — в том, что обществу, по сути, безразлично то, что происходит среди опустившихся людей. И именно это безразличие порождает на социальном дне настоящих чудовищ.

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«Лента.ру» выражает благодарность за помощь в подготовке материала сотрудникам Московской городской прокуратуры.