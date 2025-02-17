Как рыбак побил 46-летний рекорд

В США рыболов поймал килограммового желтого окуня и побил 46-летний рекорд штата Мэриленд. Об этом сообщает Wired2Fish.

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Томас Дембек-младший выловил прославившую его рыбу 7 февраля в низовьях реки Саскуэханна. Мужчина признался, что не гнался за каким-то особым уловом, а просто рыбачил с приятелем.

« Я с п о к о й н о п о д т я г и в а л э т у р ы б у к п о в е р х н о с т и , и д а ж е у с п е л п о л ю б о в а т ь с я п р о л е т а в ш и м н а д о м н о й о р л о м » , — р а с с к а з а л Д е м б е к .

Он понял, что окунь может быть особенным, когда вытащил его. Они с приятелем сразу отвезли крупную рыбу в ближайший магазин морепродуктов, где были сертифицированные весы.

Оказалось, что желтый окунь пойманный Дембеком весит чуть более одного килограмма. Вскоре выяснилось, что он побил рекорд штата, который держался с 1979 года. Тогда Найлз Петел выловил окуня весом 0,99 килограмма.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии рыболов поймал желтоперого тунца размером со взрослого мужчину. Рыбаку понадобилось около получаса, чтобы справиться с огромным уловом.