Особый дар: как женщины вычисляют холостяков

Мы все считаем, что женщина, определяя семейное положение мужчины, смотрит на наличие обручального кольца. Даже раньше этот способ был не слишком эффективным, и женатые ловеласы легко его обходили. Сейчас же, когда старинный символ верности на пальце выходит из моды, полагаться нужно на другие способы. И они у прекрасной половины человечества есть. Ученые выяснили, что женщины обладают природным даром, определять свободных мужчин по запаху.

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Сразу стоит сказать, что наука давно уже знает о том, что люди, стремящиеся вдыхать чужой естественный запах, сильнее других сексуально мотивированы. Касается это и мужчин. Эксперименты показали, что представители сильного пола по запаху подсознательно определяют момент, когда женщина находится в наиболее благоприятном состоянии, чтобы забеременеть.

Может мужчина и узнать, что женщина возбудилась и готова к сексуальному контакту. Феромоны могут даже заставить парня выпить на вечеринке больше. Разумеется, это происходит подсознательно, ведь мозг стремится раскрепоститься!

В 2019 году ученые из Австралии пригласили для участия в эксперименте 82 гетеросексуальных женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Им предложили оценить запахи тела мужчин, часть которых состояла в отношениях, а часть была одинокими. Среди женщин также были замужние и незамужние.

Пикантный запах одиночества

Для чистоты эксперимента каждому мужчине выдали чистую футболку. Участники исследования носили ее в течение суток. После этого ученые отрезали от каждой вещи части, прилегающие к подмышкам и поместили их в герметичные бутылки. Дополнительно сделали качественные цифровые фото каждого парня.

Женщинам дали понюхать лоскуты ткани из бутылки и попросили поделиться впечатлениями. Дамы должны были сказать, находят ли они запах привлекательным или нет. Также нужно было сообщить, вызывает ли он у них сексуальные ассоциации. После этого женщинам показали фото, не рассказывая, кому из моделей принадлежат запахи.

Участницы эксперимента должны были рассказать, находят ли они мужчину привлекательным или сексуальным. Кроме этого, на инстинктивном уровне нужно было составить портрет парня. Например, оценить его интеллект, доброту, надежность. В результате оказалось, что запахи одиноких мужчин вызывали более приятные ассоциации. Холостяки оценивались как максимально мужественные, сексуальные и порядочные.

У ученых из Австралии есть несколько гипотез, почему так происходит. Основная из них связана с другим исследованием, проходившим в 2010 году. Тогда медики обнаружили, что одиночки имеют более высокий уровень тестостерона и гормон подает сигнал женщинам о доступности и готовности мужчины к отношениям.

Есть и другое, менее приятное объяснение. Ни для кого не секрет, что мужчины, живущие одни, меньше следят за своим здоровьем и внешностью. Нетрудно догадаться, что пахнут они особенно. Но пока рано делать какие-то выводы. Представители науки считают, что работу в этом направлении нужно продолжать.