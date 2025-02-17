Налог на свободу: сколько платили граждане для выезда из СССР

«Выездной сбор» был введен в СССР во время третьей волны эмиграции. По мнению многих историков, он был направлен вовсе не на пополнение казны, а на уменьшение потока уезжающих. И действительно, «сбор» оказался неподъемным для многих желающих покинуть Союз.

Третья волна эмиграции

Среди всех волн эмиграции из СССР наибольший интерес историков вызывает третья. Если первые две волны явились следствием войн, гражданской и Второй мировой, то третья происходила в мирное время. Как пишет в своей книге «Изобретено в СССР» Тим Скоренко, эмигрантами третьей волны называют тех, кто уехал из Союза в период с 1961 по 1986 годы, то есть с момента обрушения культа личности Сталина до Горбачевской перестройки. Третья волна была представлена двумя группами уезжающих: теми, кто покидал страну вынужденно (к таковым относились диссиденты), и теми, кто прощался с родиной по национальному признаку (немцы уезжали в Германию, евреи – в Израиль).

Впрочем, по мнению авторов издания «Национальная идея России» под общей редакцией С.С. Сулакшина, взгляды последних существенно совпадали с диссидентскими. Именно поэтому тогда Советский Союз лишился многих талантливых и прекрасно образованных граждан. Между тем, по словам Скоренко, люди уезжали уже не потому, что опасались репрессий, а от беспросветного застоя. Как бы то ни было, эта волна эмиграции имела легальный статус. Несмотря на то, что требовалось собрать множество документов (в том числе выездную визу, которую было не так легко получить), появившейся возможностью отправиться за границу не преминули воспользоваться десятки тысяч советских граждан.

Массовый отток «мозгов»

Стоит отметить, что такое количество эмигрантов вопреки устоявшимся мифам объяснялось тем, что в выезде мало кому отказывали. Данный факт подтверждает и «Справка о выезде лиц еврейской национальности в Израиль на постоянное место жительства», текст которой приведен в книге Александра Севера «"Моссад" и другие спецслужбы Израиля». В этой справке, направленной заместителем министра внутренних дел СССР Шумилиным на имя Константина Черненко в июне 1974 года, говорилось о том, что всего, начиная с 1945 года, было рассмотрено 101,1 тысячи заявлений. Из страны уехали 99,5 тысячи человек. Отказано было лишь 1 602 гражданам, то есть 1,6 %.

Подобные статистические сводки МВД предоставляло ЦК партии регулярно. Еще раньше, а именно в 1972 году, как утверждает автор книги «Крушение надежд» Владимир Голяховский, под грифом «совершенно секретно» комитет получил документ следующего содержания: «В 1972 году рассмотрено 26,9 тысячи ходатайств лиц еврейской национальности о выезде в Израиль на постоянное место жительства. Получили разрешение на выезд 25,4 тысячи. Всего выехало лиц с высшим образованием – 2 840 (13,5%), в том числе инженеров – 1 162, педагогов – 560, врачей – 500».

Непреодолимое препятствие

В том же 1972 году, как пишет в своей книге «"Еврейское засилье" — вымысел или реальность?» Андрей Буровский, в свет вышел Указ Президиума Верховного совета СССР «О возмещении гражданами СССР, выезжающими на постоянное жительство за границу, государственных затрат на обучение». Теперь потенциальные эмигранты были обязаны возместить родине затраты на обучение в высшем учебном заведении, аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре и на получение соответствующей ученой степени. За обучение в консерватории следовало выплатить 9 600 рублей, а за обучение в университете – 12 200 рублей. Кандидат наук должен был дополнительно раскошелиться на 5 тысяч рублей, а доктор наук — на все 10 тысяч.

Многие авторы считают, что этот указ на самом деле был нацелен на уменьшение эмиграционного потока. Так, если верить Никите Кричевскому, автору книги «Наследие противоречий», средняя зарплата в те годы составляла 120 рублей. Понятно, что при таких доходах выплатить «выездной сбор» было попросту невозможно. И действительно, впоследствии волна эмиграции пошла на спад. А Указ «О возмещении государственных затрат на обучение» был отменен лишь в мае 1991 года, хотя перестал выполняться гораздо раньше. Интересно, что в ответ на советский указ в США была принята поправка Джексона-Вэника, ограничивавшая торговлю со странами, препятствовавшими эмиграции.