Почему борцы за народное счастье охотились на императора-освободителя

Вечером 17 февраля 1880 года в Зимнем дворце раздался взрыв, разворотивший подвал и первый этаж. Это было одно из семи покушений на Александра II, за которым революционеры развернули настоящую охоту. Но почему борцы за народное счастье столь остервенело охотились за тем, кто и так освободил крестьян и начал Великие реформы? О том, как Александр II сам выковал орудие собственного убийства и почему современники были не очень-то ему благодарны, — в материале «Газеты.Ru».

© «С.Л. Левицкий и сын»/РИА «Новости»

Герой-подрывник

Вся жизнь Владимира Ленина была подчинена идее революции, и он не отличался ни сентиментальностью, ни человекопоклонничеством. В его кабинете в Кремле не стояли фотографии ни жены, ни соратников, ни даже брата, казненного при царе за терроризм. Там были изображения всего двух людей: Карла Маркса и Степана Халтурина. И если причина появления первого понятна, то второй для современного человека нуждается в пояснении.

© Барельеф Степана Халтурина рядом с портретом Карла Маркса в музее «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» // РИА Новости

Халтурин прославился как организатор взрыва в Зимнем дворце 17 февраля 1880 года (5 февраля по старому стилю). По взглядам он был народовольцем — так называлось движение радикалов левого толка, пытавшихся инициировать демократические реформы в России путем террора. В 1879 году Халтурина под фальшивой фамилией Батышков взяли на работу столяром в Зимний дворец, что было скорее случайностью, чем преднамеренным внедрением в стан врага.

Зимой он начал маленькими порциями проносить во дворец динамит, производимый в подпольной народнической лаборатории. Его он складывал в подвале своей каморки, над которой находилась караулка, а еще одним этажом выше — царская столовая. Когда динамита накопилось достаточно, Халтурин вложил в него запальный шнур и сбежал из дворца. Со временем он не угадал — в момент взрыва в 18:22 Александр II находился далеко от столовой, но она в любом случае почти не пострадала. Погибли только одиннадцать человек — солдаты в караулке и один из дворцовых лакеев. Халтурина-Батышкова задержать не смогли, и казнили его только спустя два года, уже после того, как другой народник, Игнат Гриневицкий, убил царя брошенной бомбой.

Правда, почему большевики выбрали в качестве культовой фигуры Халтурина, а не Гриневицкого, не до конца ясно.

В целом, по своему стремлению взрывать все подряд без оглядки на гибель случайных людей, готовности к самопожертвованию и оторванности идей от реальности народники и их преемники напоминали современных радикальных исламистов.

То остервенение, с которым они пытались убить царя Александра II, может вызвать недоумение. Почему на императора, который прославился освобождением крестьян 1861 года и либеральными реформами, было совершено семь покушений, из них многие — общественно-опасным способом? Почему борцы за народ не пытались с такой же энергией избавиться от Николая I, который, напротив, был врагом свободы и прогресса? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять логику народничества.

Хождения в народ

Формальный ответ на вопрос, почему народники начали революционный террор именно против царя-освободителя, очень прост — потому что до него их не существовало. В середине XIX века стала зарождаться интеллигенция современного вида, важную роль в среде которой играли выпускники и студенты высших учебных заведений. Реформа высшего образования 1863 года, проведенная Александром II, предоставила небывалые ранее возможности для учебы и свободы для студентов и профессоров.

Интерес к университетскому образованию был в ту пору крайне высок, но, по разным причинам, закончить обучение могли не все. Кто-то вылетал за неуспеваемость, кому-то не хватало денег, а иных отчисляли по политическим мотивам или за беспорядки. Например, за неуспеваемость отчислили и самого Халтурина.

© Степан Халтурин // РИА Новости

Трудно представить себе больший контраст, чем между русской повседневностью той эпохи и университетом. Науки открывали портал в другой мир, мир великих идей, свободы и прогресса. Учащиеся знакомились с философами эпохи Просвещения и с историей французской революции, которая виделась им героической сказкой о борьбе народа против угнетателей. Но в реальности в России по-прежнему было архаичное самодержавие, а молодежь все так же окружали царские чиновники, забитые мещане и голые-босые крестьяне, чья жизнь после формального отмены крепостного права не изменилась — как минимум, так интеллигенты это видели. Вылетев из университета или даже закончив его, человек зачастую не мог найти себе места по душе.

Тогда и появилась идея народничества: изменить мир вокруг себя путем служения народу, «подтянув» его до своего уровня и изменив страну. Конечной целью этих перемен виделось уничтожение самодержавия и установление царства свободы.

Поначалу, в 1860-е годы, народники пытались заниматься простым просветительством. Поскольку бесплодность этой работы была очевидной, вскоре тактика изменилась: несостоявшиеся студенты объединялись в группы и, как члены какой-то секты, ходили по деревням и учили крестьян жизни. Они рассказывали им о социализме, призывали не платить подати, не повиноваться властям, объединиться в группы и устроить революцию.

Пропаганда залетных городских хлыщей среди крестьян эффекта не возымела. Иногда крестьяне готовы были послушать и согласиться с отдельными идеями, например, с необходимостью избавиться от помещиков. Чаще всего народнические идеи просто не понимали, а иной раз агитаторов били или сдавали властям — особенно за призывы к свержению царя, чья власть — от Бога.

Лишь поняв, что стратегия провалилась, интеллигенты решили взять дело в свои руки. Они решили, что народ будто спит, одурманенный «самодержавным мороком». Но если этот морок спадет хоть на мгновение, народ проснется и поднимет восстание. Следовательно, в их логике, необходимо было убить императора, не обращая внимание на потери и сопутствующий ущерб.

Реформы Александра II, проведенные в 1850–1860-е годы, привели к подъему высшего образования в России и научному прорыву второй половины XIX века. Однако одновременно с этим они очень быстро сформировали целый социальный класс, ставший кадровой основой русских революционных «джихадистов».

Обещал, но дать не смел

Другая причина охоты революционеров на Александра II — современникам он не казался таким уж освободителем. Хотя взгляды Александра на политику можно назвать либеральными, он был далек от аболиционизма — американского религиозно-политического движения, призывавшего к немедленному освобождению чернокожих от рабства по моральным соображениям. В США это движение привело к расколу на рабовладельческий юг и «свободный» север и к началу Гражданской войны, когда на президентских выборах победил умеренный аболиционист Авраам Линкольн. Царь Александр же, хоть его часто сравнивают с Линкольном, гражданской войны не планировал, и крепостное право не было для него вопросом морали и религии.

Главной причиной отмены крепостного права было осознание, что это камень на шее страны, который не дает ей развиваться.

Позорное поражение в Крымской войне ясно высветило разницу между современными индустриальными державами и «лапотной» аграрной страной. Вдобавок царь понимал, что даже если страну в следующей войне не разгромят внешние враги, архаичная крепостническая система развалится сама. «Господа, вы сами знаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу», — сказал он, выступая перед дворянами в 1856 году.

Поэтому и задуманная им реформа была осторожной и половинчатой. Крестьяне перестали быть крепостными, но стали временнообязанными. Это давало им больше прав, но они по-прежнему были обязаны трудиться на помещика, пока не заплатят ему выкуп за полную свободу. Более того, из-за ошибок при составлении реформы положение некоторых крестьян вовсе ухудшилось, и работать на барина им пришлось больше прежнего. Выкупные платежи были большой тяготой и были крайне выгодны для помещиков. Отменили же их только в ходе Первой русской революции.

Поэтому революционно и либерально настроенные жители России не считали, что должны кланяться царю в ноги. С их точки зрения, он сделал то, что был обязан и так, будучи объективно к этому вынужденным, да еще и провел отмену крепостничества максимально вредным и невыгодным для народа способом. Это царю прямым текстом сказал Дмитрий Каракозов, попытавшийся застрелить его в 1866 году. Между ними состоялся диалог:

— Т ы п о л я к ? — Р у с с к и й , — о т в е т и л т е р р о р и с т . — П о ч е м у ж е т ы с т р е л я л в м е н я ? — Т ы о б м а н у л н а р о д : о б е щ а л е м у з е м л ю , д а н е д а л .

Но поскольку отмена крепостного права и другие Великие реформы и правда перевернули жизнь в России с ног на голову, революционеры решили, что настало их время. Шансов на успех у них не было из-за непопулярности их идей в обществе, однако фанатизм мешал им это осознать.

Поэтому и Александр II, и казненные революционеры, и случайно пострадавшие в терактах люди — все погибли зря.