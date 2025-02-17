Пассажирка самолета попросила «заткнуть» ребенка и вызвала гнев в Cети

Мать двухлетнего ребенка пожаловалась на попутчицу в самолете, из-за которой она больше никогда не хочет путешествовать с малышом. Своей историей, вызвавшей волну гнева в сети, женщина поделилась на форуме Reddit.

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Пользовательница портала с ником angryxllama рассказала, что они с мужем и тремя детьми вернулись из Мексики и должны были совершить еще один 40-минутный перелет до пункта назначения. Из-за проблем с техническим обслуживанием пассажирам пришлось провести на взлетной полосе полчаса, и малыш забеспокоился и начал кричать. Вскоре пожилая женщина, которая сидела сзади, обратилась к попутчикам и попросила кого-нибудь из них «заткнуть» плачущего ребенка.

« Я с д е л а л а в и д , ч т о н е с л ы ш у е е , и п о п ы т а л а с ь р а з в л е ч ь м о е г о м а л ы ш а . П о т о м о н а с к а з а л а : " О , б о ж е , о т в е д и э т о г о р е б е н к а в т у а л е т ! " П о с л е э т о г о м о й м у ж п о в е р н у л г о л о в у и п р е д л о ж и л е й п о й т и в т у а л е т с а м о й , н а ч т о о н а о т в е т и л а : " Л а д н о ! Т в о й р е б е н о к ч е р т о в с к и п р о т и в н ы й ! " » — в о з м у т и л а с ь а в т о р п у б л и к а ц и и .

Пользовательница форума добавила, что вскоре несколько попутчиков вступились за нее с ребенком, но пожилая женщина показала им в ответ средний палец. По ее словам, бортпроводники в конце концов поговорили с грубой пассажиркой и убедили ее перестать выражать свое недовольство. Автор поста призналась, что даже несмотря на это, она чувствовала себя «побежденной».

Пользователи форума в комментариях поддержали мать, заверив ее, что она имеет полное право возмущаться в подобной ситуации.

« М н е о ч е н ь ж а л ь , ч т о в а м п р и ш л о с ь э т о п е р е ж и т ь . В а ш е м у р е б е н к у д в а г о д а , и о н е щ е н е у м е е т к о н т р о л и р о в а т ь с в о и э м о ц и и » , « Ч т о б ы н а к р и ч а т ь н а к о г о - т о , п о т о м у ч т о е г о р е б е н о к р а с с т р о е н , н у ж н о б ы т ь о ч е н ь т р а в м и р о в а н н ы м ч е л о в е к о м , к о т о р ы й л и б о н е о б р а щ а л с я с о с в о и м и д е т ь м и д о л ж н ы м о б р а з о м , л и б о н и к о г д а н е и м е л д е т е й и н е з н а е т , о ч е м , ч е р т в о з ь м и , г о в о р и т » , « Н и к т о н е п е р е ж и в а е т б о л ь ш е в п о л е т е с к р и ч а щ и м р е б е н к о м , ч е м е г о р о д и т е л и . Л ю д я м н у ж н о н е м н о г о с о ч у в с т в и я » , — н а п и с а л и о н и .

Ранее другой пассажир рассказал на этом же форуме о неоднозначном поступке попутчицы и вызвал гнев пользователей сети. Он пояснил, что сидевшая спереди женщина свесила копну волос со спинки кресла, испортив ему впечатления от полета.