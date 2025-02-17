104-летняя женщина отметила день рождения мечты в тюрьме

В Нью-Йорке, США, сотрудники тюрьмы исполнили мечту 104-летней женщины и пригласили ее посмотреть, как они работают. Об этом пишет портал NYup.com.

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Жительница дома престарелых Лоретта призналась, что никогда не была в тюрьме и мечтает узнать, как она выглядит изнутри. Узнав о приближающемся дне рождения женщины, работники тюрьмы округа Ливингстон предложили ей отметить праздник у них. Она согласилась.

Сначала Лоретту угостили кофе и пирожными, а после устроили экскурсию. Женщине показали наручники, разрешили погладить служебную собаку и дали посмотреть в мониторы, куда выводятся данные с камер видеонаблюдения.

Позже сотрудники полиции отметили, что много смеялись с Лореттой во время экскурсии и отлично провели время. Шериф попросил долгожительницу раскрыть ее секрет долголетия и получил совет «не лезть не в свое дело».

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, женщина отметила 108-летие и поделилась с молодым поколением неожиданными советами. По ее словам, очень важно слушаться родителей: мол, они хотят вырастить из детей леди и джентльменов, поэтому с ними не следует спорить.