Кладоискатель-любитель нашел редкие средневековые монеты

В Великобритании кладоискатель-любитель нашел 11 редких монет XIV века. Об этом сообщает What's the Jam.

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Клад обнаружил Ян Девени на полуострове Блэк-Айл в Шотландии. Мужчина начал заниматься поиском ценностей с металлоискателем в 2021 году, 11 средневековых монет стали его первой крупной находкой.

Эксперты установили, что они были отчеканены в правление короля Шотландии Роберта II — внука Роберта I Брюса, героя войны за независимость против Англии и основателя династии Брюсов. Роберт II правил с 1371 по 1390 год и стал основателем династии Стюартов, просуществовавший до начала XIX века.

« Я н е з н а ю , к т о м о г б ы з а к о п а т ь э т о т к л а д . Н о э т о ц е н н ы е м о н е т ы д л я т о г о в р е м е н и . Э т о м е с т о б ы л о в а ж н о в р е л и г и о з н о м с м ы с л е , т а к ч т о , в о з м о ж н о , к л а д к а к - т о с в я з а н с э т и м . В л ю б о м с л у ч а е т у т е с т ь и с т о р и я , к о т о р у ю н у ж н о р а с с к а з а т ь » , — п р о к о м м е н т и р о в а л с в о ю н а х о д к у Д е в е н и .

Он передал монеты в Национальный музей Шотландии в Эдинбурге. Там Девени сообщили, что они представляют историческую ценность. На место находки планируют выслать научную экспедицию, которая займется поиском других артефактов.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах археологи обнаружили три древних клада с так называемыми «деньгами дьявола». В тайниках язычников нашли монеты и украшения.