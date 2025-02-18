От рака умер известный актер Хосе Рубенс Сикейра
Скончался Хосе Рубенс Сикейра, бразильский актер, режиссер, писатель, сценарист, драматург, переводчик, сценограф, художник по костюмам, аниматор, лауреат ряда наград.
Как передает Veja, многогранный артист скончался на 80-м году жизни. Информация появилась в сетевых аккаунтах исполнителя и его театральной компании. По некоторым данным, причиной смерти стал рак.
Отмечено, что одной из последних работ Сикейры стала постановка чеховского "Вишневого сада".
Хосе Рубенс Сикейра родился в 1945-м. Карьеру начал в 1960-х, представляя свои проекты на международных фестивалях, в том числе - в СССР. Первый спектакль поставил в 1969-м. Переводил Шекспира и Мольера. Как актер дебютировал на экране в 1985-м.
Похороны прошли в понедельник.