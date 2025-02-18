От рака умер известный актер Хосе Рубенс Сикейра

Скончался Хосе Рубенс Сикейра, бразильский актер, режиссер, писатель, сценарист, драматург, переводчик, сценограф, художник по костюмам, аниматор, лауреат ряда наград.

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Как передает Veja, многогранный артист скончался на 80-м году жизни. Информация появилась в сетевых аккаунтах исполнителя и его театральной компании. По некоторым данным, причиной смерти стал рак.

Отмечено, что одной из последних работ Сикейры стала постановка чеховского "Вишневого сада".

Хосе Рубенс Сикейра родился в 1945-м. Карьеру начал в 1960-х, представляя свои проекты на международных фестивалях, в том числе - в СССР. Первый спектакль поставил в 1969-м. Переводил Шекспира и Мольера. Как актер дебютировал на экране в 1985-м.

Похороны прошли в понедельник.