Тайна русского духа: чем наши предки отпугивали нечисть

Запахи всегда играли большую роль в жизни людей. Многие из них столетиями используются в лечебных целях, что породило целое течение в нетрадиционной медицине — ароматерапию. Помогали бороться запахи и со злыми силами. Наверняка все слышали фразу «Бежит, как черт от ладана». Почему ладан так пугает врага рода человеческого и чем еще отпугивали нечисть наши предки?

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Ладан и злые силы

Ладан — это ароматическая смола, получаемая всего из трех видов деревьев рода Босвеллия. Они растут в теплом климате, поэтому ладан производят в Восточной Африке, на Аравийском полуострове и в Азии. На Востоке ладан использовался с незапамятных времен, но на Русь пришел из Византии, вместе с христианством.

Используют ладан во время богослужений, поместив в кадило с раскаленными углями или в лампады. С давних пор считается, что аромат ладана угоден Богу и поэтому ужасно неприятен нечистой силе. Ладан даже был среди даров, принесенных волхвами младенцу Иисусу. Именно поэтому окуривание дымом этой смолы часто производили при экзорцизме и изгнании бесов из помещений.

Когда-то ладан использовали не только священнослужители, но и простые люди. Им окуривали места, где собирались на праздники люди. Считалось, что ладана боятся не только черти, но и люди продавшие душу дьяволу и просто те, чья совесть нечиста. Ходило поверье, что все, кто так или иначе связан с силами зла, стараются как можно быстрее покинуть место, где пахнет ладаном. Так и появилось выражение «Бежит, как черт от ладана».

Чеснок — еще одно заморское средство от нечисти

Можно подумать, что чеснок на Руси был всегда. Но это не так. Как и многие другие культуры он был привезен к нам из дальних стран. Удивительно, но в наши края чеснок, как и ладан, попал из Византии и примерно в то же время — в 9 веке. Чеснок быстро полюбился простым людям, ведь он был хоть и заморским продуктом, но куда более дешевым чем благовоние.

В старинных книгах было множество рецептов по применению чеснока в лечебных целях. Считалось, что если его есть ежедневно, то кожа будет чистой, а простуда никогда не пристанет. Поэтому, несмотря на не самый приятный запах, чеснок применяли повсеместно. Удивительно, что за много столетий до появления современной науки люди знали о его лечебных свойствах. Сейчас биохимики и медики полностью подтверждают антибактериологическое действие чеснока.

На Руси верили и в то, что чеснока боятся не только болезни, но и злые силы. Собирая мужей на войну или просто в дальнюю дорогу, жены всегда клали в сумку мешочек с чесноком. В некоторых районах такой мешочек вообще вешали на шею, рядом с нательным крестом. Теперь мы знаем, что в защитные свойства этого растения верили не только славяне. Чеснок — верное средство от любой нежити в странах Европы и в США.

Особенно ценили свойства чеснока женщины. Крестьянки натирали им во время Великого поста и в сочельник грудь, подмышки и ступни. Запах чеснока защищал от дьявольских наваждений и сглаза. С этой же целью зубки чеснока вплетали в косы невестам перед бракосочетанием.

Ясень — исконно русское средство

Немного обидно, что о защитных свойствах заморского ладана и чеснока знают все, а о нашем, русском ясене почти никто не слышал. Более того, современная молодежь часто вообще не знает, что это за дерево. А всего пару сотен лет назад в народе верили, что запах древесины ясеня способен отпугивать змей.

Некоторые крестьяне, отправляясь на покос, даже замачивали рубахи и портки в отваре коры этого дерева. Почему-то считалось, что змеи не жалят того, кто пахнет ясенем и даже впадают в ступор, почуяв это дерево. Особо суеверные персоны верили, что можно управлять змеями при помощи палочки из ясеня. Сложно сказать, сколько народу поплатилось за свою наивность и были ужалены опасными гадами.

Еще опасней была вера в то, что укушенного пресмыкающимся человека можно исцелить той же ясеневой палочкой. Ее нужно было просто приложить к месту укуса и больше можно было не волноваться. Так как змея была символом дьявола, то свойства ясеня проецировались и на нечистую силу. Посохи и кресты из этого дерева помогали бороться с чертями не хуже осиновых.

Тайна русского духа

«Там русский дух, там Русью пахнет» — писал в поэме «Руслан и Людмила» Александр Пушкин. «Русским духом пахнет!» — недовольно ворчала Баба Яга, перед приходом Ивана. Вряд ли кто-то задумывался над этим самым «духом», читая отрывок про Лукоморье или русские народные сказки. Для современного человека эта фраза не несет никакого смысла, а вот еще во времена Пушкина все было иначе. В старину верили, что запах человеческого тела имеет сильные защитные свойства.

С запахом человека было связано немало обычаев. Например, если женщина забирала ребенка из люльки, то на его место часто клали сапог или валенок. Обувь должна была быть мужской, непременно с правой ноги и обязательно ношеная, с «духом». Это помогало отогнать нечисть, стремящуюся тайком залезть в детскую постель, чтобы нанести младенцу вред. Мужская обувь лучше всего подходила в качестве оберега, так как «русский дух» был эффективнее у сильных духом и телом людей.

Интересно, но в некоторых северных деревнях России этот обычай сохранился до сих пор. Правда, он уже не выглядит так пугающе с точки зрения гигиены. В кроватку ребенка помещают не грязный мужской сапог, а декоративный игрушечный сапожок-игрушку.