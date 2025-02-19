Зачем в столичной подземке нужна станция «Малиина луося»

В этом году новые поезда столичного метро получат, помимо прочего, и новую схему станций — на китайском языке. Зачем это нужно и как звучат привычные названия по-китайски, выясняла «Мослента».

Про схему на китайском

Появление новой схемы в вагонах метро проанонсировал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. При этом, по данным столичного департамента транспорта, такая обновка есть уже у двух тысяч пассажиров московской подземки.

Может быть и у большего числа людей, например, не только у гостей из Поднебесной, а и у тех, кто изучает китайский язык. Переведенная на него схема линий и станций опубликована на сайте Московского транспорта.

© Фото: Московский транспорт

Уроки китайского

В соцсетях завирусилось видео, на котором названия станция московского метро звучат на китайском языке. Для русского слуха — очень необычно. Не всегда получается без подсказки понять, о каком именно месте идет речь.

Все дело в том, что в китайском языка, например, нет звуков «р», «щ» и некоторых других. Они иногда могут быть заменены на «и» или «с». Так, например, название «Марьина Роща» по-китайски будет звучать примерно как «Малиина луося». Понять с первого раза сложно, но потом привыкаешь.

Китайцев тут много, но им у нас сложно

Для России туристический поток из Поднебесной очень важен. Так, в 2024 году нашу страну посетило более 730 тысяч китайцев.

По разным данным, в Москве проживает от 40 до 60 тысяч граждан КНР. Многие из них — студенты. Примерно такая же ситуация — в Петербурге, где вывески в центре города уже давно начали переводить на китайский язык.

© Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Гостям из КНР в России нравится, но массовой миграции пока ждать не приходится. Хотя отношения между нашими странами сейчас можно назвать действительно теплыми и дружескими, у нас китайцы сталкиваются с рядом сложностей, которые им уже не понятны. Например, Фан Фей, китайский журналист и создатель проекта «Серый Мокко», много лет живущий в Москве, рассказал «Мосленте», что для человека из Поднебесной оформить в России документы — тяжелый квест на терпение и выдержку. В Китай все давно делается в режиме онлайн и очень быстро.