Зачем в СССР построили Новопортовский мерзлотник

В 1950 году на Ямале началось сооружение крупнейшего холодильного устройства. Жители села Новый порт, расположенного в трехстах километрах от Салехарда, прозвали его мерзлотником. «Ледяная шуба» холодильника остается целой даже летом, а площадь его занимает больше гектара.

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Как сохранить улов?

Новопортовский мерзлотник создавался как огромное хранилище свежемороженой рыбы. Двести ледяных пещер, созданных вручную без применения тяжелой техники, тянутся почти на километр. За двадцать лет до того, как было принято решение о строительстве холодильника, Ямальская рыбопромысловая экспедиция научно обосновала целесообразность промышленного вылова осетровых и других ценных пород рыбы в районе бухты Новый Порт. Это послужило толчком для основания Новопортовского рыбозавода. К 1940 году его флот насчитывал не менее 60 рыболовецких судов, деятельность которых распространялось на всю акваторию Обской губы.

Поскольку осетровых ловят в холодное время года, вскоре встал вопрос о необходимости сохранения рыбы до лета. В противном случае улов не сохранился бы до начала периода навигации, и о его отправке на большую землю можно было забыть. До появления гигантского холодильника рыбу солили в бочках, после чего из Салехарда для ее переработки прибывала плавучая рыбоконсервная фабрика. И все же хранение ценных видов рыбы в наземных складах не могло обеспечить должной сохранности и качества готового продукта. В 1950 году было принято решение о сооружении единого оборудованного хранилища для приема, сортировки и сохранения улова. Таким уникальным местом стал Новопортовский мерзлотник.

Результат подневольного труда

Проект будущего мерзлотника придумал русский немец Густав Юльевич Бекман, сосланный на Ямал в начале 1940-х годов из Ленинграда. С 1943 года он работал рыбаком, а позднее стал техником-нормировщиком и, наконец, главным инженером. Всего на заводе Бекман проработал двадцать пять лет. Мерзлотник создавался с 1950 по 1960-е годы. Круглые сутки в две смены трудились ссыльные и спецпоселенцы. Каждый месяц на объект присылали по сто новых работников.

Задача была не из легких: вручную, с помощью лопат и кирок, проложить тоннель и подземные коридоры. Сталкиваясь с вечной мерзлотой, кирки тупились мгновенно – свидетели рассказывали, что сооружение приходилось буквально выдалбливать руками. При вывозе породы работали женщины: надевали лямку и тянули груженые сани. Необходимости трудиться на рыбоконсервном заводе это не отменяло. До обеда репрессированные выполняли свои прямые обязанности, а после – шли строить мерзлотник.

В 1956 году сооружение было введено в эксплуатацию, но строительство различных ответвлений продолжалось на протяжении еще четырех лет. Изначально Новопортовский мерзлотник имеел три выхода. Первый сейчас используется для транспортировки рыбной продукции внутрь, второй (центральный) утратил свою надобность и поэтому в настоящее время не функционирует. Третий выход и вовсе ликвидирован: его перекрыли из-за риска прорыва морской воды в случае разрушения берега.

Мерзлотник в наши дни

Хранение свежемороженной рыбы в Новопортовском мерзлотнике осуществляется в течение полугода, с зимы до лета при температуре от 10 до 17 градусов мороза. Перед началом зимнего лова холодильник размораживают, открывая все выходы и вентиляционные отдушины. Со стен мерзлотника соскребают наросшие за сезон снег и иней – это позволяет избавиться от навязчивого запаха рыбы. Затем их обливают водой для того, чтобы создать защитную ледяную корку, помогающую сохранять холод. С января по апрель мерзлотник уже загружается новой, свежевыловленной рыбой. Перед тем, как она попадает на специальный транспортер, ее моют, сортируют и замораживают. После окончания ледохода улов отправляется на рефрижераторных судах вверх по Оби на рыбокомбинат Салехарда.

С момента создания Новопортовский мерзлотник ни разу не подвергался реконструкции и даже не ремонтировался. Вид огромного холодильника оставался таким же, как 60 лет назад, когда тот был сдан в эксплуатацию. В 2007 году сооружение было взято под государственную охрану как памятник культуры регионального значения. Теперь мерзлотник является не только промышленным объектом, но и популярной туристической достопримечательностью для приезжающих на Ямал путешественников. Сейчас он куда реже используется по своему первоначальному назначению, однако ситуация может измениться: в 2019 году было принято решение о проведении реставрации, способной подарить самому большому в мире холодильнику новую жизнь.