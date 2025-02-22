Интернет влюбился в загадочного танцора лезгинки по имени Мага

В феврале в TikTok внезапно распространилось ничем не примечательное видео с молодым человеком, танцующим лезгинку на улице. О герое ролика не было известно ничего, однако за считаные дни он стал звездой соцсети. Новый тренд назвали «Мага, сияй», а пользователи платформы придумали целую историю о загадочном молодом человеке. Кто такой на самом деле Мага из мемов и как его танец вдохновил тысячи людей — в материале «Ленты.ру».

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Кто придумал мем «Мага, сияй»?

Основоположником тренда стал пользователь TikTok под ником rusNOrules. 1 февраля он опубликовал видео с молодым человеком, танцующим лезгинку в окружении других парней под фонк-ремикс песни Empty культовой рок-группы The Cranberries. В ролике на танцора падает яркий свет, из-за чего возникает впечатление, будто он сам излучает свечение. Тиктокер пошутил, что, если его, как и героя видео, окружит толпа, он будет сиять.

Правда, RusNOrules не был первым, кто обратил внимание на танцующего парня: первое видео, в котором он зажигательно двигается под фонк-музыку, было опубликовано в TikTok еще в декабре, но тогда не стало вирусным.

Сочетание зажигательного танца с навевающим меланхолию треком так понравилось пользователям TikTok, что в комментариях они назвали видео идеальным. «Мне никогда не стать таким же крутым, как он», «Среди мрачной толпы он сиял ярче всех звезд», «Он сиял ярче солнца», — восхитились они героем ролика. В комментариях анонимного танцора также стали называть Магой.

Вселенная Маги

Для пользователей TikTok Мага стал примером того, как выходить из любых сложных ситуаций. Вдохновившись его танцем, они принялись утверждать, что будут попросту сиять, если им будет грозить исключение из университета или увольнение с работы, если им разобьют сердце и при любых других непростых обстоятельствах.

Неизвестности, окутавшей образ танцующего Маги, на смену быстро пришло множество выдуманных историй о герое ролика. Пользователи TikTok принялись придумывать предысторию ролика: согласно одной из версий, молодого человека окружила и хотела побить толпа скинхедов, однако он принялся танцевать и тем самым покорил противников.

Другие комментаторы вообразили, что герой ролика был завсегдатаем некой чайханы и любил радовать окружающих своими танцами.

«Толпа кричала: "Мага, сияй!" И Мага сиял. Он чувствовал это сияние, он был им. Он сиял так ярко, как в нашей чайхане не сиял никто», — гласит одна из версий.

«Толпа, словно единый организм, сливалась в едином порыве, в едином крике, который вырывался из самых глубин ее коллективной души: "Мага, сияй!" Этот возглас был не просто просьбой, не просто мольбой — это был зов, который исходил из самой сути человеческого бытия, из того места, где рождаются мечты, надежды и вера в нечто большее, чем они сами. И Мага сиял. Он не просто отвечал на их зов — он становился им», — копипаста, придуманная к мему «Мага, сияй».

В итоге танцующий молодой человек в мемах превратился в кого-то вроде супергероя, готового дарить свет всем, кто в нем нуждается. «Во мраке, поглотившем все вокруг, лишь Мага оставался светом», «Это не фонари освещают улицу, это Мага ослепил всех своим сиянием», «Не солнце нас освещает, а душа Маги», — то ли иронично, то ли всерьез восхищались им пользователи TikTok.

Многие комментаторы также назвали тренд «Мага, сияй» самым добрым мемом февраля. По мнению пользователей платформы, от героя видео веет теплом, а сам мем не только приносит радость, но и сближает народы. «Не устану это смотреть», «Лучший мем 2025 года», — хвалили они видео с танцующим парнем. Кто-то и вовсе писал, что заходит в TikTok только ради видео с прозванным Магой парнем.

«Ночь дрожала, прячась в тенях, но Мага усмехнулся — сегодня тьме не скрыться. Взмахнув рукой, он раскрыл небо, и его сияние стало новым солнцем для людей», — пользователь TikTok.

«Почему, когда я читаю комменты или просто смотрю это видео, у меня мурашки какие-то?», «Мне даже не смешно от этого мема, он вызывает у меня чувство восторга и свободы», — также делились впечатлениями пользователи сети. А другие комментаторы уверяли, что ролик по непонятной причине вызывает у них грусть и ностальгию.

«Сиял так ярко, что сгорел дотла»

Вдохновленные новым мемом, пользователи сети попытались раскрыть личность танцора, однако это оказалось непросто, поскольку никаких данных о нем в открытом доступе не было. При этом на платформе распространялись самые разные версии о происхождении героя мема: одни комментаторы утверждали, что молодого человека действительно зовут Магомед, а видео с танцем было снято в Грозном; другие заявляли, что ролик был сделан в Санкт-Петербурге, а нового любимца соцсетей на самом деле зовут Шамиль. Обе версии гласили, что молодого человека уже нет в живых.

Но самым популярным стало предположение, что танцор лезгинки — это Тимур Цороев из Ингушетии, ушедший из жизни в 2012 году. Вероятно, к такому выводу пользователей сети привели фотографии с Цороевым, опубликованные в посвященной ему группе во «ВКонтакте»: прической он напоминает героя вирусного видео, а на некоторых фото запечатлен танцующим.

Эта версия показалась поклонникам мема настолько правдоподобной, что они принялись создавать уже новые ролики с фотографиями Цороева, а в комментариях под мемными видео массово рассказывали, что нового любимца соцсетей нет в живых. «Мага сиял так ярко, что сгорел дотла», «Мага сияет, только уже на небесах», — писали они и сетовали, что молодой человек никогда не узнает о всенародной любви.

Некоторые фанаты мема даже оставили комментарии в памятной группе Цороева: кто-то выразил соболезнования, а кто-то принялся цитировать мемные фразы о сияющем Маге. Впрочем, подписчики сообщества вскоре заявили, что в действительности в вирусном ролике снялся другой человек, и попросили не распространять ложные сведения. В доказательство они также отправили ссылку на полное видео с танцами — согласно описанию, оно Баку в январе 2013 года, то есть уже после смерти Цороева.

Кто такой Мага на самом деле?

Вопреки переживаниям фанатов мема, прозванный Магой парень на самом деле оказался жив. Об этом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в разгар популярности тренда заявил автор оригинального ролика Орхан Гаджиев — именно он разместил видео с лезгинкой на YouTube, откуда оно спустя годы перекочевало в TikTok. По его словам, покорившего интернет парня зовут Элтен, и он из Азербайджана.

Журналистам Гаджиев подтвердил, что ролик был снят в 2013 году в Баку. Как отметил автор видео, они с друзьями тогда просто решили станцевать лезгинку.

«Недавно мне прислали эти видео. Я, конечно, удивился. Только жаль, что люди распространяют дезинформацию», — Орхан Гаджиев, автор видео, ставшего мемом «Мага, сияй».

Уточнялось, что герой мема живет в Баку и работает экспертом по аудиту в сфере телекоммуникаций. Однако узнать другие подробности о новом кумире соцсетей не удалось — после того как с ним в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) связались журналисты, он удалил свою страницу.