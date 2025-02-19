Какие существа почти бессмертны

В природе действительно есть организмы, которые обходят механизмы старения. Абсолютного бессмертия не бывает с биологической точки зрения, тем не менее определённые существа обладают способностью к регенерации.

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Медуза Turritopsis dohrnii. Этот организм может возвращаться к ранним стадиям своего развития. Если условия окружающей среды ухудшаются или медуза получает повреждения, то она не умирает, а трансформируется снова в полип. Из него позже вырастает взрослая медуза. Этот процесс называется трансдифференциацией. В теории продолжаться он может бесконечно, но в дикой природе большинство таких медуз погибает, не успев им воспользоваться: из-за хищников и неблагоприятных условий внешней среды.

Губки Monorhaphis chuni. Клетки эти существ почти не стареют, а за счёт регенерации они восстанавливают повреждённые части тела. У губок система обновления основана на постоянном обновлении клеток. Поэтому и жить они могут тысячи лет. Однако они не бессмертны, поскольку могут погибнуть из-за механических повреждений, изменений среды, болезней.

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Омары. На протяжении всей жизни у них обновляются ткани организма и остаётся высоким уровень фермента теломеразы, который отвечает за восстановление ДНК. Это позволяет омарам дольше оставаться сильными и активными. Однако со временем их панцирь становится чересчур тяжёлым, а линька требует огромных затрат энергии. Погибают эти животные не от старости, а от физических ограничений.