«Бунт» на орбите: почему экипаж «Союза» отказался выходить в открытый космос

Отказ членов экипажа выполнить указания Центра управления полетами является экстраординарным случаем. Однако космонавт Юрий Батурин считает, что командир корабля Владимир Дежуров и бортинженер Геннадий Стрекалов поступили правильно, отказавшись выйти в открытый космос в июне 1995 года.

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Дежуров и Стрекалов

Владимир Дежуров был назначен командиром космического корабля «Союз ТМ-21», который стартовал с Байконура 14 марта 1995 года. На момент назначения Дежурову было 32 года. Он окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени С.И. Грицевца и служил несколько лет в военно-воздушных силах. В 1987 году Владимир Дежуров был принят в отряд космонавтов. Он прошел соответствующую подготовку и параллельно получал второе образование в Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина.

Геннадий Михайлович Стрекалов имел гораздо больше опыта в космических делах. Он совершил свой первый полет на корабле «Союз Т-3» в 1980 году. Стрекалов был уроженцем Московской области и выпускником высшего технического училища имени Н.Э. Баумана. Он также совершил полеты в космос в 1983, 1984 и 1990 годах. Во время четвертого полета он провел почти 3 часа в открытом космосе, выполняя ремонтные работы. Таким образом, полет в 1995 году был уже пятым для 54-летнего Стрекалова.

Выходы в открытый космос

Впрочем, экипаж «Союза ТМ-21» был интернациональным: вместе с российскими космонавтами полетел их американский коллега Норман Тагард. Однако Тагард в этой истории не сыграл никакой роли. А вот Геннадий Стрекалов, который на тот момент был самым пожилым отечественным космонавтом, и Владимир Дежуров в полете 1995 года отличились не единожды. По словам Александра Железнякова и Владимира Гапонова, авторов книги «Орбитальный комплекс «Мир». Триумф отечественной космонавтики», одной из основных задач Дежурова и Стрекалова был перенос с модуля «Кристалл» четвертой многоразовой солнечной батареи и складывание второй.

Планировалось, что для этого космонавтам придется выйти в открытый космос дважды. Однако для выполнения задачи командир и бортинженер выходили в открытый космос несколько раз. Виной тому – нехватка электроэнергии для работы грузовой стрелы. Батареи функционировали на станции от 5 до 9 лет и попросту не могли выработать нужное количество энергии. А вообще, если верить Юрию Батурину, автору издания «Властелины бесконечности. Космонавт о профессии и судьбе», к началу июня 1995 года экипаж уже выполнил 5 выходов в открытый космос. Но и такого количества выходов оказалось недостаточно.

Причины отказа

Дело в том, что во время перестыковки модуля «Кристалл» с бокового стыковочного агрегата на осевой, которая была необходима для обеспечения стыковки шаттла «Атлантис», было зафиксировано касание шпангоутов модулей. После перестыковки модуля «Спектр» на боковой стыковочный агрегат во время раскрытия солнечных батарей одна из них не раскрылась. Именно для того, чтобы оценить последствия данного происшествия космонавты и должны были еще раз выйти в открытый космос. Однако, как пишут в издании «Великая книга катастроф» М. Курушин и Н. Непомнящий, Владимир Дежуров и Геннадий Стрекалов отказались выходить в космос. Это был исключительный случай в истории.

Курушин и Непомнящий утверждают, что космонавты сослались на то, что выход был неподготовленным, а Батурин сообщает о том, что Дежуров и Стрекалов объяснили отказ собственной усталостью. В Центре управления полетами, конечно, были недовольны таким ответом космонавтов. Но Юрий Батурин уверенно заявляет, что покорители космоса от работы никогда не отлынивают и уж тем более не придумывают поводов для того, чтобы избежать выполнения той или иной задачи. По мнению Батурина, Владимир Дежуров и Геннадий Стрекалов, которые и в самом деле находились тогда на пределе своих сил и возможностей, поступили правильно. Никто не знает, что могло бы произойти, если бы космонавты в состоянии крайнего утомления все же вышли в космос.