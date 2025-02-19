Как советские силовики воевали друг с другом

26 декабря 1980 года в Москве произошло убийство, которое многие называют самым резонансным в истории СССР. В тот день пьяные милиционеры на станции метро «Ждановская» (ныне «Выхино») задержали, ограбили и жестоко избили майора КГБ Вячеслава Афанасьева. Чтобы скрыть следы преступления, сотрудники милиции убили офицера спецслужбы. Это дело спровоцировало серьезное противостояние двух влиятельных ведомств страны — МВД и КГБ.

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Выпивший пассажир

Вечером 26 декабря 1980 года на станции «Ждановская» сотрудники метрополитена заметили в вагоне спящего мужчину лет сорока. На вид он был прилично одет, рядом лежали кожаный портфель и обувная коробка. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и, судя по всему, проспал свою станцию или пересадку, оказавшись на конечной остановке.

Мужчину под руки вывели из вагона под руки и передали сотрудникам линейного отдела милиции. Пассажир представился как майор КГБ Вячеслав Афанасьев и даже предъявил свое удостоверение. По инструкции, задерживать сотрудника комитета милиционеры не имели права, но в тот день они решили нарушить правила.

В линейном отделении милиции № 5 трое правоохранителей — 31-летний Николай Лобанов, 30-летний Николай Рассохин и 27-летний Александр Попов — провели обыск задержанного. У Афанасьева обнаружили дефицитные продукты, которые он получил как служебный паек: в портфеле и обувной коробке лежали коньяк, водка, банка болгарских помидоров и копченая колбаса.

Убийство

Милиционеры жестоко избили Афанасьева и заперли его в камере отделения, после чего устроили застолье. Распивая коньяк и поедая конфискованные продукты, они время от времени отходили к задержанному, продолжая избивать его руками и ногами. Под утро один из участников этой преступной компании доложил о случившемся начальнику линейного отделения Борису Барышеву. Тот незамедлительно прибыл на место.

Барышев пришел в ужас, увидев окровавленного сотрудника самого могущественного ведомства страны. Такое преступление входило в категорию тяжких, и начальника отделения, вне всякого сомнения, тоже призвали бы к ответу. Поэтому Барышев решил избавиться от Афанасьева, чтобы замести следы. Майора КГБ, уже потерявшего сознание, погрузили в служебную «Волгу» и вывезли за город.

Там милиционеры добили Афанасьева несколькими ударами арматуры по голове и бросили тело недалеко от поселка Пехорка, возле Егорьевского шоссе. В этом районе располагались ведомственные дачи сотрудников КГБ. Утром случайные прохожие обнаружили истекающего кровью Вячеслава Афанасьева. Его срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось. 1 января 1981 года майор скончался, так и не приходя в сознание.

Расследование

Убийство сотрудника КГБ в СССР стало событием государственного масштаба. Тем более что Афанасьев занимал важную должность, связанную с системами информационной безопасности. Его загадочная гибель вызвала серьезную тревогу: необходимо было выяснить, не замешаны ли в случившемся внешние враги советского государства.

Для расследования убийства была создана следственно-оперативная группа под руководством Владимира Калиниченко, следователя по особо важным делам Прокуратуры СССР. Позже он вспоминал, что сразу после назначения на него началось давление со стороны аппарата МВД. Оно было настолько агрессивным и странным, что Калиниченко и его семью взяли под охрану сотрудники спецподразделения «Альфа».

В итоге убийство Афанасьева привело к масштабным проверкам всего аппарата МВД. Они выявили многочисленные нарушения, а также сотни случаев превышения полномочий и даже прямых преступлений, совершенных милиционерами. В их числе оказались убийства, пытки, грабежи, изнасилования, коррупция и многое другое. Благодаря расследованию удалось раскрыть десятки преступлений, которые долгое время оставались безнаказанными.

Последствия убийства на «Ждановской»

По итогам расследования только в Москве из линейных отделов уволили более 300 сотрудников. Весь личный состав печально известного 5-го отделения на станции метро «Ждановская» был расформирован. Их место заняли милиционеры из других подразделений, не замешанных в скандалах.

Пострадали не только рядовые сотрудники милиции. КГБ инициировал масштабные чистки в руководстве МВД, в результате которых множество высокопоставленных чиновников были сняты или понижены в должности. 17 декабря 1982 года, после смерти Леонида Брежнева, пришла очередь и министра внутренних дел Николая Щелокова. Лишенный своего покровителя в лице главы государства, министр был обвинен в коррупции.

Щелокова сняли с должности, лишили званий и государственных наград, сохранив лишь боевые, полученные за участие в Великой Отечественной войне. Его также исключили из коммунистической партии. За три дня до самоубийства, 10 декабря 1984 года, Щелоков написал письмо генсеку Константину Черненко. В нем он утверждал, что «не нарушал законности, не изменял линии партии и ничего у государства не брал». Не дождавшись ответа от руководства страны, опальный министр застрелился.

Суровый приговор

Стоит ли говорить, что убийц по делу на «Ждановской» быстро нашли. Они признали свою вину и даже пытались взять ответственность за другие, не связанные с ними преступления, например, за убийство майора КГБ Виктора Шеймова и его семьи, которые на самом деле бежали на Запад. Но ни о каком снисхождении для них речи быть не могло.

Суд вынес приговор: начальник линейного отделения Борис Барышев, старший инспектор Николай Рассохин, милиционеры Николай Лобанов и Александр Попов были приговорены к высшей мере — расстрелу. Другие причастные к преступлению лица — милиционеры Николай Возуля, Алексей Телышев и Вячеслав Пиксаев, а также водитель Александр Салатов — получили разные сроки лишения свободы от 5 до 13 лет.

Это дело потрясло высшие круги власти, однако для обычных граждан оно осталось практически незаметным. Убийство, расследование и судебный процесс были полностью засекречены. Суд проходил в закрытом режиме, без какого-либо освещения в СМИ. Это объяснялось тем, что в ходе разбирательства рассматривались материалы, содержащие государственную тайну СССР.