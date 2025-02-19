«Мир» в космосе: как 38 лет назад СССР вывел на орбиту легендарную станцию
20 февраля 1986 года с космодрома Байконур был запущен первый модуль орбитальной станции «Мир» – крупнейшего на тот момент научного объекта в космосе. Проект стал гордостью советской космонавтики, открыв новую эпоху долговременных полетов, международного сотрудничества и передовых технологий. Как создавалась эта станция, почему ее запуск стал историческим событием и как «Мир» повлиял на будущее космонавтики – в материале «ФедералПресс».
Замысел и разработка
Проект «Мир» был задуман еще в 1970-х как новое поколение орбитальных станций, способных работать в космосе десятилетиями. В отличие от своих предшественников серии «Салют», которые использовались в основном для военных и научных задач, «Мир» задумывался как многоцелевой научный комплекс.
Главным разработчиком станции стало Конструкторское бюро С. П. Королева (ныне РКК «Энергия»). Проект предусматривал модульную схему, что позволяло постепенно расширять станцию, добавляя к ней новые секции.
Основные задачи станции:
- Долговременные экспедиции – планировалось, что космонавты смогут жить и работать на «Мире» по полгода и дольше.
- Научные эксперименты – изучение влияния невесомости на организм, материаловедение, исследования Земли.
- Международное сотрудничество – участие иностранных космонавтов и совместные программы с разными странами.
Старт с Байконура
20 февраля 1986 года ракета-носитель «Протон-К» стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту основной модуль станции «Мир».
Основные параметры первого модуля:
- Масса: 20,4 тонны.
- Длина: 13,1 метра.
- Диаметр: 4,2 метра.
- Объем для работы экипажа: 90 кубометров.
- Орбитальная высота: около 350 км.
Этот модуль стал сердцем будущей станции, к которому в течение последующих лет пристыковывались новые секции.
Как развивалась станция «Мир»
После вывода базового модуля началось постепенное расширение станции. В 1987 году к нему пристыковали научный модуль «Квант», затем последовали «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Природа». К 1996 году «Мир» состоял из шести модулей и был самым сложным объектом, построенным в космосе.
Ключевые моменты работы станции:
- 1986-й – запуск первого модуля.
- 1987–1996-е – постепенное расширение.
- 1989-й – первый международный экипаж.
- 1994-й – начало российско-американской программы Shuttle-Mir.
- 1997-й – авария: пожар на борту и столкновение с грузовиком «Прогресс».
- 2001-й – завершение миссии и затопление станции в Тихом океане.
Почему «Мир» стал легендой?
- Первая модульная станция – до этого все орбитальные станции были цельными конструкциями.
- Рекорд продолжительности полета – космонавт Валерий Поляков пробыл на «Мире» 437 суток без перерыва.
- Огромное количество экспериментов – более 23 000 научных исследований за 15 лет работы.
- Международный проект – на борту работали космонавты из 12 стран, включая США, Германию, Францию и Японию.
- Предшественник МКС – конструкция «Мира» стала основой для Международной космической станции, которая начала работу в 1998 году.
Орбитальная станция провела в космосе 5511 суток, из которых 4594 дня были заняты работой. За это время она облетела Землю 86 331 раз. На борту станции побывали 104 космонавта и астронавта, которые участвовали в 28 экспедициях. 29 космонавтов и шесть астронавтов выходили в открытый космос.
Как завершилась миссия станции
К началу 2000-х станция сильно устарела, и Россия приняла решение вывести ее из эксплуатации.
23 марта 2001 года «Мир» был сведен с орбиты и вошел в плотные слои атмосферы. Большая часть станции сгорела, а ее обломки упали в южной части Тихого океана.
Станция «Мир» стала гордостью советской и российской науки, доказав, что человек может жить и работать в космосе долгие годы. Этот проект помог создать МКС, наладить международное сотрудничество и заложил фундамент будущих миссий к Луне и Марсу.