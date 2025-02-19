Как 38 лет назад СССР вывел на орбиту легендарную станцию

20 февраля 1986 года с космодрома Байконур был запущен первый модуль орбитальной станции «Мир» – крупнейшего на тот момент научного объекта в космосе. Проект стал гордостью советской космонавтики, открыв новую эпоху долговременных полетов, международного сотрудничества и передовых технологий. Как создавалась эта станция, почему ее запуск стал историческим событием и как «Мир» повлиял на будущее космонавтики – в материале «ФедералПресс».

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Замысел и разработка

Проект «Мир» был задуман еще в 1970-х как новое поколение орбитальных станций, способных работать в космосе десятилетиями. В отличие от своих предшественников серии «Салют», которые использовались в основном для военных и научных задач, «Мир» задумывался как многоцелевой научный комплекс.

Главным разработчиком станции стало Конструкторское бюро С. П. Королева (ныне РКК «Энергия»). Проект предусматривал модульную схему, что позволяло постепенно расширять станцию, добавляя к ней новые секции.

Основные задачи станции:

Долговременные экспедиции – планировалось, что космонавты смогут жить и работать на «Мире» по полгода и дольше.

Научные эксперименты – изучение влияния невесомости на организм, материаловедение, исследования Земли.

Международное сотрудничество – участие иностранных космонавтов и совместные программы с разными странами.

Старт с Байконура

20 февраля 1986 года ракета-носитель «Протон-К» стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту основной модуль станции «Мир».

Основные параметры первого модуля:

Масса: 20,4 тонны.

Длина: 13,1 метра.

Диаметр: 4,2 метра.

Объем для работы экипажа: 90 кубометров.

Орбитальная высота: около 350 км.

Этот модуль стал сердцем будущей станции, к которому в течение последующих лет пристыковывались новые секции.

Как развивалась станция «Мир»

После вывода базового модуля началось постепенное расширение станции. В 1987 году к нему пристыковали научный модуль «Квант», затем последовали «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Природа». К 1996 году «Мир» состоял из шести модулей и был самым сложным объектом, построенным в космосе.

Ключевые моменты работы станции:

1986-й – запуск первого модуля.

1987–1996-е – постепенное расширение.

1989-й – первый международный экипаж.

1994-й – начало российско-американской программы Shuttle-Mir.

1997-й – авария: пожар на борту и столкновение с грузовиком «Прогресс».

2001-й – завершение миссии и затопление станции в Тихом океане.

Почему «Мир» стал легендой?

Первая модульная станция – до этого все орбитальные станции были цельными конструкциями. Рекорд продолжительности полета – космонавт Валерий Поляков пробыл на «Мире» 437 суток без перерыва. Огромное количество экспериментов – более 23 000 научных исследований за 15 лет работы. Международный проект – на борту работали космонавты из 12 стран, включая США, Германию, Францию и Японию. Предшественник МКС – конструкция «Мира» стала основой для Международной космической станции, которая начала работу в 1998 году.

Орбитальная станция провела в космосе 5511 суток, из которых 4594 дня были заняты работой. За это время она облетела Землю 86 331 раз. На борту станции побывали 104 космонавта и астронавта, которые участвовали в 28 экспедициях. 29 космонавтов и шесть астронавтов выходили в открытый космос.

Как завершилась миссия станции

К началу 2000-х станция сильно устарела, и Россия приняла решение вывести ее из эксплуатации.

23 марта 2001 года «Мир» был сведен с орбиты и вошел в плотные слои атмосферы. Большая часть станции сгорела, а ее обломки упали в южной части Тихого океана.

Станция «Мир» стала гордостью советской и российской науки, доказав, что человек может жить и работать в космосе долгие годы. Этот проект помог создать МКС, наладить международное сотрудничество и заложил фундамент будущих миссий к Луне и Марсу.