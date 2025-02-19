«Ее убивали, убивали и убили»: как расправа над Валиевой спасла фигурное катание

Прошло три года с момента проведения Олимпиады в Пекине. Игры, которые должны были стать триумфом для молодых российских фигуристок, превратились в кошмар из-за допингового скандала вокруг Камилы Валиевой. Шумиха, давление, подозрения – всё это обрушилось на плечи 15-летней спортсменки. Весь мир, затаив дыхание, следил за её судьбой, гадая, выдержит ли она этот нечеловеческий груз.

От триумфа к трагедии

Валиева подошла к Олимпийским играм в звенящей форме, одержав до этого безоговорочные победы на чемпионате Европы и чемпионате России. Ярые фанаты, рядовые зрители, эксперты, комментаторы и даже люди, далёкие от фигурного катания, сходились во мнении, что Камила – явный фаворит в Пекине. Ожидания поклонников поначалу оправдывались, ведь фигуристка показала высокий уровень и серьёзные намерения в командном турнире. Она выступила в обеих программах и принесла стране максимальные 20 баллов.

Радость от победы длилась недолго. Спортивный праздник омрачила новость о положительной допинг-пробе Валиевой, которую она сдала ещё на чемпионате России. Это было похоже на заранее спланированную акцию. Судебные баталии, призывы к дисквалификации и злобные нападки зарубежной прессы – лишь малая часть того, что пришлось пережить россиянке. Несмотря на решение Спортивного арбитражного суда допустить Камилу к личному зачёту, Международный олимпийский комитет заявил, что церемония награждения призёров в женских соревнованиях не состоится, если она займёт место в тройке.

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Психологическое давление оказалось непосильным грузом для 15-летней спортсменки. Выйдя на произвольную программу после триумфальных выступлений Трусовой и Щербаковой, Камила уже с первых секунд демонстрировала нервное напряжение. Неуверенный выезд с четверного сальхова, степ-аут на тройном акселе, сорванный каскад с четверным тулупом… Надежды на медаль таяли с каждой ошибкой. Падение с сольного четверного тулупа окончательно перечеркнуло её мечты об олимпийском пьедестале.

Не нужно гадать, как чувствовала себя фигуристка после выступления в произвольной программе. Слёзы разочарования настигли Камилу сразу после завершения проката. Недетское давление всё-таки сломало молодую, перспективную спортсменку.

Этери Тутберидзе не собиралась её утешать, а лишь давила: «Ну что ты так отпустила-то всё? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила».

После объявления результатов Валиева снова расплакалась и сказала тренеру: «Зато церемонию не отменят».

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Камила, мы с тобой!

Реакция общественности на произошедшее с фигуристкой не заставила себя ждать. Если за рубежом все кричали про допинг, то отечественный спортивный мир был уверен в несправедливости ситуации: Камилу активно поддерживали и болельщики, и эксперты.

«Иногда приходится упасть, чтобы очень сильно взлететь в будущем! Ты пережила большое давление и стресс, но ты – очень большая спортсменка, которую полюбил весь мир! Уникальная и неповторимая!» – подбадривал фигуристку на своей странице в соцсети Евгений Плющенко.

Все долго пребывали в шоке. В 2023 году Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому впервые поделилась своими мыслями о том, как она узнала о положительной допинг-пробе Валиевой.

«У меня день расписан... Я приезжаю с одной тренировки, у меня час времени. Мне звонят из федерации: «Срочно зайди в штаб!» А я хотела быстро хотя бы чай попить. Я сказала: «Нет, давай не сейчас». Нет, сказали, срочно! Первое, что я вижу: сидит Камила абсолютно бледного цвета, отёкшая, заплаканная, 15 лет на тот момент... И тут я увидела её лицо – что-то не так с мамой? Начинают объяснять, что она здесь уже час и с ней был допрос. Какого допинга? Почему час допрос с одной? Почему её допрашивали?» – рассказывала тренер.

Как совсем юная фигуристка смогла не сломаться в таких условиях и успешно раскрыть свой огромный потенциал? Многие опытные спортсмены часто не выдерживают массовой критики или свиста трибун, а тут самое важное событие в профессиональной карьере Камилы перечёркивается непосильным для неё допинговым скандалом.

Нервы, нервы и ещё раз нервы – именно они стали причиной того, что Валиева не смогла войти в тройку лучших фигуристок на Олимпийских играх в Пекине в личной программе после двух соревновательных дней. Анна Щербакова, Александра Трусова и… как бы мы хотели, чтобы это была Камила, но увы, это оказалась Каори Сакамото. Так выглядел пьедестал почёта в конечном итоге.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказывалась о результатах наших девочек на Олимпиаде-2022.

«Камилу жалко, это невозможно. Девочку просто убили, сломали, сволочи. Это настоящая боль всего фигурного катания. Безусловно, рада за Аню, она молодец, чемпионка, феноменальная. Сашка – умница, великолепная девочка. Как же можно утешить Камилу? Её убивали, убивали, убивали и убили. Мы сегодня это увидели», – сказала Тарасова в интервью «РИА Новости».

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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин также комментировал произошедшую ситуацию.

«Это трагедия! То, что они устроили, – это уничтожение ребёнка и человека. Такой потерянной я не видел Камилу никогда. Им с этим жить. Поздравляю Щербакову с потрясающим прокатом, Сашу Трусову – с фантастическим прокатом! Блистательно. Ждал, что Камила справится, но все волнения наложились на неё. Что хотели, то они и сделали. МОК и ВАДА уничтожили и убрали самую большую звезду фигурного катания. Это до слёз», – заявил Жулин «Чемпионату».

После олимпийского ада

Несмотря на тяжелейшее испытание, выпавшее на её долю в Пекине, Валиева не сломалась. Вопреки всему, она продолжила усердно тренироваться и выступать. После Олимпиады фигуристка выиграла два этапа Гран-при России. В конце 2022 года поклонники увидели её на чемпионате России, где она завоевала серебряную медаль. А завершением сезона стал финал Гран-при России в Санкт-Петербурге в марте 2023 года, где небольшие ошибки не помешали ей занять второе место.

Спортсменка долго не делилась своими переживаниями о произошедших с ней событиях. Фанаты могли только догадываться, какие чувства испытывала фигуристка в те трудные времена. Однако в 2023-м, спустя больше года, Камила наконец-то дала первое откровенное интервью после допингового скандала.

«Произвольную программу с Олимпиады я пересмотрела раза три. Со слезами на глазах. Чтобы понять, как это выглядело со стороны. Посмотрела и отпустила. Всё было сумбурное, непонятное... Ты не можешь не думать, когда некоторые спортсмены в столовой очень странно смотрят, оборачиваются. Ты понимаешь, что вроде бы сильная девочка, но... Мне было так сложно прыгать из-за того, что я себе построила, и из-за того, что на меня навалилось», – вспоминала фигуристка в эфире Первого канала.

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«Самое такое – это когда ты выходишь на тренировку, а там вместо нескольких фотографов прямо целая арена из щёлкающих фотоаппаратов. Что бы ты ни сделала, всё сфотографировали, всёёёё выложили. Ты привыкаешь быть под камерами, но не до такого состояния. Я всё время смотрела и думала: божечки!» – добавила Валиева.

Вернуться к соревнованиям Камила, согласно решению суда, сможет с 24 декабря 2025 года, когда истечёт срок её дисквалификации. Это событие, безусловно, будет максимально громким для любителей фигурного катания. С одной стороны, фигуристке, которой исполнится 19 лет, конечно, придётся нелегко после такой паузы. С другой – конкуренция за место под солнцем окажется не такой ожесточённой, как могла бы быть…

Валиева 2.0? Возвращение в эпоху перемен

После того скандала с Валиевой Международный союз конькобежцев встал на защиту молодости. В ISU проголосовали за поэтапное повышение возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку до 17 лет. Заветная цель реформы – помимо защиты детей, продлить век спортсменок на льду, позволив им раскрыть свой потенциал в полной мере, а не уходить на пике карьеры, выиграв олимпийское золото в нежном возрасте, как это сделала Алина Загитова. Это решение можно назвать спасением для фигурного катания, которое на глазах превращалось в битву девочек, так ещё и с грязными приёмами.

Ключевым обстоятельством, повлиявшим на нынешнюю расстановку сил в женском одиночном катании, стало именно повышение возрастного ценза для участия в международных соревнованиях. Если бы не это правило, той же Валиевой в будущем пришлось бы с ходу бороться с целой плеядой юных «квадисток», начинающих заявлять о себе во весь голос. Теперь многие из этих перспективных фигуристок вынуждены дольше ждать своего часа, оставаясь за пределами взрослой арены.

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Стоит учитывать и естественный процесс смены поколений. Олимпийские чемпионки и медалистки прошлых лет, такие как Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова и Анна Щербакова, либо завершили карьеру, либо столкнулись с трудностями в поддержании былой формы. Всё это открывает новые возможности для Валиевой – она как минимум сможет бороться за медали на российском уровне. А там и возвращение на международную арену не за горами.