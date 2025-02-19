В 2011 году 59-летний Джеймс Верон из Северной Каролины вошел в отделение банка в Гастонии и передал кассиру записку с требованием одного доллара. Он не угрожал оружием и не скрывал лицо. Получив один доллар, он сел в зале ожидания и стал ждать полицию.

На допросе Верон объяснил, что пошел на преступление намеренно: он был тяжело болен, у него не было страховки, а работу из-за проблем со здоровьем он найти не мог. Надеясь на бесплатную медицинскую помощь в тюрьме, он выбрал этот необычный способ получить лечение.

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Однако суд не вынес ему серьезного наказания, и он получил лишь условный срок.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.