Почему на Руси верили в сборище колдуний в особенную ночь

Ночь на 1 мая во многих странах считается особенной. По легенде, это время разгула нечисти — ведьмы слетаются на шабаш, в компании с ними у костров танцуют демоны, духи и другие потусторонние сущности. «Лента.ру» выяснила, почему последнюю ночь апреля называют Вальпургиевой, какие легенды связаны с этим днем, почему Вальпургиеву ночь ассоциируют с нечистой силой и как отмечали праздник на Руси.

© Lenta.ru

Какого числа будет Вальпургиева ночь в 2025 году

Вальпургиева ночь — один из европейских языческих праздников, отмечаемых весной. Французы называют его «ночь ведьм», так как считается, что именно в это время ведьмы из разных уголков мира собираются вместе на шабаш. Отмечали его в основном на Западе, но и на Руси верили в сборище колдуний перед 1 мая.

Вальпургиева ночь ежегодно отмечается в ночь на 1 мая

Также Вальпургиева ночь тесно связана с праздником весны и плодородия. У него много общего со славянским Иваном Купалой, который намного более популярен в России: например, помимо разгула нечисти, считается что в Вальпургиеву ночь, как и на Ивана Купалу, травы обретают целебные свойства.

История названия

Христианская святая

Несмотря на явно языческую ориентацию праздника, название Вальпургиевой ночи происходит от имени святой, почитаемой католиками и православными христианами.

Согласно Германия) родилась девочка по имени Вальпургия (другие источники утверждают, что она родилась в Девоншире, Британия). Считается, что она была дворянского происхождения, по одной из версий, ее отцом был король этих земель Ричард.

С детства Вальпургия (Вальбурга, как ее называют в английской традиции) воспитывалась в Уинборнском монастыре (Англия), который славился своими аскетическими порядками. Проведя в обители более 20 лет, девушка получила хорошее церковное образование, в том числе овладела иностранными языками.

В итоге Вальбургу отправили в качестве миссионерки в Германию. Согласно легенде, в пути она совершила свое первое чудо — корабль, на котором Вальбурга плыла вместе с другими монахинями, попал в шторм. Тогда Вальбурга упала на колени прямо посреди палубы и вознесла Богу молитву о спасении. Через некоторое время шторм утих, путники спокойно добрались до берега. С тех пор моряки считают Вальбургу своей покровительницей.

Также в числе чудес, совершенных святой Вальбургой — тушение пожара, угрожавшего целому поселению домов с соломенными крышами, исцеление девочки с ненасытным аппетитом с помощью трех колосков и множество других.

Святая Вальбурга умерла в 779 году. Предание гласит, что через некоторое время после похорон ее могила замироточила. 1 мая 870 года Вальбургу канонизировали, однако главным днем почитания святой считается 25 февраля.

Канонизация святой Вальбурги совпала с языческим праздником прихода весны и сбора немецких ведьм, отмечаемого 1 мая

Поэтому ночь на 1 мая и стали называть Вальпургиевой. При этом сама святая Вальбурга считается защитницей от черной магии.

Мистическим праздник в честь христианской святой стал благодаря одной истории: легенда гласит, что во время реставрации монастыря, в котором была похоронена Вальбурга, рабочие осквернили ее могилу. Тогда святая явилась во сне епископу, напугав его до ужаса.

Ведьма Вальбурга

Существует легенда еще об одной Вальбурге, жившей в XVI веке. Правда, она вошла в историю далеко не как святая — эту Вальбургу сожгли на костре как ведьму.

Вальбурга Хаусман была акушеркой — во времена охоты на ведьм женщины этой профессии были одними из главных жертв гонителей.

На момент ареста Вальбурге было около шестидесяти лет, и как утверждает легенда, дурной славы о ней не было. Однако под пытками женщина призналась в том, что во славу Сатане убила 40 младенцев и двух рожениц, а еще девять коров, лошадей и немалое количество свиней и гусей. Также женщина заявила, что вызвала град, уничтоживший посевы, и призналась в интимной связи с демоном, шабашах и богохульствах.

Однако даже признание не помогло Вальбурге отделаться легкой смертью — после жестоких пыток женщину сожгли на костре.

Традиции празднования

Шабаш ведьм

Пожалуй, самая известная традиция Вальпургиевой ночи — шабаш ведьм. Поверья и рассказы о сборищах нечистой силы ходили среди жителей Германии еще с VIII века. Считалось, что в ночь на 1 мая ведьмы собираются на горе Брокен. Тому подтверждение — строки из трагедии Иоганна Гете «Фауст».

На Брокен мы не для того пришли, чтоб добровольно тут уединяться… А! Ведьмы! Молодые-то голы, А старые одеты — знать умны… Тут пляшут, любят, варят, сплетничают, жрут — Ну чем же не прекрасно тут? Мефистофель Гете «Фауст» глава 21. Вальпургиева ночь

Собиратель русских сказок Александр Афанасьев писал, что на Руси Вальпургиеву ночь представляли следующим образом: ведьмы Николая Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки») и кланялись хозяину праздника — Сатане. Далее ведьмы вкратце докладывали Князю тьмы об итогах года: какие проклятья успели наслать, какие злодеяния удалось совершить. Ну а кульминацией праздника был пир. Однако на праздничном столе не было хлеба и соли — язычники верили, что нечистая сила такие яства не любит. Под конец сытые и опьяневшие ведьмы вместе с нечистью водили хоровод.

Для защиты от разгулявшихся ведьм простые жители разводили костры и жгли чучело колдуньи, ходили по домам с факелами и звонили в колокола.

Языческие обряды

Несмотря на мистику и явный магический подтекст, у Вальпургиевой ночи есть и вполне житейское значение — у многих народов это праздник расцвета природы, весны и плодородия. Так что большинство традиций и обрядов связаны именно с этим.

Кельты

Например, древние кельты отмечали 1 мая Белтайн — праздник солнца. В этот день было принято обращаться к светилу с просьбами о хорошем урожае. Также в этот день жгли костры, причем разводили их в два ряда, чтобы прогнать между ними скот после зимовки — люди верили, что такой ритуал избавит животных от болезней.

Что касается конкретно Вальпургиевой ночи, считается, что конкретной даты у этого праздника не было. В средние века кельты отмечали ее после того, как отцветет боярышник, то есть примерно в середине-конце мая.

Славяне

У древних славян в обиходе было другое название праздника — Живин день, в честь богини рождения и плодородия Живы.

В Живин день славяне проводили обряды на привлечение любви, богатства, силы и самое главное — плодородия. Также люди верили, что в ночь на 1 мая, когда заканчиваются последние холода, Землю окутывает энергия обновления и новой жизни.

С принятием христианства вместо богини Живы в народе стали почитать Параскеву Пятницу. Верующие считают ее целительницей и покровительницей семейного счастья.

Шотландцы

У древних шотландцев и многих других народов на 1 мая было принято водить хороводы вокруг «майского дерева» — высокого дерева или столба, украшенного разноцветными лентами и венками.

Итальянцы

Итальянцы, в отличие от своих соседей по континенту, в Вальпургиеву ночь идут колядовать. Вечером 30 апреля или 1 мая молодые люди ходят по домам с зелеными ветвями, украшенными лентами и цветами, и поют песни.

Гадания в Вальпургиеву ночь

Так как Вальпургиева ночь — время разгула нечистой силы, обязательным атрибутом праздника являются гадания. Это отличный способ отметить праздник и в наши дни, особенно если воспринимать гадание не всерьез, а как веселое развлечение. Вот один из Шотландии.

Гадание на камнях. Найдите три камня одинакового размера. Они должны быть разных цветов, однако если попадаются только серые, можно их покрасить самостоятельно. Цвета: черный, серебристый или голубой, а также желтый, либо золотистый.

Для гадания можно взять самоцветы — обсидиан, бирюзу, лунный камень, янтарь, шунгит, цитрин — и другие минералы подходящих цветов

Процесс гадания на камнях:

Накройте стол белой тканью. Как можно точнее сформулируйте вопрос, ответом на который будет «да» или «нет». Не глядя киньте камни на стол. Чтобы получить ответ, нужно обратить внимание на их расположение относительно друг друга. Черный камень символизирует гадающего, если ближе к нему выпал серебристый минерал — ответ на вопрос отрицательный, если же ближе оказался желтый — все задуманное сбудется. Если камни упали на одинаковом расстоянии, следует продолжить гадание.

Приметы на Вальпургиеву ночь

Как и на любой народно-языческий праздник, на Вальпургиеву ночь принято подмечать сигналы свыше, которые, согласно поверьям, помогут предсказать дальнейшую судьбу.