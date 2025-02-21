Дело Лермонтова: зачем снова разбираться с убийством 180-летней давности

Михаил Лермонтов — поэт, которого знает каждый россиянин. История его короткой жизни и трагической гибели на дуэли, казалось бы, тоже широко известна. Но утром в четверг, 20 февраля стало известно: в этом деле не все так просто, и следователи СК РФ начали разбираться в деталях громкого убийства почти 200-летней давности.

Когда почти месяц назад депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев попросил лично главу Следственного комитета Александра Бастрыкина снова поднять материалы по делу об убийстве Лермонтова и провести тщательную проверку, многие не придали этому особого значения. Казалось, это просто занятный казус. До Лермонтова ли сейчас, когда столько всего вокруг происходит?

И тут Николай Бурляев сообщил: «Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа».

По словам народного артиста, эти совместные действия носят, в том числе, технический характер. Бурляев пообещал информировать о ходе работы и ее результатах.

Предположительно, следствие предстоит не из простых. Во-первых, преступление совершено почти 200 лет назад. По официальной версии, Михаил Лермонтов погиб во время дуэли с Николаем Мартыновым 27 (или 15 — по старому стилю) июля 1841 года у горы Машук под Пятигорском.

Но Николай Бурляев убежден, что в этой версии слишком много нестыковок. Во-первых, пуля, убившая поэта, летела снизу вверх под углом в 40 градусов, что для дуэли невозможно. Во время таких мероприятий пули обычно летают по ровной траектории. Ровным было и место предполагаемой дуэли.

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По косвенным признакам и умер поэт не сразу, как написано в официальном отчете. А еще смущает Николая Бурляева слишком мягкий приговор. В конце концов, Дантеса после дуэли с Пушкиным суд постановил повесить, а уже Николай I смягчил этот вердикт, так что незадачливый убийца был лишен всех чинов, званий и привилегий, а потом изгнан из страны. А вот отставной майор Мартынов отделался гауптвахтой.

Впрочем, Дантес все-таки застрелил не просто известнейшего поэта того времени, но любимца Николая I, да и произошла дуэль фактически в столице.

Гибель Лермонтова, к которому император относился прохладно, произошла на Кавказе. И хоть были в стране те же законы, что и при Пушкине, ситуация могла просто привлечь меньше внимания.

Впрочем, Бурляев считает, что за смертью обоих поэтов стоит подозрительно похожий круг лиц, так что, как минимум, смерть Лермонтова может оказаться не дуэлью, а расправой.