Какие привычки немцев раздражают русского человека

Немцы отличаются от представителей других наций невероятным стремлением к порядку. Они терпеливо будут ждать зеленого сигнала светофора на абсолютно пустынной улице и могут отказаться от поездки на рыбалку, если не прошли курс обучения. Даже другим европейцам сложно смириться с немецкой педантичностью, а что касается россиян, то наших людей они иногда откровенно раздражают.

Особенности немецкого менталитета можно перечислять бесконечно, но труднее всего нашим людям смириться с теми качествами, которые разительно контрастируют с укладом жизни русского человека. Мы нашли шесть таких особенностей немецкого характера, которые нельзя назвать категорически отрицательными, но и терпеть которые очень трудно.

Строгое планирование всего

Списки и ежедневники — лучшие друзья немцев, в жизни которых абсолютно нет места спонтанности. Даже встречи с друзьями планируют тщательно и очень заранее. Особенно фанатичные любители порядка и для визитов родственников составляют график, а если кто-то посмеет явиться без предупреждения, то вполне может «поцеловать» дверь.

Аккуратность, доходящая до крайности

Фотография: 6 истинно немецких качеств, которые раздражают наших людей №3 - BigPicture.ru

Если вы думаете, что размещение каждой вещи по полочкам и регулярные уборки — это страсть к порядку, то вы глубоко заблуждаетесь. В немецких домах вполне можно встретить обувь, выстроенную в прихожей строго под линейку и белье, которое сушится на веревке, упорядоченное по размеру. А как насчет отдельных ножей для хлеба, овощей, фруктов, масла и колбасы?

Соседская бдительность

Живя рядом с немцами, вы можете быть уверены, что от их наметанного глаза не скроется ни один пустяк. Окурок возле крыльца, неровно подстриженный газон, не выключенный днем фонарь во дворе, мусор, опущенный не в тот контейнер — все это будет замечено, систематизировано и доложено куда следует. У нас это традиционно называется стукачеством, а у немцев благородно — соседской бдительностью.

Да, особо стоит отметить режим соблюдения тишины, которого придерживаются добропорядочные бюргеры. В воскресенье тишину нужно соблюдать весь день, а в будни с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 7:00. При этом понятие «тишина» у немцев буквальное — полицию могут вызвать, даже если у вас после 22.00 шумит в душе вода.

Правда в глаза

В Германии не принято обижаться на правду, ведь считается, что ее говорят исключительно с благими намерениями. Просто вам хотят помочь осознать свое несовершенство и указать правильный путь к идеалу. Хозяйке с радостью расскажут, что в ее блюде не так и тут же по-дружески дадут полезные советы и пару новых рецептов.

В ресторане немец может высказать официанту все, что он думает о еде, поваре и о заведении в целом. Но нужно учитывать, что немец дает наставления совершенно беззлобно. Хотя для нашего человека это особой роли не играет — такое поведение однозначно воспринимается как бестактность и невоспитанность.

Ужасная серьезность

Много столетий немцы лидируют в списках самых скучных жителей планеты. Они сами это знают, но не могут ничего поделать. На работе у них шутить не принято — для этого есть выходные и праздничные дни. Немецкие анекдоты очень подробные и не отличающиеся разнообразием. Чаще всего шутят про блондинок, ленивых мужей и простоватых провинциалов. Если вы в нужном месте не засмеялись, то готовьтесь, что рассказчик не пожалеет времени и «разжует» суть шутки.

Жесткая экономия

К своему бюджету немец относится очень внимательно. Все покупки совершаются согласно списку, а цены сверяются несколько раз, чтобы безошибочно определить самые выгодные предложения. В Германии принято экономить на отоплении, а раздачу чаевых воспринимают как расточительство. Немец может летом прийти в магазин и примерить куртку, а затем полгода ждать «черную пятницу» в надежде, что понравившаяся вещь будет в наличии, да еще и со скидкой.