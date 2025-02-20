«Донат»: что означает это слово и когда уместно его использовать

Среди молодого поколения можно часто услышать слово «донат», когда речь заходит о пожертвованиях. Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

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Что такое «донат»

Донат — это денежное пожертвование на добровольной или взаимовыгодной основе различным людям или организациям.

Слово происходит от английского donate — «жертвовать» или «дарить».

Зачастую «донатят» авторам различного контента, например блогерам, музыкантам или даже целым организациям. Как правило, донатом является добровольное пожертвование, которым подписчики хотят отблагодарить создателя контента или мотивировать его таким образом выпускать еще больше материалов. Иногда за донаты пользователям предоставляют доступ к чему-то эксклюзивному. В видеоиграх за донаты покупают различные предметы и способности, которые увеличивают силу персонажа.

Когда уместно использовать

Слово уместно использовать в любом стиле общения. Им часто заменяют синонимичное «пожертвование». Чаще всего его употребляют в контексте социальных сетей, видеоблогинга, компьютерных игр и тому подобного.

Примеры употребления: