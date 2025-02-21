Почему на поверхности кометы катаются огромные валуны

Когда комета 67P/Чурюмова – Герасименко проходила перигелий, 30-метровый камень на ее поверхности внезапно переместился примерно на 140 метров к северу. Это незначительное по космическим меркам движение не ускользнуло от зонда «Розетта», посланного Европейским космическим агентством специально для изучения кометы.

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Ученые под руководством Ши Сяня из Шанхайской астрономической обсерватории Китайской академии наук, проанализировав данные «Розетты», подтвердили событие и объяснили его. Их выводы опубликованы в The Astrophysical Journal.

«Розетта» сопровождала 67P с 2014 по 2016 год, не раз пройдя сквозь кому и хвост, что позволило ей наблюдать за ядром кометы вблизи. Съемка камерой аппарата собрала самую полную базу данных об активности и эволюции кометы на сегодняшний день.

Анализируя термодинамическую историю покатившегося по поверхности кометы камня и окружающей его области, ученые обнаружили крайне неравномерный нагрев, рассказал Ши Сянь.

«На основе этого мы предложили новый механизм активности камня: летучий лед внутри камня подвергается интенсивному одностороннему выбросу в процессе асимметричного нагрева, что приводит к "реактивному эффекту", создающему чистую тягу в направлении северного склона и его длительное перемещение», — пояснил он.

Во время и после перемещения камня вблизи него отмечены частые ночные выбросы пыли — они, по мнению авторов исследования, могут объясняться обнажением богатой льдом поверхности ядра кометы в результате движения валуна.

Кометы — это остатки первозданной Солнечной системы, несущие огромное количество информации о ранних этапах ее формирования, они могли принести на Землю воду и органические вещества, напомнил Ши.