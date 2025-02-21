Почему на поверхности кометы катаются огромные валуны

Китайские ученые объяснили, почему на комете катаются огромные валуны
Когда комета 67P/Чурюмова – Герасименко проходила перигелий, 30-метровый камень на ее поверхности внезапно переместился примерно на 140 метров к северу. Это незначительное по космическим меркам движение не ускользнуло от зонда «Розетта», посланного Европейским космическим агентством специально для изучения кометы.
Ученые под руководством Ши Сяня из Шанхайской астрономической обсерватории Китайской академии наук, проанализировав данные «Розетты», подтвердили событие и объяснили его. Их выводы опубликованы в The Astrophysical Journal.
«Розетта» сопровождала 67P с 2014 по 2016 год, не раз пройдя сквозь кому и хвост, что позволило ей наблюдать за ядром кометы вблизи. Съемка камерой аппарата собрала самую полную базу данных об активности и эволюции кометы на сегодняшний день.
Анализируя термодинамическую историю покатившегося по поверхности кометы камня и окружающей его области, ученые обнаружили крайне неравномерный нагрев, рассказал Ши Сянь.
«На основе этого мы предложили новый механизм активности камня: летучий лед внутри камня подвергается интенсивному одностороннему выбросу в процессе асимметричного нагрева, что приводит к "реактивному эффекту", создающему чистую тягу в направлении северного склона и его длительное перемещение», — пояснил он.
Во время и после перемещения камня вблизи него отмечены частые ночные выбросы пыли — они, по мнению авторов исследования, могут объясняться обнажением богатой льдом поверхности ядра кометы в результате движения валуна.
Кометы — это остатки первозданной Солнечной системы, несущие огромное количество информации о ранних этапах ее формирования, они могли принести на Землю воду и органические вещества, напомнил Ши.
«По мере углубления исследований мы видим, что активность комет разнообразнее, чем мы ожидали. Понимание механизмов, стоящих за этой активностью, поможет раскрыть тайны эволюции Солнечной системы и происхождения жизни», — заключил он.