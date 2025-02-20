В Таиланде произошло восстание обезьян

Сотрудники коммунальных и природоохранных служб города Лопбури в Таиланде были подняты по тревоге в связи с побегом около 200 обезьян из специального приюта, куда приматов свозят, чтобы регулировать их численность на городских улицах. Об этом сообщил Channel 3.

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По его данным, побег в среду организовал самец-вожак, который ночью вывел своих сородичей из клетки. Несколько сотен приматов в поисках еды начали бродить по близлежащим улицам, проникая в жилые дома. Обезьяны по традиции наведались в расположенный неподалеку полицейский участок, застав врасплох правоохранителей, которым пришлось экстренно закрывать двери и окна. Администрация Лопбури в срочном порядке поручила своим сотрудникам в координации со специалистами департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений преследовать и возвращать обезьян обратно в приют. Некоторые макаки сами вернулись туда после того, как сотрудники учреждения приоткрыли вольеры, приманивая животных едой, которую многие из них привыкли получать от человека.

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В результате предпринятых усилий удалось вернуть обратно в вольер чуть более сотни макак. Власти считают, что на поимку всех сбежавших животных потребуется около недели. Согласно исследованию управления охраны дикой природы, в 2023 году популяция обезьян в провинции Лопбури составляла от 8 до 9 тыс. особей, из которых около 2 тыс. проживали в историческом районе города. Таиландские правительственные ведомства тогда же пришли к соглашению по поводу решения проблемы захвата макаками исторического центра города. Впоследствии часть из них была отловлена и после прохождения медицинского обследования, регистрации и стерилизации переведена в приют.

Несмотря на решение местных властей уменьшить популяцию приматов в городе, об их полном выселении речи не идет, поскольку эти животные уже давно стали визитной карточкой города. Так, здесь ежегодно с 1989 года в ноябре проводится Фестиваль обезьян, в ходе которого местные жители чествуют своих хвостатых соседей и накрывают им праздничные столы с изобилием фруктов и сладостей.