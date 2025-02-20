Тайны Богемской рощи: как развлекаются сильные мира сего

В мире существует немало закрытых клубов, в которых состоят только избранные. Такая традиция зародилась в средневековой Англии, а затем перекинулась и на Новый Свет. Первые американские элитные клубы, South River Club и Schuylkill Fishing Company, возникли еще в начале 18 века. Но настоящую популярность завоевал Богемский клуб. Он появился ближе к концу 19 века, а его встречи проходят в знаменитой Богемской роще, окутанной легендами и тайнами.

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Истоки клуба

В 1872 году актер Генри Эдвардс основал в Сан-Франциско Богемский клуб. Название отражало суть: здесь собирались люди искусства — артисты, писатели, музыканты. Сначала встречи проводились в помещениях, но в 1878 году, когда Эдвардс переехал в Вашингтон, участники решили устроить сбор на лоне природы.

© Надпись на входе в Богемскую рощу: «Паукам, плетущим паутину, вход запрещен»

Встреча прошла в одном из городских парков, который украсили японскими фонариками. Как всегда было много вина, классической музыки и изысканных нарядов. Встреча в парке пришлась всем по душе, и с тех пор члены клуба решили собираться только на природе. В 1893 году они нашли идеальное место — уединенную секвойевую рощу. После нескольких успешных встреч Богемский клуб выкупил ее у владельца, и с 1899 года встречи проходят там постоянно.

Клуб для избранных

В наши дни в Богемской роще по-прежнему собираются выдающиеся деятели искусства. Но теперь основной «костяк» клуба составляют медиамагнаты, крупные банкиры и бизнесмены, политики и адвокаты. В разное время членами клуба были такие личности как Рональд Рейган, Ричард Никсон, Генри Киссинджер, Теодор Рузвельт, Герберт Гувер, Джордж Буш-старший. Большинство из них — члены Республиканской партии, или люди, ей симпатизирующие.

У каждого из членов клуба есть право приглашать гостей. Обычно ими становятся известные политики и предприниматели из других стран. Официальная цель клуба — обеспечить членам отдых на лоне природы, где они могут расслабиться и не опасаться посторонних глаз и объективов папарацци. По уставу Богемского клуба все дела, заботы и интриги положено оставлять у входа в рощу.

Над воротами у входа в рощу красуется изображение совы и предупреждающая надпись: «Паукам, плетущим паутину, вход запрещен». Возможно, когда-то это правило строго соблюдалось, но сегодня оно — лишь дань традиции. В наши дни в Богемской роще обсуждают не только искусство, но и насущные вопросы политики и экономики. Сильные мира сего делают это в неформальной обстановке, под прикрытием вековых деревьев.

Тайны секвойевой рощи

В роще завязываются важные знакомства и проходят приватные встречи, закрытые даже от других участников клуба. Для этого в Богемской роще созданы так называемые «лагеря» — 118 небольших коттеджей с удобствами. Это спальные домики, рассчитанные на разное количество человек. В лагере под названием «Мандалай» останавливаются политики, инвесторы и военные подрядчики. В «Кейв мен» собираются аналитики, крупные игроки нефтегазового рынка, медиамагнаты и ученые. А в «Хайдэвей» живут военные и те, кто связан с военно-промышленным комплексом.

Общие мероприятия проходят на четырех больших сценах и в двух просторных ресторанах. Именно в одном из них, «Клабхаусе», в 1942 году состоялось судьбоносное решение о запуске Манхэттенского проекта, который привел к созданию первой атомной бомбы.

Суть клуба хорошо описал его участник Николас Марри Батлер, возглавлявший Колумбийский университет с 1901 по 1945 год. Однажды он сказал:

«Мир разделен на три класса людей: очень маленькая группа людей, которая делает дела, более крупная группа, которая наблюдает, как дела делаются, и абсолютное большинство, которое никогда не знает того, что происходит».

Ритуал в Святилище Совы

Самое загадочное место в Богемской роще — Святилище Совы, где, по слухам, проводятся таинственные ритуалы и даже жертвоприношения. Время от времени в прессе публикуют размытые фотографии: ночью, при свете факелов, люди в балахонах собираются у огромной статуи совы. Под снимками часто красуются интригующие подписи: «Иллюминаты устраивают свои сатанинские обряды» или «богатые сатанисты снова собрались на бесовское празднество».

Сами члены Богемского клуба редко реагируют на подобные акции. Но иногда все же снисходят до объяснений. По их словам, все гораздо проще и банальнее. Ритуал действительно существует, и он включает обряд жертвоприношения. Но он чисто символический: никто не умирает и даже не получает ран.

Зрелищная церемония проводится с 1881 года и называется «Сожжение забот». Она символизирует очищение от проблем внешнего мира. Жертвой становится «демон забот» — чистая аллегория. Главную роль в обряде играет бетонная статуя совы, установленная в святилище в 1929 году. Внутри пустотелая фигура скрывает специальное оборудование, которое используется во время ритуала.

Церемония выглядит довольно мрачно, ведь проходит ночью, а ее участники облачаются в балахоны. Каждый год во время ритуала за оградой рощи собираются протестующие с ироничными плакатами: «Воскрешение забот». Активисты пытаются устыдить элиту, напоминая, что от проблем внешнего мира не спрячешься ни за высоким забором, ни за спинами охранников.

Только для мужчин

На пикетах часто можно заметить феминисток. Их возмущает то, что Богемский клуб — это мужское сообщество. За всю его историю в рядах участников значились всего четыре женщины. После смерти последней из них, поэтессы Айны Кулбрит, в 1928 году, было решено сделать клуб исключительно мужским.

встреча в клубе Богемской рощи

Некоторое время женщины были среди обслуживающего персонала, но потом и от этого отказались. В 1978 году на клуб подали в суд, требуя прекратить дискриминацию по половому признаку. Истцы настаивали, чтобы женщины получили право работать в клубе наравне с мужчинами.

Судиться с элитой оказалось непросто, и процесс тянулся до 1996 года. В итоге его инициаторы одержали победу, хотя не все их требования были выполнены. Сегодня женщины могут трудиться в Богемской роще, но с одним условием: в ночное время они обязаны покидать территорию клуба. Кроме того, проводятся отдельные закрытые мероприятия, во время которых присутствие женщин запрещено.

Клуб и гомосексуализм

Правила Богемского клуба породили множество слухов о том, что в роще якобы проводятся гомосексуальные оргии. Настоящую сенсацию среди сторонников этой теории вызвала статья в The New York Post, опубликованная в 2004 году. Журналисты выяснили, что в штате обслуживающего персонала числится Чед Сэвидж — звезда американского гей-порно.

Выступление членов Богемского клуба

Участники Богемского клуба перед одним из выступлений

Пищу для размышлений дало и высказывание экс-президента Ричарда Никсона, состоявшегося в клубе:

«Богемская роща, где я бывал, — это самое развратное долбаное место, которое я могу вообразить, да в придачу еще и вся эта толпа из Сан-Франциско. Я бы не подал руки никому из этого города».

Но слухи остаются слухами. Что касается Сэвиджа, то Богемский клуб официально заявил прессе: сексуальные предпочтения человека — это его личное дело. Главное, что технический персонал, включая Сэвиджа, отлично справляется со своими обязанностями. А едкое замечание Никсона многие воспринимают как шутку, ведь он сам долгие годы был членом этого клуба.

Атака на Богемскую рощу

В истории Богемской рощи было множество случаев, когда любопытные пытались проникнуть в святая святых и раскрыть ее тайны. Обычно охрана пресекает такие попытки, но иногда они заканчиваются успехом. Именно тогда в прессе появляются известные фотографии с загадочными фигурами в балахонах. Бывают и более серьезные инциденты. Например, в 2002 году полиция задержала 37-летнего Ричарда Маккаслина. Он пытался пробраться в рощу с намерением поджечь ее.

Протесты у входа в Богемскую рощу

Акция протеста у въезда на территорию в лес Редвуд в 1982 году

В целом, попытка Маккаслина больше напоминала фарс. На нем была маска в виде черепа и синий комбинезон с красной надписью «Призрачный патриот». С собой он тащил целый арсенал: дробовик, пистолет, арбалет, меч, нож и трубку для запуска фейерверков.

Несмотря на абсурдность его действий, к ситуации отнеслись серьезно — ведь оружие оказалось настоящим. Ричард получил шесть лет тюрьмы. После освобождения он продолжил борьбу с рептилоидами и иллюминатами, но уже без оружия. Сегодня Маккаслин выступает с речами, в которых обличает Барака Обаму и Хиллари Клинтон.

В чем смысл Богемского клуба

В целом о Богемской роще и ее завсегдатаях известно немало. Но остается и много загадок, на которые нет ответов. Основная из них — для чего же все-таки собираются там ключевые фигуры политики и бизнеса? Неужели, чтобы обсуждать управление миром?

Красивый пейзаж Богемской рощи

Британский журналист Джон Ронсон, много лет посвятивший изучению клуба и даже снявший о нем документальный фильм, считает, что все очень просто:

«Меня все время преследовало всепроникающее ощущение какой-то незрелости всего происходящего: все эти люди, пытающиеся изображать Элвиса, псевдоязыческие жутковатые ритуалы и повальное пьянство. Похоже, они достигли высот в своем деле, но эмоционально застряли в школьных годах».

Так что, возможно, это всего лишь закрытый «детский лагерь» для взрослых, где сильные мира сего могут ненадолго снять маски.