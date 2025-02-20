Почему наши темнокожие предки побелели

На протяжении десятилетий ученые придерживались мнения, что первые Homo Sapiens, прибывшие в Европу 45 000 лет назад, достаточно быстро обзавелись светлой кожей. Это было адаптацией к условиям недостатка солнечного света. Однако новое исследование древней ДНК опровергает эту гипотезу.

Защита от ультрафиолета и выработка витамина D

Известно, что наши далекие африканские предки имели темную кожу, которая защищала их от вредного воздействия ультрафиолета. Когда же они начали расселяться на север, в Европу и Азию, где солнечное излучение была значительно ниже, эволюционным преимуществом стала более светлая кожа. Именно она обеспечивала эффективную выработку витамина D в условиях более короткого солнечного дня.

Темнокожие европейцы медного и железного веков

Новое исследование показало, что даже в медном и железном веках, примерно 5 000 – 3 000 лет назад, около половины населения европейских территорий имела темный оттенок кожи. Эти выводы основаны на детальном анализе ДНК из костных останков, который стал возможен благодаря современным методам судебно-медицинской экспертизы, и в первую очередь генетики.

Этапы изменения пигментации кожи

Первые признаки светлой пигментации (белая кожа и голубые глаза) были зафиксированы в мезолите, 14 000 – 4 000 лет назад, у отдельных индивидов, проживавших на территориях современной Швеции и Франции. В бронзовом веке (7 000 – 3 000 лет назад) доля темнокожих людей сократилась до половины. И только в железном веке (3 000 – 1 700 лет назад) среди европейцев стали преобладать более светлые оттенки кожи.

Миграция земледельцев из Анатолии

Одним из важнейших факторов, повлиявших на эти изменения, стало распространение неолитических земледельцев из Анатолии около 10 000 лет назад. Они оказались носителями генов, которые способствуют более светлой коже, что стало их эволюционным преимуществом в менее солнечном климате Европы. Эти гены со временем распространились по территории Европы, хотя и медленно и неравномерно.

Роль изменений в диете

Традиционно считается, что распространение светлой кожи в Европе связано, прежде всего, с необходимостью вырабатывать витамин D в условиях недостатка солнечного света. Однако изменения в диете также сыграли свою роль. С переходом к земледелию люди стали меньше употреблять дичь, богатую витамином D, и больше — сельскохозяйственные культуры, в которых этого витамина мало.