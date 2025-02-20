Что нужно знать о Великом посте

Православные христиане вступают 3 марта в Великий пост, который продлится 48 дней – до 19 апреля. В этот период верующие проходят длинный путь духовной подготовки к празднованию Пасхи. Зачем нужно поститься и почему веселиться на языческих гуляньях в Масленицу грешно – в материале «ФедералПресс».

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Подготовительные недели

«Великий пост – время духовной весны, обновления нашей жизни, особой работы над собой, своими мыслями, словами и поступками. Часто люди бывают увлечены бурным потоком событий, невероятным темпом жизни, погоней за успехом и теряют, порой, в этом круговороте образ Божий, который есть в каждом из нас. Вернуть это подобие Богу и призвана весенняя пора Великого поста», – пояснил «ФедералПресс» председатель миссионерского отдела Курганской епархии иерей Алексей Плохов.

Чтобы стать наследниками Небесного Царства, православные христиане должны измениться, очиститься от греха, то есть от всего дурного, что в нас есть, добавил собеседник. Поэтому церковь постепенно подготавливает к посильным личным подвигам, предлагая примеры покаяния из Святого Евангелия. Для этого посту и предшествуют подготовительные недели.

Неделя о Закхее

Закхей был сборщиком налогов, который недобросовестно исполнял свою работу. Он услышал о Христе и хотел Его увидеть настолько, что, будучи в почтенном возрасте, взобрался на дерево. Его замечает Господь и вечером того же дня приходит в дом этого человека. Закхей преображается, деятельно раскаивается пред Христом и воздает должное тем, кого обидел.

Неделя о мытаре и фарисее

Рассказывается о примере формального исполнения законов и предписаний, незнания сути Божьего учения. Фарисей следовал правилам и традициям, гордился этим и превозносился над мытарем, который олицетворяет в притче беспутство и грех. А мытарь осознает свое состояние, не оправдывается, но от всего сердца взывает к Богу с мольбой: «Боже, милостив будь ко мне грешному».

Неделя о блудном сыне

Вспоминается текст из Евангелия о блудном сыне, который промотал свое наследство. Будучи в тяжелой жизненной ситуации он решается вернуться в дом отца. Отец принимает его, радуясь, что пропавший сын нашелся.

Неделя о страшном суде

Для осмысления предлагается отрывок из Евангелия, в котором Иисус рассказал ученикам, что людей, сотворивших благое, ожидает воскрешение в жизнь вечную, а делавших злое – воскрешение суда.

Неделя о воспоминании Адамова изгнания

Сырная седмица. Евангелие этого дня (Прощенное воскресенье) учит прощать обидчиков. В этот день православные христиане просят друг у друга прощение в преддверии Великого поста.

Как подготовиться к посту в Масленицу

Последняя неделя перед постом выпадает на древний славянский языческий праздник – Масленицу. В Сырную седмицу уже введено ограничение на вкушение мяса, в среду и пятницу нет литургий, а вместо них проходят постные службы.

Обычно россияне в это время развлекаются на игрищах и гуляньях, устраивают проводы зимы и сжигают чучело Масленицы. Иерей подчеркнул, что это языческое прошлое нашего народа, а не церковная традиция.

«Более правильным для христианина было бы настраиваться на предстоящую духовную работу над собой, а не предаваться безудержному веселью. Ничего плохого нет в том, чтобы сходить в гости, угоститься или самим угостить кого-либо главным блюдом этой недели – блинами, но нужно помнить, что наши чувства должны приходить в спокойствие, умиротворение, а не быть еще более разнузданными в самом начале Великого поста», – пояснил батюшка.

В чем главный смысл Великого поста

Главный смысл Великого поста заключается в подготовке к празднованию Христова Воскресения – Пасхи.

Православный должен пережить метанойю – покаяние, изменение, исправление своей жизни сообразно учению Христа о любви, отметил собеседник «ФедералПресс». Это можно сделать посредством аскезы – духовных упражнений. Они могут быть разные в зависимости от того, с какой страстью человеку нужно справиться.

«Стоит еще раз напомнить всем, что пост – это не диета, это, как говорит отец Савва (Мажуко), два "С" – скромность и сдержанность во всем. Пост – подчинение плоти духу, обуздание ее. Это пора, когда мы больше уделяем времени молитве, Священному Писанию и делам милосердия. А еще очень важно, чтобы, когда вы становились праведниками, ваши близкие не стали из-за вас мучениками. Тогда все будет правильно, по-Божьему», – заключил иерей Алексей Плохов.

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