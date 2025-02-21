Загадочная треугольная «дыра» в Тихом океане оказалась связана с Россией

Найдено объяснение загадочной треугольной дыры, замеченной на спутниковых снимках Тихого океана в Google Maps. Об этом сообщает LiveScience.

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Первыми такой странный черный треугольник обнаружили пользователи Reddit. Загадочный объект сразу же окрестили «черной дырой». Таблоиды растиражировали разнообразные теории — от глубокой ямы, ведущей в недра планеты, до секретной военной базы, которую Google пытался таким образом скрыть от чужих глаз.

Специалисты быстро опознали в треугольнике Восток — один из 33 островов, составляющих Республику Кирибати. Несмотря на огромное расстояние от России, он непосредственно связан с историей страны. Все дело в том, что его открыл русский мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен — это произошло 3 августа 1820 года во время первой антарктической экспедиции. Беллинсгаузен назвал необитаемый атолл в честь своего корабля «Восток», хотя сам на берег не высаживался.

Восток представляет собой небольшой коралловый атолл, окруженный рифами. Его черный цвет на снимках из космоса объясняется особенностями местной растительности. Центральную часть атолла занимают непроходимые заросли пизонии большой (Pisonia grandis). Эти деревья растут так густо, что их темно-зеленые кроны с орбиты кажутся практически черными.

Ранее бывший астронавт НАСА Лерой Чиао едва не столкнулся с загадочными «металлическими сферами» во время полета на своем самолете. Он рассказал, что два больших металлических шара диаметром около метра пронеслись мимо его самолета в августе 2024 года в штате Техас.