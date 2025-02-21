Почему суббота 22 февраля будет особенной

У православных христиан практически во все субботние дни принято вспоминать о почивших и говорить о них добрые слова. Но в году есть несколько отдельных дней, когда к тем, кто покинул белый свет, следует относиться с особенным пиететом.

Родительские субботы в 2025 году: даты

Ближайшее такое событие состоится уже в субботу, 22 февраля. Оно имеет название Вселенская (Мясопустная) родительская суббота.

Три поминальных дня есть в марте: 15-го, 22-го и 29-го - это вторая, третья и четвертая Седмица Великого поста.

29 апреля - Радоница. Этот день отдельно выделен церковью для посещения кладбищ.

9 мая отмечают День поминовения усопших воинов.

7 июня - Троицкая родительская суббота.

11 сентября - День поминовения православных воинов.

1 ноября - Дмитриевская родительская суббота.

Родительская суббота в феврале

В эту субботу, 22 февраля, православные отмечают Мясопустную родительскую субботу. Это событие наступает ровно за неделю до начала Великого поста. А название "мясопустная" она получила в связи с тем, что верующие в это время отпускают мясо и забывают о нем до самой Пасхи

Накануне даты, вечером в пятницу в храмах совершается великая панихида (парастас). А субботний день начинается с посещения заупокойной литургии и общей панихиды, пишет РИА "Новости".

Вселенская мясопустная суббота: что можно и нельзя

В этот день принято молиться за усопших, ставить свечи за упокой. Можно принести в храм продукты и оставить их на панихидном столике - кануне. Также можно подать записки с именами умерших крещеных родственников. Священник затем прочтет их на литургии.

После службы многие верующие посещают кладбища, чтобы после зимы прибраться на могилах родных и близких. Однако эта традиция не является обязательной: церковь учит заботиться об упокоении души, а не порядке места захоронения, пишут "Известия".

На столе в Мясопустную субботу главным блюдом является кутья - каша из пшеницы или риса с фруктами, семенами и медом. Принято за накрытым столом собирать всю семью, при этом количество кушаний обязательно должно быть нечетным, а для почивших родственников принято откладывать порцию в отдельную тарелку. В то же время оставлять угощения на кладбище не стоит - это скорее относится к языческим обрядам, чем христианским.