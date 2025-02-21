Тайна экспедиции Франклина: куда исчезли два корабля и 129 человек

В 1845 году британский исследователь сэр Джон Франклин отправился в путешествие, которое в XIX веке казалось крайне амбициозным – поиск Северо-Западного прохода через арктические воды Канады. Но в результате два корабля, Erebus и Terror, исчезли бесследно.

© imaginima/iStock.com

Судьба 129 человек оставалась неизвестной более 150 лет, порождая легенды, догадки и научные теории. Что же произошло с экспедицией, и почему даже мощная Британская империя не смогла спасти своих моряков? Читайте в материале «‎Рамблера».

Подготовка и начало путешествия

В середине XIX века Северо-Западный проход считался стратегически важным маршрутом, который мог бы значительно сократить путь между Европой и Азией. Великобритания не жалела средств, чтобы найти этот путь, и выбрала для этого человека с безупречной репутацией – 59-летнего полярного исследователя Джона Франклина.

Два корабля экспедиции, Erebus и Terror, были самыми передовыми на тот момент: они имели паровые двигатели, укрепленные корпуса для плавания среди льдов и запас продовольствия на три года. Команда состояла из опытных моряков и ученых.

19 мая 1845 года экспедиция покинула Англию. В последний раз корабли видели китобои у берегов Гренландии в июле того же года. Затем они исчезли.

Всплеск беспокойства и спасательные операции

Когда Франклин не вышел на связь к 1847 году, британское адмиралтейство отправило несколько экспедиций на его поиски. Однако Арктика не прощает ошибок. Спасатели находили лишь отдельные следы: пустые лагеря, груды консервных банок и обрывочные записки.

Настоящий прорыв произошел в 1854 году, когда шотландский исследователь Джон Рэй встретил инуитов, которые рассказали страшную историю: они видели белых людей, умирающих от голода, и обнаружили останки с признаками каннибализма. Лондон отказался верить этим свидетельствам – такой конец британских офицеров казался позорным.

Что погубило экспедицию?

Более 150 лет судьба Erebus и Terror оставалась тайной, пока в 2014 и 2016 годах их обломки не были найдены на дне арктических вод. Исследования подтвердили несколько теорий:

Ледяная ловушка

Оказавшись в районе острова Кинг-Уильям, корабли вмерзли в лед и не могли двигаться. Экипажу удалось прождать целых два года, когда лед растает, но Арктика не дала им шанса на выживание.

Свинцовая интоксикация

Современные исследования останков показали, что члены экипажа страдали от отравления свинцом. Причиной могли быть паянные свинцом консервные банки или трубы на кораблях. Отравление вызывало слабость, галлюцинации и потерю координации.

Истощение и болезни

Даже при больших продовольственных запасах моряки не могли бы долго держаться без свежей пищи. Нехватка белка, и, следовательно, пониженный иммунитет не защитили команду от цинги и туберкулеза.

Пять женщин-путешественниц, изменивших мир

Последняя попытка спастись

Окончательно убедившись, что помощи не будет, 105 на тот момент выживших членов экипажа оставили корабли и попытались дойти пешком до ближайшего поселения инуитов, преодолев более 400 км по льду. Но никто так и не выжил.

Почему экспедицию не спасли?

Ключевая проблема заключалась в медлительности коммуникаций и логистики XIX века. Пока новости о пропаже дошли до Англии, пока организовывались спасательные экспедиции, драгоценное время было уже упущено. Дополнительным фактором стали просчеты в планировании: Франклин чрезмерно полагался на технологическое оснащение своих кораблей, поэтому не предусмотрел альтернативных путей эвакуации и проигнорировал знания и опыт местных народов, которые могли бы повысить шансы экипажа на выживание.

Британия считала себя непобедимой, но ледяная пустыня доказала обратное. По сей день в этой истории множество неразгаданных деталей. Но сегодня поиски все также продолжаются: на затонувших кораблях еще остались артефакты, которые могут дать новые ответы.

Ранее мы писали про тайны древних некрополей и захоронений правителей.