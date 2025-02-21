В Италии посчитали оскорбительной песню Томми Кэша для "Евровидения"

Ассоциация по защите прав потребителей Codacons потребовала убрать песню "Espresso Macchiato" Томми Кэша из конкурса "Евровидения", который должен состояться в марте 2025 года. Об этом сообщают итальянские СМИ. В Италии сочли песню, которая прошла нацотбор Эстонии, оскорбительной и полной стереотипов. В Codacons считают, что в композиции собраны все клише об итальянцах: любовь к кофе, показная роскошь, спагетти и связь с мафией. Граждане Италии негодуют из-за того, что Томми Кэш на весь мир планирует "передать образ народа, связанного узлами с организованной преступностью". Сенатор итальянской правой партии "Лига" Джан Марко Чентинайо в своих соцсетях тоже призвал Европейский вещательный союз исключить трек эстонского рэпера. "Томми Кэшу следовало бы приехать в Италию и посмотреть, как работают приличные люди, вместо того, чтобы писать такие глупые песни. Надеюсь, его не допустят к участию в "Евровидении", - написал политик в X. "Евровидение" пройдет в Швейцарии 13–17 мая. В 2022 году Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Россию от участия в конкурсе "Евровидение" после начала спецоперации на Украине.