Чемпионы в шинелях: подвиг «лыжной кавалерии»

Они привыкли побеждать, несмотря на боль и усталость. Сильные, выносливые, дисциплинированные. Жизнь потребовала от них спуститься со спортивных арен в окопы, и они стали крепкими бойцами, способными выполнять сложные задачи. О советских спортсменах в годы Великой Отечественной войны, их отчаянных подвигах и огромном вкладе в победу над фашистской Германией рассказываем в материале MIR24.TV.

Кузница резервистов

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего советского народа. В эти годы на защиту Родины встали не только регулярные войска, но и представители самых разных профессий. Среди тех, кто проявил себя на фронте, были и спортсмены люди, чья физическая подготовка, выносливость и умение работать в команде оказались незаменимыми в условиях войны.

Особое место в этой истории занимает легендарное спортивное общество «Динамо». Оно было основано в 1923 году как спортивное объединение сотрудников органов безопасности и правопорядка. К началу 1940-х годов оно стало одной из ведущих спортивных организаций СССР, объединяя тысячи спортсменов, среди которых были чемпионы по боксу, легкой атлетике, лыжным гонкам и другим видам спорта.

С первых дней войны деятельность «Динамо» была полностью направлена на подготовку резервов для Красной армии и поддержку фронта. Все спортивные сооружения, включая стадионы, спортплощадки, гимнастические залы, водные станции и плавательные бассейны, были переданы военкоматам для обучения призывников и бойцов народного ополчения. Эти объекты превратили в полноценные центры подготовки, где оттачивали мастерство стрельбы, метания гранат, рукопашного боя и саперного дела. Здесь же учились оказывать медицинскую помощь и получали азы топографического ориентирования.

Широкую известность получило движение «тысячников» — инструкторов, которые в мирное время добились значительных спортивных достижений, а с началом войны решили передать свои знания и подготовить по тысяче обученных бойцов для фронта. Например, пловец Владимир Китаев обучил более пяти тысяч солдат навыкам поведения на водных переправах, а на счету советской лыжницы Марии Мининой свыше трех тысяч подготовленных бойцов. В число инструкторов вошли и такие заслуженные мастера спорта, как теннисистка Нина Теплякова и пловчиха Клавдия Алешина.

Общество «Динамо» обладало мощной материально-технической базой для развития стрелкового спорта: тиры, стрельбища, оружие, боеприпасы и другое оборудование. Все это оснащение позволило за два года, с 1941 по 1943-й, подготовить несколько тысяч снайперов, около ста тысяч стрелков и 30 тысяч пулеметчиков.

Чемпионы в шинелях

С 27 июня 1941 года на московском стадионе «Динамо» началось формирование специальных отрядов для выполнения особых заданий. К октябрю эти отряды были преобразованы в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). В ее состав вошли спортсмены «Динамо» и других спортивных обществ, сотрудники НКВД, милиционеры, пожарные, студенты, преподаватели вузов, комсомольцы и члены партии. После интенсивной подготовки их небольшими группами забрасывали в тыл врага для проведения диверсионных операций.

В период с 1941 по 1943 годы эти группы успешно выполняли сложные задачи на всей территории оккупированного СССР. В борьбе с врагом динамовцы стали примером мужества и самоотверженности в борьбе с фашизмом. Так, в историю вошел подвиг Али Исаева, легкоатлета и тренера «Динамо», который подбил два вражеских танка и захватил в плен немецкого генерала. С особым героизмом действовал и Григорий Пыльнов, борец, участник множества смелых рейдов и операций в тылу противника. Звания Героев Советского Союза были удостоены динамовцы Иван Бузыцков, Кузьма Ветчинкин, Анатолий Рыжиков, бившие врага с первых дней войны на государственной границе.Медицинские и санитарные работники общества «Динамо» тоже внесли значительный вклад в борьбу с фашизмом. Многие ушли на фронт добровольцами и работали не только в тыловых госпиталях, но и непосредственно на передовой, спасая жизни бойцов Красной армии.

За время войны бойцы спецотрядов ОМСБОН пустили под откос 1415 вражеских эшелонов, уничтожили 1232 паровоза, 13181 железнодорожный вагон и платформы, 145 танков, 2177 автомашин, взорвали 335 железнодорожных и шоссейных мостов, сбили 51 самолет, уничтожили около 137 тысяч фашистских солдат и офицеров. За эти подвиги более шести тысяч омсбоновцев были награждены орденами и медалями, а 22 удостоены звания Героя Советского Союза.

Подвиги «лыжной кавалерии»

Особую известность получили лыжные отряды, сформированные из спортсменов. Они действовали в зимних условиях, используя свои навыки для быстрого перемещения по снегу, что давало им преимущество перед врагом. Лыжные отряды совершали рейды в тыл противника, уничтожали вражеские гарнизоны, взрывали мосты и железнодорожные пути, нарушая снабжение немецких войск. Лыжники-динамовцы стали настоящим кошмаром для гитлеровцев. Те называли их «снежными призраками», «уральскими чертями» и «белой смертью».

В декабре 1941 года немецкое командование приступило к розыску лыжников-диверсантов. Были расклеены объявления: «Всем гражданам (без различия пола и возраста) запрещается хождение на лыжах. Нарушение карается арестом. Начиная с 1 января 1942 года лица, обнаруженные постами на лыжах, будут расстреливаться. Все имеющиеся у граждан (без различия пола и возраста) лыжные принадлежности (лыжи, лыжные палки, ремни и пр.) должны быть немедленно сданы в ближайшую местную комендатуру или ближайшую воинскую часть.

Несмотря на все меры, предпринятые противником, лыжники наносили немцам серьезный урон. При этом задачи, которые перед ставились перед бойцами, порой были крайне рискованными. 23 января 1942 года группа из 27 добровольцев из отряда Кирилла Лазанюка, действовавшего в Калужской области, совершила 30-километровый лыжный переход и вступила в бой с противником. Чтобы подавить сопротивление, немецкое командование бросило против отряда целый батальон пехоты и бронетехнику. В результате этого неравного боя в живых остались лишь пятеро советских разведчиков. За проявленные мужество и героизм все участники этого боя были награждены орденами и медалями.

Подвиги лыжных отрядов в годы Великой Отечественной войны стали неотъемлемой частью истории советского спорта и военного искусства. Их действия показали, что физическая подготовка и спортивные навыки могут быть использованы не только на соревнованиях, но и на поле боя. Многие спортсмены, прошедшие через горнило войны, вернулись к мирной жизни, продолжая тренироваться и воспитывать новое поколение спортсменов.