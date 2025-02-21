Как единственному в мире насекомому удалось перехитрить эволюцию

Это существо перехитрило эволюцию и помогло ученым лучше изучить методы криоконсервации.

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Как антарктический комар (Belgica antarctica) справляется с низкими температурами, может подсказать людям ответы на вопросы о криосохранении, но многое об этом маленьком насекомом до сих пор остается загадкой.

Когда большинство людей думают об антарктических животных, они представляют пингвинов, а оказывается, что существует единственное известное насекомое, способное выживать в экстремальном холоде. Исследователи из Университета Осака (Япония) в сотрудничестве с международной группой раскрыли уникальный механизм адаптации этого вида комаров-звонцов, который может дать полезные подсказки для разработки технологий криоконсервации. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые обнаружили, что в течение двухлетнего жизненного цикла насекомое проводит первый год в состоянии покоя — быстром ответе на неблагоприятные условия, — а во второй год вступает в обязательную диапаузу.

Состояние покоя — это временная пауза в развитии организма при неблагоприятных условиях. Когда температура повышается, личинка моментально возобновляет рост.

Облигатная диапауза — более сложный механизм, представляющий собой обязательный период бездеятельности в определенный момент жизненного цикла. Этот процесс встречается крайне редко даже у насекомых умеренных широт.

«Мы определили, что обязательная диапауза завершается наступлением низких температур зимой, так что личинки становятся взрослыми одновременно», — заявил профессор Шин Дж. Гото. Его коллега, доктор Мизуки Йошида, добавил: «Мы смогли разработать метод разведения антарктических насекомых за шесть лет, чтобы выяснить их адаптационные механизмы».

Исследование примечательно тем, что впервые документирует стратегию выживания насекомых в условиях Антарктиды, демонстрируя, как организм может адаптироваться к постоянным экстремальным температурам. Полученные данные могут помочь в разработке новых методов криоконсервации и углубить понимание адаптивных механизмов, что имеет значение для медицины, длительных космических перелетов и сохранения биологических образцов.