В Долине царей раскопали могилу фараона-подкаблучника

Недавняя находка в окрестностях Луксора стала сенсацией в мире археологии. Ученые обнаружили гробницу Тутмоса II, фараона XVIII династии, который, несмотря на свое важное положение в истории, остается одной из самых малоизвестных фигур древнеегипетского пантеона.

Кто такой Тутмос II

Тутмос II, правивший в XV веке до нашей эры, был сыном Тутмоса I и второстепенной жены Мутнофрет. Его сводная сестра и супруга, Хатшепсут, сыграла значительную роль в истории Египта, фактически затмив своего мужа. Хатшепсут, ставшая фараоном после его смерти, присвоила себе титулы и памятники, изобразив свое имя на царских картушах, что говорит о ее амбициозной политике и стремлении к власти.

Уникальная находка

Гробницу Тутмоса II, обозначенную как C4, нашли в Вади Габбанат эль-Куруде, недалеко от усыпальниц Хатшепсут и Тутмоса III. Первоначально археологи полагали, что гробница могла принадлежать жене фараона, однако дальнейшие исследования — в том числе анализ надписей на осколках сосудов — подтвердили, что это усыпальница именно Тутмоса II.

Гробница была обнаружена в хорошем состоянии, что позволяет предположить, что она сохранила множество артефактов и ритуальных предметов, которые могут пролить свет на погребальные обычаи того времени. Важно отметить, что после смерти Тутмоса II его останки были перезахоронены в тайнике возле Дейр-эль-Бахари, где он покоился рядом с представителями XVIII и XIX династий. Этот тайник был раскопан в XIX веке, и находка гробницы открывает новые возможности для исследования.

След в истории

Надо объяснить, то Хатшепсут, как одна из первых женщин-фараонов, оставила заметный след в истории Египта. Ее правление характеризовалось миром и процветанием, а также масштабными строительными проектами, включая знаменитый храм в Дейр-эль-Бахари. Важно отметить, что, несмотря на то, что Тутмос II был формальным правителем, фактическая власть в стране могла принадлежать именно ей. Это подчеркивает сложные политические отношения в древнем Египте, где гендерные роли и власть часто пересекались.