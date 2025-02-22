Чтобы брак был счастливым – подарите друг другу лапти: приметы на 22 февраля
Православные в этот день почитают Панкратия Печерского, который жил в XIII столетии, служил в Киево-Печерском монастыре в качестве иеромонаха. Он строго соблюдал посты и творил чудеса, помогая исцелять больных и немощных. Похоронен в Дальних (Феодосиевых) пещерах.
В народе 22 февраля еще называют Лаптев день. Такое наименование связано с символом сельской жизни и труда – лаптями. Эта обувь была распространена среди русских крестьян вплоть до середины XX века. В эту дату было принято заниматься плетением лаптей и починкой обуви. Женщины хлопотали по дому: мыли полы, выбивали ковры, занимались стиркой и т. д. Также в этот день супруги дарили друг другу лапти: согласно поверьям, благодаря этому брак будет долгим и счастливым.
Нельзя 22 февраля:
- бездельничать;
- подбирать с земли чужие деньги;
- делать комплименты привлекательной девушке, иначе вы лишите ее красоты;
- строить планы на будущее.
Прохлада в этот день предвещает ранний приход весны, а вот потепление говорит о том, что зима еще задержится.
Именины отмечают Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр.