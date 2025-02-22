Как в России появились лотереи и кто на самом деле в них выигрывал

Выиграть в лотерею — настоящая российская мечта. Мамы, бабушки, а иногда и отцы семейств замирали перед телевизором или с газетой в руках, проверяя номера выигравших билетов, ждали розыгрыша автомобилей, квартир и баснословных сумм в нацвалюте. Мы сегодня участвуем в розыгрышах на страницах в соцсетях и в любимых магазинах, а то и получаем призы за явку на избирательные участки. Накануне Международного дня лотереи, который отмечается 24 февраля, «Мослента» решила вспомнить, откуда азартная игра появилась в нашей стране и почему до сих пор она дает людям надежду на чудо.

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В саду толпится народ наивный

Историки склоняются к тому, что первую лотерею в России устроил 225 лет назад, в 1700 году, московский часовщик Яков Гассениус. Чем он манил покупателей, не ведомо, но известно, что билет стоил гривну — 10 копеек, а самый большой выигрыш составлял 1000 рублей.

Разумеется, предприимчивый господин старался не напрасно, ведь после раздачи призов у него кое-что осталось — большинство билетов были пустыми. Иначе говоря, наивные мечтатели просто подарили ему деньги.

Так было встарь, так продолжается по сей день.

Первая российская государственная лотерея для сбора денег на содержание отставных и раненых военных состоялась в 1760 году при Петре III. Когда Екатерине II предложили повторить опыт предшественника, она ответила:

«Россия не настолько бедна, чтобы так дурить своих подчиненных».

Впору усмехнуться, потому что через годы лотереи пошли нескончаемой чередой — на учреждение приютов, содержание немощных, убогих, пострадавших от эпидемий, неурожаев. И не было лучшего способа собрать деньги на благое дело.

Николай Некрасов в поэме «Современники» посмеивался: «В саду толпится / Народ наивный, / Рискуют прачки / Последней гривной, / За грош корову / Кому не надо? / И побелели / Дорожки сада, / Как будто в мае / Послал бог снегу. / Пустых билетов / Свезли телегу…»

Приключения товарища Казаринова

Поначалу советская власть запретила лотереи как пережиток прошлого. Но через несколько лет разрешила — большевикам позарез нужны были деньги на обустройство разрушенной державы. Главным организатором лотерей стал ОСОАВИАХИМ — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству.

За 50 копеек представлялся шанс совершить турне по СССР, отправиться за границу, выиграть трактор, жеребца-производителя, наборы для пчеловодства и еще кое-что.

27 июля 1927 года «Вечерняя Москва» в заметке «Вокруг света за полтинник» писала:

«Сегодня в четыре часа утра с московского аэродрома вылетел самолет, увозящий товарища Казаринова, владельца билета 1-й авиалотереи, на который пал главный выигрыш, — в кругосветное путешествие... Товарищ Казаринов — служащий рыбинской спичечной фабрики "Маяк". Во время пребывания в Москве товарищ Казаринов совершил для пробы два полета над Москвой, чтобы посмотреть, как подействует на него воздушное путешествие. Теперь Казаринову предстоит длинный путь вокруг света. Часть пути он проделает на самолете, а Америку объездит на автомобиле…»

Попытать счастья призывали разные лотереи: «Помгола» — Помощи голодающим, «Автодора» — Общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог СССР и ОСВОДа — Общества спасения на воде. Не осталось в стороне ОЗЕТ — Общество землеустройства еврейских трудящихся. Средства от розыгрыша помогали им переселяться на Дальний Восток.

Страну охватила лотереемания. Граждане берегли каждую копейку на вожделенные билеты.

Но и тех, кто не верил в удачу, заставляли участвовать в лотереях. Убеждали: страна нуждается в поддержке. Настаивали: проявите понимание, будьте патриотами.

Покупать облигации — тоже, по сути, лотерейные билеты — не уговаривали, а без лишних слов деньги вычитали из зарплаты.

Но и облигации могли принести неожиданную прибыль. Ее обрел герой трагикомедии Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» Владимир Орешников. Однако выигрыш не принес ему счастья.

Как и персонажу сериала «Место встречи изменить нельзя» — Петюне Соловьеву. Он нежданно-негаданно получил 50 тысяч рублей и вскоре опозорил честь милиционера…

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Веское слово мамы

Владимир Путин рассказывал, что в 1972 году, когда он учился в Ленинградском университете, его маме, Марии Ивановне, в буфете на сдачу дали лотерейный билет за тридцать копеек. Семья жила в комнате в коммунальной квартире, на последнем, пятом этаже. Когда крыша протекала, вода лилась сверху. В общем, условия были далеки от идеальных.

Зато лотерейный билет оказался счастливым. Он выиграл «Запорожец»!

На семейном совете стали решать — взять деньги на жилищный кооператив или получить машину. И тут все решила мама: «Давайте выберем машину, пусть сын на ней ездит». Отец, Владимир Спиридонович, согласился.

Лотерей в СССР было немало: организованные ДОСААФ — Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту; в честь Олимпиады-80; Всемирного фестиваля молодежи и студентов; 8 Марта и по случаю других праздников и памятных дат. Кроме того, были художественные и книжные розыгрыши.

По сути, все жители большой страны занимались поиском счастья. Выигрывали немногие, но многие надеялись. И с нетерпением ждали газет с тиражом выигрышей. Этот азарт был выгоден государству, и в казну текли немалые деньги.

Главная союзная лотерея, Гайдай и Трамп

Популярными в 70-80-е годы были лотереи «Спринт» и «Спортпрогноз». Однако их превзошло «Спортлото». Первый его розыгрыш состоялся в столичном Доме журналиста без малого 55 лет назад — 20 октября 1970 года. При большом стечении публики — трансляция шла по телевидению — ученица одной из московских школ Маша Обухова вынула из барабана первые шесть шариков с цифрами.

Многие наверняка помнят антураж «Спортлото» — желтые киоски, где продавались билеты, состоящие из двух частей. Обе нужно было заполнить, одну оставить себе, другую опустить в специальный ящик. Многие пытались составить выигрышные комбинации и ходили слухи, что иные счастливцы срывали джекпот.

Эту лотерею упомянул в своей песне Владимир Высоцкий, а режиссер Гайдай снял комедию «Спортлото-82». Кстати, Леонид Иович к азартным играм был неравнодушен и однажды сыграл в казино, которым владел Дональд Трамп.

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Он предоставил Гайдаю для съемок фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди» — причем, совершенно бесплатно — развлекательный центр «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити. Об этом факте режиссер упомянул в титрах.

В другой комедии Гайдая — «Бриллиантовая рука» — есть сцена, в которой управдом Варвара Сергеевна Плющ покупает лотерейные билеты и передает их своему помощнику.

«Распространите среди жильцов ЖЭКа, — говорит она грозно. — А если не будут брать, отключим газ».

Конечно, это была шутка, но — близкая к реалиям времени. Общественникам выдавали для распространения определенное количество билетов. Они ходили по квартирам и уговаривали их купить. Но газ отказникам, конечно, никто не отключал.

Коварный «лохотрон»

В 90-е годы появились фальшивые лотереи, чьи организаторы собирали деньги на дефицитные вещи и исчезали. Рассылались письма с жалостливыми историями от лица миллионеров, принцесс и принцев, которые якобы попали в сложную ситуацию и просили взаймы. Разумеется, они обещали отдать долг с большими процентами.

Непостижимо, но немало людей раскрывали свои кошельки мошенникам. Впрочем, так происходит и сейчас...

Развелись «наперсточники», которые за деньги предлагали угадать, под каким из двух стаканчиков спрятан шарик. Этот «лохотрон» собирал целые толпы, из которых выходили самые решительные и пробовали решить «загадку». Они лишались изрядной суммы, и на их место становились другие искатели приключений. Но результат оказывался такой же печальный.

Сегодня лотереи столь же популярны, как и в былые времена. Только названия другие: «Русское лото», «Джекпот», «Золотая подкова», «Удача на сдачу» и прочие. Неутомимая реклама призывает выигрывать дома, квартиры, автомашины, миллионы рублей.

И снова на ее зов спешат игроки, которые мечтают разбогатеть за мизерные траты.