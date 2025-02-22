Трагичная история женщины из СССР, которую увезли в секс-рабство в США

В начале 2000-х годов мировые СМИ облетела новость о том, что выходцы из Советского Союза экспортировали в США под видом ученых стриптизерш и проституток. По словам прокурора, женщины забирались в рабство, а весь их заработок изымался. По этому делу в штате Техас были арестованы выходцы из Узбекистана — ассистент университета Эль-Пасо Эльнар Низами и его жена Надира. Сразу по прибытии девушек в США преступная пара якобы отбирала у них документы и под страхом разоблачения и причинения вреда их семьям в Узбекистане заставляла работать в стриптизе по семь дней в неделю. Так выглядела версия обвинения. Но реальную историю — о трагической любви, семейном предательстве и домашнем насилии — мир узнал только годы спустя, когда вышли написанные Надирой Низами «Мемуары стриптизерши». Ее книга — реальная история женщины, пережившей унижения, предательство, принуждение к занятиям стриптизом и проституцией. Женщины, которая больше всего на свете хотела быть рядом со своей дочерью, но из-за мужа и его любовницы оказалась за решеткой в американской тюрьме. «Лента.ру» с разрешения издательства «Бомбора» публикует ее историю.

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***

— Жди! — скомандовала надзирательница. Пронизывающий холод от никогда не выключающихся кондиционеров. Я стала прыгать и отжиматься, чтобы как-то согреться. Мой огромный комбинезон совершенно не защищал от холода, а резиновые тапочки не сохраняли тепло.

Я ждала возвращения конвоирши целую вечность.

— Вот, смотри! — брезгливо кинула она на меня кучу газет. — На, подпишись и забирай свою рекламу! Радуйся! — еще раз фыркнув, она встала напротив меня.

Схватив охапку газет, я стояла, не понимая, почему я у нее вызываю такое жуткое отвращение. Я взглянула на первую страницу «Эль-Пасо таймс». На первой странице красовалась я, когда меня тащили на допрос.

Взъерошенные волосы, кандалы на ногах, соединенные цепями, руки зафиксированы сзади огромными наручниками и цепями, которые два раза оборачивали талию.

Ну и вид был у меня! Просто особо опасный преступник! И комментарии: «Такая история напоминает мне замечательную фразу из фильма «Чужие», в которой Рипли ссылается на пришельцев: «Вы не увидите, чтобы они трахались друг с другом за доллар». «Грязные свиньи!» «Как говорит пират из Диснейуорлда: “Мы хотим краснокожих! Мы хотим краснокожих!” Мы хотим русских! Мы хотим русских!» «Как раз когда я думаю, что я против ВСЕХ нелегалов, появляется такая история, чтобы изменить мое мнение! Бедные девочки! Нужно их спасти!»

В куче были и русские газеты. Первое, что мне попалось, это газета РБК с огромным заголовком: «Стриптизерш экспортировали в США под видом ученых».

«Экспорт на Запад "женского товара" из стран бывшего Советского Союза, похоже, стал уже привычным делом. Сообщения о новых преступлениях на ниве эротического бизнеса твердо заняли место в криминальной хронике. Так, в штате Техас были арестованы выходцы из Узбекистана — ассистент университета Эль-Пасо Эльнар Низами и его жена Надира. Их подозревают в нелегальной вербовке на работу в США женщин из Узбекистана, которых потом насильно использовали в качестве стриптизерш».

«По словам прокурора, занимающегося делом Низами, женщины фактически забирались в рабство, а весь их заработок изымался преступниками. Сразу по прибытии девушек в США преступная пара отбирала у них документы и под страхом разоблачения и причинения вреда их семьям в Узбекистане, заставляла работать в стриптизе по семь дней в неделю. Установлено, что у трех девушек 20-23 лет супруги отобрали в общей сложности более 70 тысяч долларов — все, что те заработали за три года. Однако прокуратура подозревает, что жертв преступного бизнеса было гораздо больше».

«Низами также инкриминируется фальсификация сведений, предоставляемых иммиграционным властям, поскольку при оформлении въездных виз все женщины именовались учеными, следующими в США с исследовательскими целями. По сумме обвинений каждому из супругов грозит до 36 лет тюремного заключения».

Мне стало жутко, и какое-то напряжение начало нарастать внутри. Я не могла понять, что это было, как будто мое тело растягивали сверху и снизу на станках пыток, как в Средневековье. Нарастающее напряжение было гораздо страшнее, чем гадкая надзирательница напротив меня. Каждая клетка напряглась и приготовилась взорваться. 36 лет... 36 лет... Напряжение дошло до самой высокой точки, и в этот миг что-то внутри меня оборвалось, как не выдержавшие напряжения струны.

Я стала кричать пронзительным, бешеным криком, который, как молния, рассекал тишину и монотонность тюремной жизни. С дрожащими руками, в дикой истерике я рвала на кусочки все газеты.

Боль и отчаяние, что меня так ненавидят люди, которые даже не знают правды обо мне, не так жестоко ударили, как новость о том, что мне предстоит находиться в тюрьме 36 лет!

— Неправда! Неправда! Мне нужно идти к детям!

Потом я ничего не помнила. Пелена перед глазами сгустилась и стала черной... Звуки в голове, миллион разных сверчков... Где-то в вдалеке шум прибоя напевал древнюю песню русалок…

— Варитта, Варитта, вставай. Иди, прими душ.

Я с трудом открыла глаза. Сколько я была в забытье, я не знала. Как я взобралась на свое место, я не знала. Вокруг моих нар столпились женщины, в основном мексиканки. Они были разного возраста, приветливые и улыбающиеся.

— Не бойся. Это первое время так, потом засосет рутина, и ты привыкнешь! — не мужик и не женщина Гарсия была очень довольна своим высказыванием.

Все засмеялись, как куча скрипящих гагар. Что-то тоскливо-жалостливое было в этом смехе. Я тоже постаралась изобразить улыбку на своем немытом два дня лице

Наверное, получилось плохо, потому что одна из пожилых женщин воскликнула: – ¡Pobrecita! ¡Pobre nina! (Бедняжка! Бедная девочка! — исп.)

<...>

Я поняла, что, пока кто-то меня не найдет в этом глубоком болоте системы, сама я не смогу связаться ни с кем, кто находился далеко за пределами этого ада.

Но внутреннее чувство, что произойдет чудо и мне помогут, не покидало меня и давало надежду. Это была единственно преобладающая эмоция, которую я испытала в первые несколько дней: я думала, что каким-то непонятным образом произошла ошибка, которую вот-вот исправят. Ангел прилетит и спасет меня от этой ошибки.

Найдется добрый адвокат, который отправится в суд, и судья передумает. Или еще забавнее: ко мне подойдет охранник и скажет: «Эй, знаешь что? Мы пошутили. Теперь можешь идти домой. Только никогда больше так не делай».

Много позже я узнала, что не только я так чувствовала. Многие новички первые дни заключения всем доказывали, что они несправедливо приговорены и вот-вот прокуроры разберутся в этом и отправят их домой. А некоторые и вовсе сохраняли такие фантазии годами, не принимая действительность. Оказалось, что в психологии есть специальный термин, описывающий состояние человека в критических ситуациях, которое называют «бредом помилования». Это когда приговоренный к смерти буквально перед казнью начинает в полном безумии верить, что в самый последний момент его помилуют.

Вот и я озарилась надеждой и поверила, что не может быть так ужасно. Что-то должно произойти, и все изменится. Старожилы зоны это тоже знали и называли такое состояние denial (отрицание), когда человек не принимает реальность. Как бы это ни называлось, мне такая прострация помогла выжить.

Я не знала, где мои дети, я не знала, что произошло с моим домом, я не знала, что произошло с моими родителями, после того как они узнали о моем аресте, а они наверняка узнали это из российских газет. Все это просто убивало меня, но также я понимала, что ничего не могу с этим поделать. Интересно было то, что я поймала себя на мысли, что Эльнар наверняка уже связался с адвокатами и всеми теми, кто мог бы помочь нам. У него было много знакомых. Нельзя сказать, что я успокоилась, во всяком случае, я жила этим и по привычке я надеялась на него.

Снова надеялась на него!

Мне ничего другого не оставалось, как погрузиться в тюремную жизнь. Я все время, как мантру, повторяла: «Это временно, это временно. Все будет хорошо».

Как бы я ни протестовала, но в глубине себя я понимала: Мария права. Это жизненно важно, в этой ситуации принять происходящее и постараться абстрагироваться от гадкой реальности! Меня поразила скорость, с которой человек способен менять свои принципы и установки в критической ситуации. Наверно, это у нас заложено еще с животного мира. Переоценка окружающей ситуации! Интересно! Никогда не замечала за собой такого качества!

Время проходило, но все оставалось по-прежнему. Один день был похож на другой, только менялась еда: фасоль сменялась рисом, а рис сменялся трехдневной картошкой фри. По четвергам курица чередовалась с бургером, мясо которого напоминало резину. Вот и все разнообразие жизни! Одни и те же программы по телевизору, одни и те же разговоры, одни и те же сплетни и драки и одни и те же запахи вспотевших тел кучи заключенных женщин.

По совету Марии я занялась физкультурой. Еда была невыносимая, даже для меня, которая не очень-то и баловала себя излишествами. Поэтому я ела только зачерствелый хлеб с пакетиком сахара и много фасоли с зеленым горьким перцем. Так было незаметно, что фасоль уже была тухлой. И, к моему удивлению, довольно заметно стала набирать вес. Это вводило меня в еще большую депрессию. Вот я и решила ходить кругами по периметру нашего холла. Я вставала утром и, пока все мои соседи спали, ходила до 11, почти пять часов.

Изматывать себя голодом и заниматься бегом или ходьбой по 5–6 часов в день было для меня не ново. Таким способом я похудела на 25 кг за три летних месяца и пошла танцевать в стриптиз-клуб.

Новость о том, что Союз, долго испытывавший внутренние трещины, в конце концов распался, я услышала от своего мужа только весной 1992 года. Мне запрещалось звонить домой и общаться с родителями, я почти не говорила по-английски, и мне было не с кем контактировать. Все, что происходило в мире и в Узбекистане, я узнавала только от Эльнара. Редкие письма, которые шли по полтора месяца и проходившие цензуру Эльнара — вот и все мое общение с внешним миром. Я работала в пекарне «Голден Коралл» и зарабатывала неплохие деньги. Но Эльнар был вечно недоволен, и его трехдневные речи про то, что нам нужно копить деньги, что экономическая и политическая ситуация в стране страшная, цепкими клещами держали меня в паническом страхе за родных и детей!

— Представляешь, Кутя, как мы вовремя смогли выехать в Америку? Даже хлеб в Узбекистане выдают по карточкам. Я и сам хочу домой, к детям, но единственный способ выжить — это попытаться остаться в Америке, а для этого необходимо зарабатывать и копить, зарабатывать и копить, — днями причитал Эльнар.

— Кутя! А знаешь, есть один выход, чтобы поскорее привезти детей. — Однажды с масляным лицом, подлизываясь, объявил Эльнар. — Ты же каждый вечер плачешь, скучая по детям. Но ты сможешь сделать так, что мы их через каких-то пять-шесть месяцев привезем! Хочешь?

У него был такой вид, как будто эта идея стукнула его только что.

— А как?

— Будешь у меня покорять Эль-Пасо! Станешь стриптизершей! Классная идея! Правда?

— Эльнар! Ты точно сошел с ума!

Я хотела что-то сказать, объяснить ему, что я чувствую, но не смогла. Слова просто застряли у меня в горле! Я только кричала:

Никогда, никогда! У меня есть дочь, о которой нужно думать. Что она почувствует... Нет и нет! Я лучше убью себя!

— Ты слишком остро реагируешь. Ну и что? Большое дело! Иногда мы должны забыть о своем эго и гордыне, иногда мы должны делать то, что лучше всего. Почему ты всегда преувеличиваешь? Мы должны научиться быть мудрыми и действовать на благо наших детей. Это просто работа, как и любая другая. Кроме того, я не думаю, что есть что-то плохое в том, чтобы танцевать перед клиентами! Просто не пей и не используй наркотики, и все будет ок! — лицо Эльнара менялось от лицемерно-услужливого до яростно-гневного. Я уже привыкла к таким молниеносным переходам и надеялась не сдаваться.

— Нет и нет! Представляешь, если мама узнает? Представляешь, если люди в Узбекистане узнают? Да даже твои родители! Как я буду выглядеть? Как ты будешь выглядеть?

— Если ты не скажешь, то никто и не узнает.

Эльнар яростно посмотрел, на мгновение схватив меня за горло, и прошипел:

— Ты лучше пересмотри свое решение, иначе твоя дочь никогда не приедет в США. Она будет несчастна в допотопном Узбекистане, не имея возможности поступить в колледж, потому что ее мать не захотела жертвовать своей мнимой гордостью! Говорю тебе: она не приедет в США! И что ты можешь сделать? Ничего! Ты привязана к моей визе, и без моего содействия ничего не сможешь сделать.

— Я уеду в Узбекистан, к детям!

— Как? Где твой паспорт? Как ты купишь билет? — Эльнар зловеще засмеялся, так что стало сильно давить внизу живота. Я почувствовала, что он не шутит, и он уже принял твердое решение послать меня в стрип-клуб.

К сожалению, в те дни у меня не было ни малейшего представления о том, что я могу обратиться за помощью, не было в доме интернета и вообще не было понимания, что я могу попросить кого-то о помощи. Да кто бы вообще связывался с эмигранткой? У американцев закон — «моя хата с краю».

— Я же толстая, Эльнар! Кто возьмет меня? — проскулила я.

Когда у Эльнара появилась идея, что я могу работать в стрип-клубе, я была довольно полная и весила около 80 кг.

— Это совсем не проблема! Три месяца до сентября, первого сентября ты выйдешь на сцену! Русская красавица, моя жена, покорит Эль-Пасо! С завтрашнего дня ты просто садишься на диету и бегаешь. Всего-то делов... Есть классная монодиета — три чашки замоченной в воде овсянки и бег. Да за месяц куколкой будешь!

Я ничего не чувствовала! Это была пустота, тьма, беспомощность, одиночество и безысходность...

На следующий день после чашки овсянки я обернула себя целлофановыми мешками и побежала по горе, потом вниз, и так пять часов. Я сбросила 25 кг и в сентябре вышла на стриптизерский подиум. А чтобы было легче сбрасывать и свою одежду перед кучей пьяных мужиков, я пила сто граммов водки, а позже эта норма утроилась.

Так или иначе, привычка заниматься физкультурой помогала отвязываться от надоедливых клуш, нелегальных иммигранток, да и время проходило гораздо быстрее. Утро сменялось обедом, обед сменялся вечером и ночью. Ничего не менялось, все было одинаково. Мне уже не на шутку казалось, что про меня забыли и федералы, и весь мир. Неужели никто меня не ищет? А кто мог искать меня? В Америке, кроме детей, никого не было, а все мои знакомые после шокирующих комментариев в новостях знать меня не хотели.