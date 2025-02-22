Чем советский спецназ занимался в Никарагуа

Участие советских военнослужащих в боях в Никарагуа против «контрас» осталось в тени Афганской войны, которая шла параллельно. Тем более, что и советский контингент в латиноамериканской стране был гораздо меньше, чем в Афганистане. Тем не менее, служащие Советской Армии десять лет воевали за сандинистское социалистическое правительство Никарагуа.

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На дальних рубежах

Придя к власти в 1979 году, Сандинистский фронт национального освобождения заявил о социалистической ориентации, после чего его лидер Даниэль Ортега посетил Москву, где на встрече с советским руководством, по словам главы МИД СССР Андрея Громыко, договорился о помощи со стороны Советского Союза. Был подписан советско-никарагуанский договор о дружбе и сотрудничестве.

СССР наладил поставку вооружений: противотанковых пушек, гаубиц, установок залпового огня БМ-21, миномётов, зенитных установок, танков Т-55. Последние были особенно актуальны — хотя они к тому времени были морально устаревшими, до советских танков в Никарагуа было всего три американских лёгких танка времён Второй мировой войны, что явно было недостаточно в условиях развернувшейся гражданской войны с «контрас», которым помогали США, Аргентина, Израиль. Помощь антисандинистским силам шла по воздуху и организация ПВО была насущной задачей, которую решили поставками не только зенитных скорострельных пушек, но и ранцевых ракет «земля-воздух». Обучение никарагуанские военные проходили под руководством советских инструкторов.

К концу 1987 года сандинистские ПВО располагали около 400 «зениток» и более 350 ракет «земля – воздух».

Авиация Никарагуа состояла из тринадцати АН-2, шести АН-26, сорока вертолётов МИ-8/17 и дюжины МИ-24. В поставках участвовали и другие страны соцлагеря, стоимость поставок военной техники от которых достигла $2 млрд. Примерно половина приходилась на СССР.

"Добровольцы"

Официально СССР не присылал в Никарагуа собственных военнослужащих и кадровых работников КГБ. У офицеров и солдат — срочников были «легенды» о том, что они — гражданские специалисты, прибывшие в страну на стройки народного хозяйства. Военнослужащие были «добровольцами».

Лишь 21 мая 1991 года в газете «Красная звезда» решением Министерства обороны СССР был опубликован список стран, где действовали советские «воины-интернационалисты», в том числе была указана Никарагуа, где побывало 688 военнослужащих из Союза. Годы деятельности: 1980–1990. Участников необъявленных войн приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны решением правительства от 30 июня 1989 года.

Впрочем, вернёмся в джунгли Никарагуа. Здесь советские инструкторы обучали никарагуанцев обращению с советской техникой, приёмам диверсионной и партизанской борьбы. К слову, сначала сандинистских диверсантов готовили в Крыму, на базе спецназа в Перевальном, но потом решили, что готовить кадры на месте будет проще, дешевле и надёжнее. Офицеры КГБ обучали местных «чекистов» противоборству «контрас» и их агентуре.

Никарагуа стала для советских военных и учёных полигоном по сбору данных о влиянии тропического климата на организм. В частности, в страну под видом «комсомольских стройотрядов» для участия в сборе кофе прибывали курсанты военных училищ, в том числе — отобранные для службы в ГРУ. В боях «комсомольцы» не участвовали, кофе не собирали, зато проходили утверждённую программу физических и психологических нагрузок в условиях тропиков. Кроме непосредственно климатической обкатки, курсанты становились источником ценных данных для дальнейшего анализа врачами и учёными.

Всеми аспектами деятельности советских военных в Никарагуа занималось 10-е Главное управление Генерального штаба ВС СССР, скрывавшееся за обозначением «в/ч 44708», к которой и прикомандировывали всех советских военнослужащих, действовавших в Никарагуа.

Советские кадры ушли из страны в 1990 году, после того как в феврале сандинисты потерпели поражение на всеобщих свободных выборах.