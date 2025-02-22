«Европа против Ивана Грозного»: какой была первая «информационная война» против России

Сегодня информационная война стала едва ли не самым главным средством борьбы Запада с Россией. Это не новый метод, им эффективно пользовались наши соседи более четырех столетий назад, создавая выгодный им отталкивающий образ Московского государства.

Какой была первая «информационная война» против России
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Варварская страна

Зачинателем информационных войн против России можно считать польского историка Мацея Меховского, который в своем трактате «О двух Сарматиях» (1517 год),пользуясь изрядным воображением, описывал земли Московии, открытые, с его слов, «войсками польского короляи теперь известные всему миру». В своем труде Меховский нарочито создавал образ России, как «враждебного варварского государства», которое поляки намерены окультуривать. Однако развернутая информационная кампания против нашей страны началась с момента вступления Московского государства в Ливонскую войну в 1558 году, когда западные типографии стали тиражировать листовки о зверствах русских войск, подкрепляя текст соответствующими картинками:

«Весьма мерзкие, ужасные, доселе неслыханные, истинные новые известия, какие зверства совершают московиты с пленными христианами из Лифляндии, мужчинами и женщинами и детьми, и какой вред ежедневно причиняют им в их стране. Попутно показано, в чем заключается большая опасность и нужда лифляндцев. Всем христианам в предостережение и улучшение их греховной жизни писано из Лифляндии и напечатано. Нюрнберг 1561», – сообщалось в одной из листовок.

Австрийский историк Андреас Каппелер обнаружил в архивах 62 «летучих листка» различных по содержанию, относящихся ко времени Ливонской войны. Царь Иван IV, как и все русское общество в них представлены в весьма негативном свете – это варвары, несущие угрозу просвещенной Европе. Как установил Каппелер, такая информационная продукция отпечатывалась в походных армейских типографиях, которыми заправлял польский дворянин Лапчинский.

Царь-злодей

В брошюрах антимосковской направленности особенно доставалось Ивану Грозному. Русский царь в них изображался пьяницей, развратником, деспотом и убийцей. Освобождение Ливонии там сравнивалось с избавлением израильтян от египетского плена, а сам Иван Васильевич представал в виде мстительного фараона, иногда его сравнивали с воинственным Навуходоносором или жестоким Иродом. Слово тиран на Западе стало ассоциироваться исключительно с образом правления Ивана Грозного.

Курфюрст Саксонский Август I, чьи сведения о России заслуживали на Западе доверия, сравнивал опасность, исходящую от Ивана Грозного с угрозой турецкого нашествия на Европу. В своих очерках он проводил недвусмысленные параллели между Оттоманской Портой и Московской Русью. В иллюстрациях, сопровождавших тексты курфюрста, Грозный изображался в платье турецкого султана в окружении нескольких десятков наложниц, причем, подчеркивалось, что как только одна из них ему наскучивала, он ее убивал.

Как известно в 1569 году Иван Грозный организовал военный поход на Великий Новгород для усмирения мятежных горожан. На Западе не преминули воспользоваться случаем, чтобы в очередной раз выставить русского царя тираном. В частности, английский дипломат Джером Горсей в «Записках о России» указывает, что опричники вырезали до 700 тысяч новгородцев, при том, что в Новгороде того времени проживало не более 400 тысяч жителей. В синодиках говориться только о 2800 умерших, большинство из которых, скорее всего, стали жертвами бушевавшей в Новгороде эпидемии чумы.

Среди обвинений, основанных лишь на слухах и рассказах, не внушающих доверия лиц, есть и полная домыслов история смерти старшего сына царя — царевича Ивана Ивановича, и загадочная кончина святителя Филиппа Московского. Эти и многие другие популярные суждения уже давно вызывают осторожное отношение у специалистов, но, к великому сожалению, благодаря информационной пропаганде широко распространились в общественном сознании.

Любопытно, что в наставлениях иностранным послам, прибывавшим в Московское государство, русского царя описывали совершенно иначе – как чрезвычайно умного и прозорливого политика. Грозный в них – убежденный трезвенник, категорически не выносящий пьяниц. Отмечалось, что царь даже запрещал распитие спиртных напитков в Москве, отводя место для любителей пирушек за пределами столицы.

Устранить конкурента

Во времена Ивана Грозного мы можем обнаружить и первые дошедшие до нас планы подчинения России Западу. Так в 1578 году с подачи авантюриста Генриха Штадена, служившего у Ивана Грозного, в кругу эльзасских аристократов возникает проект превращения России в провинцию Священной Римской империи. К проекту пытались приобщить Прусского герцога, польского и шведского короля. Идеи захвата Московии посещали и английского капитана Томаса Чемберлена, чем он поделился со своим королем Яковом I.

Пути реализации данной программы были самые разные. Например, Штаден предлагал искоренить в Московии Православие, причем мирным путем.

«По всей стране должны строиться каменные немецкие церкви, а московитам разрешить строить деревянные. Они скоро сгниют и в России останутся только германские каменные. Так безболезненно и естественно произойдет для московитов смена религии», – пишет авантюрист.

Активизация информационных войн в период царствования Ивана Грозного неслучайна. Именно при Иване IV происходит активное расширение границ Русского государства, а русская армия, разгромившая Крымское, Казанское и Астраханское ханства становится одной из наиболее боеспособных сил в Европе. В лице набирающей мощь России на Западе видели опасного политического конкурента, которого требовалось устранить любым возможным способом.

Все познается в сравнении

Информационная атака на Ивана Грозного, конечно, не была лишена поводов. Вторая половина царствования Ивана IV была омрачена многочисленными репрессиями и казнями, в чем государь видел попытку предупредить назревающую, по его мнению, измену. Среди последствий этого террора было большое количество безвинных жертв. Например, ничем нельзя оправдать убийство игумена Корнилия в Псково-Печерском монастыре, совершенное лично Иваном Грозным.

Однако жестокие поступки Грозного были во многом созвучны тому страшному времени. Русский царь – кроткое дитя в сравнении с его современниками – Генрихом VIII, Марией Кровавой, Филиппом II, герцогом Альбой, Екатериной Медичи и Карлом IX.

Так, в разгар опричнины европейская инквизиция осудила на смерть всех жителей Нидерландов как еретиков. Несмотря на то, что этот план воплотить в жизнь не удалось, Филипп II только в одном Харлеме уничтожил около 20 тысяч человек, по всей Голландии число жертв превысило 100 тысяч.

Только за несколько лет Крестьянской войны в Германии при Карле V было уничтожено 150 тысяч человек, а жертвами правления английского короля Генриха VIII стало не менее 70 тысяч человек. Во время печально известной Варфоломеевской ночи, устроенной Екатериной Медичи и Карлом IX, в результате кровавой резни погибло до 30 тысяч французских гугенотов.

Совершенно не в духе тирана-царя Иван Грозный скорбел о том, «что учинилось у французского короля в его королевстве, несколько тысяч и до сущих младенцев избито, и о том крестьянским государем пригоже скорбети, что такое безчеловечество французский король над толиким народом учинил и кровь толикую без ума пролил».

А что же было в это время в России? Согласно подсчетам профессора Руслана Скрынникова, жертвами репрессий Ивана Грозного стало около 4 тысяч человек. Общее число казненных, включая преступников, значительно выше, однако и оно не идет ни в какое сравнение с масштабом политических и социальных катаклизмов в современной Грозному Европе и Азии, жертвы которых исчисляются сотнями тысяч.

Тем не менее, Европе второй половины XVI столетия был нужен образ враждебной, агрессивной и отталкивающей России. Отчасти и затем, чтобы отвлечь внимание от бесчинств, творившихся в «цивилизованных» европейских странах. Учитывая, что дискредитация России в различных письменных источниках продолжилась и позднее, первый опыт информационной войны Запад удовлетворил.

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