Бездомные украли банковскую карту и выиграли полмиллиона евро

В городе Тулуза во Франции бездомные купили выигрышный лотерейный билет с помощью украденной банковской карты местного жителя. Мужчина предложил разделить выигрыш пополам. Об этом пишет газета Le Figaro.

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В начале февраля Жан-Давид Э. вернулся к своему автомобилю в центре города и заметил, что его машину вскрыли и украли документы и кредитную карту. Он заблокировал карточку, однако мошенники успели потратить 52,50 евро. Во время расследования оказалось, что деньги были потрачены в ближайшем табачном магазине.

Когда француз пришел в магазин, продавец сообщил ему, что двое бездомных приобрели лотерейные билеты, и один из них оказался выигрышным на сумму 500 тысяч евро. При этом отмечается, что в настоящий момент билет заблокирован. Житель Тулузы выразил надежду на то, что бездомные обратятся к его адвокату, чтобы договориться о разделе выигрыша, однако пока с ним никто не связался.

Ранее жительница США заехала заправить автомобиль и выиграла в лотерею два миллиона долларов благодаря ошибке продавца — он распечатал для женщины билет другого розыгрыша. Американка расстроилась, однако взяла билет. Она вышла на парковку, стерла защитный слой и обнаружила, что разбогатела на два миллиона долларов.